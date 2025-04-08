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İstanbul Marmaray Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Marmaray Güzergahları ve Bilet Ücretleri

İstanbul Marmaray Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Marmaray Güzergahları ve Bilet Ücretleri

marmaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 22:40

İstanbul’un en önemli ulaşım araçlarından biri olan Marmaray, her gün şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor. Gebze'den başlayan hat, Halkalı yönünde toplam 43 duraktan geçiyor. Peki, İstanbul'da toplu taşımanın en hızlı hali Marmaray nereden geçiyor? Marmaray sefer saatleri ne zaman, ücretleri ne kadar? Marmaray'da ücret iadesi nasıl yapılıyor? 

İşte, 2025 Marmaray durakları, sefer saatleri ve ücret tarifeleri...

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İstanbul ve Kocaeli’nde hizmet veren bir banliyö tren sistemi olan Marmaray, megakenti denizin altından birbirine bağlıyor.

İstanbul ve Kocaeli’nde hizmet veren bir banliyö tren sistemi olan Marmaray, megakenti denizin altından birbirine bağlıyor.

Dünyanın en derin batırma tüp tünel tekniği ile inşa edilen banliyö tren sistemi Marmaray, Ekim 2013'te açıldı. Böylece Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı istasyonlarının yerin altından, Ayrılık Çeşmesi ve Kazlıçeşme durakları ise yer üstünden geçerek 5 istasyonda iki kıtayı birbirine bağladığı Marmaray.

Halkalı’dan hareket eden Marmaray, Avrupa Yakası'nda 14 adet duraktan geçiyor, Anadolu Yakası'ndan ise Kocaeli'nin Gebze ilçesine kadar uzanıyor. Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresini 185 dakikadan 108 dakikaya kısaltan Marmaray, günde 1 milyon 700 bin civarı yolcuya hizmet veriyor.

Gebze – Halkalı Marmaray Durakları

Gebze – Halkalı Marmaray Durakları

  • Halkalı İstasyonu

  • Mustafa Kemal İstasyonu

  • Küçükçekmece İstasyonu

  • Florya İstasyonu

  • Florya Akvaryum İstasyonu

  • Yeşilköy İstasyonu

  • Yeşilyurt İstasyonu

  • Ataköy İstasyonu

  • Bakırköy İstasyonu

  • Yenimahalle İstasyonu

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

  • Kaynarca İstasyonu

  • Tersane İstasyonu

  • Güzelyalı İstasyonu

  • Aydıntepe İstasyonu

  • İçmeler İstasyonu

  • Tuzla İstasyonu

  • Çayırova İstasyonu

  • Fatih İstasyonu

  • Osmangazi İstasyonu

  • Darıca İstasyonu

  • Gebze İstasyonu

Zeytinburnu – Pendik Marmaray Durakları

Zeytinburnu – Pendik Marmaray Durakları

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

Ataköy – Pendik Marmaray Durakları

Ataköy – Pendik Marmaray Durakları

  • Ataköy İstasyonu

  • Bakırköy İstasyonu

  • Yenimahalle İstasyonu

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

2025 Marmaray Durakları ve Haritası

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2025 Marmaray Ücreti Ne Kadar?

2025 Marmaray Ücreti Ne Kadar?

15 Ocak 2025 tarihinde yapılan güncelleme ile birlikte Marmaray bilet fiyatları tam biletle en kısa yolculuk 27 TL, en uzun yolculuk ise 59,76 TL olarak hesaplanmıştır. Öğrenci bileti ile en uzun yolculuk fiyatı ise 27 TL'dir. 

1-7 İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 27,00 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 19,33 TL

8-14 İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 34,72 TL 

  • Öğrenci: 16,23 TL

  • Sosyal: 23,53 TL 

15-21 İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 40,08 TL 

  • Öğrenci: 19,33 TL 

  • Sosyal: 28,16 TL 

22-28 İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 46,22 TL 

  • Öğrenci: 21,98 TL

  • Sosyal: 32,78 TL

29–35 İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 53,99 TL

  • Öğrenci: 25,84 TL

  • Sosyal: 38,57 TL

36–43+ İstasyon Marmaray Ücret Tarifesi

  • Tam Bilet: 59,76 TL

  • Öğrenci: 27,00 TL

  • Sosyal: 41,66 TL

Marmaray'da Para İadesi Nasıl Yapılır?

Marmaray'da Para İadesi Nasıl Yapılır?

