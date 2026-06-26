Arda Güler Tüm Dünyanın Dilinde: Millilerin 3-2 Kazandığı ABD Maçına Arda Güler Damgasını Vurdu
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A Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası'ndaki son maçında 3-2 kazandığı ABD karşılaşmasında en çok konuşulan isim genç futbolcu Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz, ABD karşısındaki performansı ve kilit paslarıyla tüm dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özellikle Pulisic'e attığı bacak arası sonrasında 'Kendi evinde kariyerini bitirdi' yorumları yapıldı.
Karşılaşma sonrası 'Maçın oyuncusu' seçilerek ödülü alan Arda Güler hakkında yapılan paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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