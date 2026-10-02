1897'de Pi Sayısını Beğenmeyip Yasayla Değiştirmeye Çalıştılar
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Tasarının arkasında, çemberi kareye çevirmenin yolunu bulduğuna inanan bir doktor vardı.
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Tasarı pi sayısını açıkça yazmıyor, dolambaçlı bir oranla değiştiriyordu.
Tasarı önce Kanallar, sonra Eğitim Komitesi'ne gönderildi.
Purdue Üniversitesi'nden bir matematik profesörü meclise tesadüfen geldi.
Senato tasarıyla yarım saat dalga geçti, sonra süresiz erteledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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