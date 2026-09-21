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Milan'dan Inter'e Transfer Olan Hakan Çalhanoğlu'yla İlgili Yine Olay Yaratacak Transfer İddiası

Milan'dan Inter'e Transfer Olan Hakan Çalhanoğlu'yla İlgili Yine Olay Yaratacak Transfer İddiası

Juventus Hakan Çalhanoğlu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 18:05
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İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme geleceği İtalya basınını hareketlendirdi. İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin iddiasına göre Juventus harekete geçti. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyor. Nero-azzurrilerle masaya oturacak Çalhanoğlu'nun önceliği yine İnter'de kalmak.

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Juventus takibe başladı.

Juventus takibe başladı.

Bianconeri'nin transfer kurmayları, Çalhanoğlu'nun İnter'le olan sözleşme sürecini adım adım izlemeye başladı. Torino ekibi, oyuncunun kulübüyle masaya oturacağı görüşmelerin seyrini merkeze aldı. İddiayı ilk ortaya atan isim İtalyan gazeteci Mirko Di Natale oldu.

Çalhanoğlu'nun önceliği İnter.

Çalhanoğlu'nun önceliği İnter.

Tecrübeli orta sahanın transferde ilk tercihi hâlâ forması sırtındaki İnter. Öncelik, kulüple yapılacak yeni sözleşme görüşmelerine verilecek. Taraflar, sözleşme süresi ve maddi şartlar üzerinde masaya oturacak.

Rota Torino'ya çıkabilir.

Rota Torino'ya çıkabilir.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa tablo değişecek. Juventus, böyle bir senaryoda fırsatı kaçırmayacağını şimdiden belli ediyor. Çalhanoğlu'nun rotası bu durumda Torino'ya çıkabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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