İstanbul ve Gebze'de yer alan 43 adet Marmaray istasyonun her birinde bulunan iade cihazlarından yolculuğunuz sona erdikten sonra ücret iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Marmaray'da Neden Ücret İadesi Yapılıyor? 

İstanbul'da Metrobüs ve Marmaray ile yapılan yolculuklarda durak sayısına göre ücret tarifesi bulunuyor. Bu yüzden yolcular seferlerinin sonunda gittikleri durak sayısına göre iade alıyorlar.

Marmaray Saatleri: Marmaray Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray Saatleri: Marmaray Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray sefer aralıkları ise kullanacağınız hatta göre değişiklik göstermektedir. Halkalı-Gebze seferleri 15 dakikada bir yapılırken, Pendik-Ataköy seferleri ise 8 dakikalık aralıklarla düzenlenmektedir. 

Marmaray, hafta içi 06.00 ile 23.30 saatleri arasında; hafta sonu ise en geç 01.30 saatine kadar hizmet veriyor. 

Marmaray İlk ve Son Tren Saatleri Kaç?

Gebze - İstanbul Halkalı hattında günde ortalama 287 adet sefer yapılıyor. Hafta içi ve hafta sonu değişiklikler söz konusu olsa da Gebze'den ilk sefer 06.05'te yola çıkıyor. Son sefer ise hafta içi 22.50'de, hafta sonu ise 01.20'de Gebze'den hareket ediyor. 

Halkalı'dan kalkan ilk tren 05.58'de hareket ediyor. Gebze yönüne son tren 22.58'de hareket ederken hafta sonu bu saat 01.28'e kadar uzuyor.

Marmaray Aktarma İstasyonları: Marmaray'dan Metro, Metrobüs, Tramvay ve Otobüse Aktarma Yapılır mı?

Marmaray Aktarma İstasyonları: Marmaray'dan Metro, Metrobüs, Tramvay ve Otobüse Aktarma Yapılır mı?

  • Gebze İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), M Darıca Metro hattına

  • Pendik İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), İDO, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattına (1 Km) 

  • Bostancı İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), İDO, M8 Bostancı-Parseller Metro hattına 

  • Söğütlüçeşme İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), Metrobüs durağına

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonundan: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattına

  • Üsküdar İstasyonundan: İDO, M5 Üsküdar-Samandıra Metro hattına

  • Sirkeci İstasyonundan: İDO, BUDO, T1 Kabataş-Bağcılar ve T6 Sirkeci - Kazlıçeşme tramvay hattına

  • Yenikapı İstasyonundan: T6 Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattı, İDO, M1A, M1B ve M2 metro hattına

  • Kazlıçeşme İstasyonundan: T6 Sirkeci - Kazlıçeşme (U3) tramvay hattına

  • Bakırköy İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro hattına (Özg. Meyd.)

  • Ataköy İstasyonundan: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattına

  • Küçükçekmece İstasyonundan: Metrobüs (300 metre) durağına

  • Halkalı İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHY), B2 Halkalı - Bahçeşehir Banliyö hattına aktarma yapılıyor.

En Yakın Marmaray Durağı Nasıl Bulunur?

En Yakın Marmaray Durağı Nasıl Bulunur?

Bulunduğunuz konuma en yakın Marmaray durağını bulmak için Google'ın haritalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, marmaray.gen.tr internet sitesini ziyaret edebilir ya da İstanbul içinde güzergah oluşturmanızı sağlayan çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz.

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Marmaray Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Marmaray Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Marmaray Hattının İlk ve Son Durağı Neresi? Marmaray Hattı Nerede Bitiyor?

Marmaray hattı, Halkalı'da başlıyor ve Gebze'de sona eriyor. Ancak megakentte daha fazla yere hizmet vermek adına Halkalı Marmaray İstasyonu'nda inşaat devam ediyor.

Gebze-Halkalı Arası Kaç Durak?

Marmaray'ın ilk durağı olan Gebze ile son durağı olan Halkalı arasında 43 durak ve 76,6 kilometrelik bir hat bulunuyor.

Marmaray Durakları Arası Kaç Dakika? 

Gebze - Halkalı seferleri toplamda 108 dakikada tamamlanıyor. Trenler duraklarda 60 saniye ile 2 dakika arası bekliyor. Duraklar arası mesafe değişiklik gösterse de duraklar arası yolculuk genellikle 2 dakika civarında sürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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