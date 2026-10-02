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1897'de Pi Sayısını Beğenmeyip Yasayla Değiştirmeye Çalıştılar

1897'de Pi Sayısını Beğenmeyip Yasayla Değiştirmeye Çalıştılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 16:38
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1897'de ABD'nin Indiana eyaletinde, pi sayısını fiilen 3,2'ye çeviren bir yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden tek bir ret oyu çıkmadan geçti. Tasarıyı son anda durduran ise meclise tesadüfen gelen bir matematik profesörü oldu.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

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Tasarının arkasında, çemberi kareye çevirmenin yolunu bulduğuna inanan bir doktor vardı.

Tasarının arkasında, çemberi kareye çevirmenin yolunu bulduğuna inanan bir doktor vardı.

Tasarıyı yazan, Indiana'nın Posey County bölgesindeki Solitude'da yaşayan doktor Edwin J. Goodwin'di. Goodwin, verilen bir çemberle aynı alana sahip kareyi yalnızca basit araçlarla çizme problemini çözdüğüne inanıyordu.

Tasarıyı 18 Ocak 1897'de, Posey County'nin temsilcisi Taylor I. Record meclise sundu.

Tasarı pi sayısını açıkça yazmıyor, dolambaçlı bir oranla değiştiriyordu.

Tasarı pi sayısını açıkça yazmıyor, dolambaçlı bir oranla değiştiriyordu.

Metinde 'pi bundan sonra 3,2'dir' gibi bir cümle geçmiyordu. Bunun yerine çapın çevreye oranının 'dörtte beşin dörde oranı' olduğu yazıyordu. Bu hesap pi'yi yaklaşık 3,14 yerine 3,2'ye denk getiriyordu.

Goodwin karşılığında Indiana'nın bu yöntemi okul kitaplarında ücretsiz kullanabileceğini teklif ediyordu.

Tasarı önce Kanallar, sonra Eğitim Komitesi'ne gönderildi.

Tasarı önce Kanallar, sonra Eğitim Komitesi'ne gönderildi.

Kanallar Komitesi o dönem 'Bataklık Arazileri Komitesi' diye de anılıyordu. Eğitim Komitesi ise tasarının kabul edilmesini önerdi.

5 Şubat 1897'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 67'ye 0 oyla kabul edildi ve Senato'ya gönderildi. Senato'da da önce Ölçülülük Komitesi'ne havale edildi, o komite de kabul önerisiyle geri gönderdi.

Purdue Üniversitesi'nden bir matematik profesörü meclise tesadüfen geldi.

Purdue Üniversitesi'nden bir matematik profesörü meclise tesadüfen geldi.

Purdue'nun matematik bölümü başkanı Clarence A. Waldo, Indiana Bilimler Akademisi'nin bütçe ödeneğini takip etmek için eyalet meclisine gelmişti. İçeri girdiğinde kendini bir matematik yasası tartışmasının ortasında buldu.

Waldo'ya tasarının yazarıyla tanışmak isteyip istemediği soruldu. Waldo, tanımak istediği kadar deli insanı zaten tanıdığını söyleyerek teklifi geri çevirdi. O akşam senatörler, hesapların yanlış olduğu konusunda bilgilendirildi.

Senato tasarıyla yarım saat dalga geçti, sonra süresiz erteledi.

Senato tasarıyla yarım saat dalga geçti, sonra süresiz erteledi.

Dönemin gazetelerine göre senatörler tasarı üzerine kelime oyunları yaptı ve onunla alay etti. Senatör Hubbell, Senato'nun eyalete günde 250 dolara mal olduğunu ve böyle bir boş işe zaman harcamaması gerektiğini söyledi.

Ardından Hubbell'in önergesiyle tasarının görüşülmesi süresiz ertelendi. Tasarı hiçbir zaman yasalaşmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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