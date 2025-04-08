İstanbul Marmaray Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Marmaray Güzergahları ve Bilet Ücretleri

Dünyanın en derin batırma tüp tünel tekniği ile inşa edilen banliyö tren sistemi Marmaray, Ekim 2013'te açıldı. Böylece Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı istasyonlarının yerin altından, Ayrılık Çeşmesi ve Kazlıçeşme durakları ise yer üstünden geçerek 5 istasyonda iki kıtayı birbirine bağladığı Marmaray.

Halkalı’dan hareket eden Marmaray, Avrupa Yakası'nda 14 adet duraktan geçiyor, Anadolu Yakası'ndan ise Kocaeli'nin Gebze ilçesine kadar uzanıyor. Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresini 185 dakikadan 108 dakikaya kısaltan Marmaray, günde 1 milyon 700 bin civarı yolcuya hizmet veriyor.