Filenin Sultanları’nın Eski Yıldızı Aysun Ayhan: “Örtümden Sebep Kızımı Vakıfbank’a Almadılar”
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A Milli Kadın Voleybol Takımın eski yıldızlarından Aysun Ayhan, Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’nda İstanbul’da oynadığı Polonya maçıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen Aysun Ayhan bugün de TRT Spor’da bir yayına katıldı. Ayhan, programda yaptığı açıklamada kızını alt yapıda oynaması için Vakıfbank’a götürdüğünü ancak örtüsünden sebep kızını kabul etmediklerini söyledi.
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Voleybol milli takımımızın 2003 Avrupa Şampiyonası’na damga vurduğu kadroda yer alan Aysun Ayhan yıllar sonra ortaya çıktı.
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Bugün de TRT Spor’da bir yayına katılan Aysun Ayhan’ın Vakıfbank hakkındaki sözleri gündem oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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