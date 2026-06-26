article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler Tüm Dünyanın Dilinde: Millilerin 3-2 Kazandığı ABD Maçına Arda Güler Damgasını Vurdu

etiket Arda Güler Tüm Dünyanın Dilinde: Millilerin 3-2 Kazandığı ABD Maçına Arda Güler Damgasını Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2026 - 08:23 Son Güncelleme: 26.06.2026 - 08:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası'ndaki son maçında 3-2 kazandığı ABD karşılaşmasında en çok konuşulan isim genç futbolcu Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz, ABD karşısındaki performansı ve kilit paslarıyla tüm dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özellikle Pulisic'e attığı bacak arası sonrasında 'Kendi evinde kariyerini bitirdi' yorumları yapıldı. 

Karşılaşma sonrası 'Maçın oyuncusu' seçilerek ödülü alan Arda Güler hakkında yapılan paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
23 Gün
:
14 Saat
:
14 Dakika
:
19 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA
USA
-
PAR
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
AUS
-
TUR
TUR
19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın