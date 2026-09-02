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Filenin Sultanları’nın Eski Yıldızı Aysun Ayhan: “Örtümden Sebep Kızımı Vakıfbank’a Almadılar”

Filenin Sultanları’nın Eski Yıldızı Aysun Ayhan: “Örtümden Sebep Kızımı Vakıfbank’a Almadılar”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 20:56 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 21:01
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A Milli Kadın Voleybol Takımın eski yıldızlarından Aysun Ayhan, Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’nda İstanbul’da oynadığı Polonya maçıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen Aysun Ayhan bugün de TRT Spor’da bir yayına katıldı. Ayhan, programda yaptığı açıklamada kızını alt yapıda oynaması için Vakıfbank’a götürdüğünü ancak örtüsünden sebep kızını kabul etmediklerini söyledi.

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Voleybol milli takımımızın 2003 Avrupa Şampiyonası’na damga vurduğu kadroda yer alan Aysun Ayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Voleybol milli takımımızın 2003 Avrupa Şampiyonası’na damga vurduğu kadroda yer alan Aysun Ayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Aysun Özbek, yıllar sonra 2003 Avrupa Şampiyonası’nda birlikte tarih yazdığı eski takım arkadaşlarıyla Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için salona geldi. Özlem Özçelik ve Esra Gümüş gibi efsane isimlerle tribünde yan yana görüntülenen Özbek’in son hali, voleybolseverlere büyük bir nostalji yaşattı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski milli voleybolcuyu yeniden tribünlerde görenler  şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir dönemin çocukları ve gençleri için Türk voleybolunun en tanıdık yüzlerinden biri olan Özbek’in yıllar sonra yeniden ortaya çıkması, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bugün de TRT Spor’da bir yayına katılan Aysun Ayhan’ın Vakıfbank hakkındaki sözleri gündem oldu.

Programda kızının Eczacıbaşı altyapısında antrenmanlara başladığını belirten Ayhan, ilk olarak uzun yıllar formasını giydiği eski kulübü VakıfBank’a başvurduklarını söyledi. Canlı yayında süreci anlatan Ayhan, 'Önce Vakıfbank'a gittim. Ama örtümden sebep kızımı almadılar' iddiasında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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