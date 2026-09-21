Milan'dan Inter'e Transfer Olan Hakan Çalhanoğlu'yla İlgili Yine Olay Yaratacak Transfer İddiası
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İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme geleceği İtalya basınını hareketlendirdi. İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin iddiasına göre Juventus harekete geçti. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyor. Nero-azzurrilerle masaya oturacak Çalhanoğlu'nun önceliği yine İnter'de kalmak.
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Juventus takibe başladı.
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Çalhanoğlu'nun önceliği İnter.
Rota Torino'ya çıkabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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