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Karadeniz Sahil Şeridini Adım Adım Yutuyor: Yapıların Altı Oyuldu, Duvarlar Çökmeye Başladı

Karadeniz Sahil Şeridini Adım Adım Yutuyor: Yapıların Altı Oyuldu, Duvarlar Çökmeye Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 12:12
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Samsun'un Atakum ilçesinde kıyı erozyonu sahil şeridini her geçen gün biraz daha geriye itiyor. Denizin karayı aşındırdığı bölgelerde bazı yapıların temelleri açığa çıktı, kafelerin altları oyuldu, sahildeki duvarlar çöktü. Uzmanlara göre sorunun arkasında barajlardan kontrolsüz yapılaşmaya, deniz seviyesindeki yükselmeden hatalı kıyı yapılarına uzanan bir neden zinciri var.

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Dalgaların aşındırdığı sahilde yapıların çevresindeki zemin boşaldı, temeller ortaya çıktı.

Dalgaların aşındırdığı sahilde yapıların çevresindeki zemin boşaldı, temeller ortaya çıktı.

Atakum'un İncesu, Çatalçam, Altınkum ve Taflan sahillerinde etkili olan erozyon, kıyıdaki yapı ve alanlarda tahribata neden oluyor. Dalgaların aşındırdığı bazı bölümlerde deniz sahil yoluna kadar ulaşırken, kıyıya yakın yapıların çevresindeki zeminde de boşalmalar oluştu.

İHA'nın görüntülerinde sahil boyunca uzanan yürüyüş yolunun kenarında çöken zemin, yerinden oynayan kaldırım taşları ve açıkta kalan altyapı parçaları dikkat çekiyor. Dalgaların yediği bu bölümlerde denizle yapılar arasındaki mesafe her geçen gün daralıyor.

Sahili çevreleyen duvarlar dalgaların altında çökmeye başladı, yürüyüş yolunun bir kısmı boşluğa asılı kaldı.

Sahili çevreleyen duvarlar dalgaların altında çökmeye başladı, yürüyüş yolunun bir kısmı boşluğa asılı kaldı.

Sahildeki duvarlarda meydana gelen çökmeler, erozyonun geldiği boyutu açıkça gösteriyor. Dalgalar duvarın arkasındaki zemini aşındırdıkça üstteki yürüyüş alanı boşlukta kalıyor, beton parçalar çatlayıp denize doğru kayıyor.

Sahil yoluna kadar ulaşan dalgaların etkili olduğu kesimlerde bu tablo daha da belirgin. Kıyıya yakın yapıların çevresindeki zeminde oluşan boşluklar, çökmelerin yeni noktalara yayılabileceğine işaret ediyor.

Denize yakın kafelerden birinin altı tamamen oyuldu, yapı dalgaların hemen kenarında kaldı.

Denize yakın kafelerden birinin altı tamamen oyuldu, yapı dalgaların hemen kenarında kaldı.

Erozyondan en çok etkilenen yapılar arasında sahildeki kafeler de var. İHA'nın aktardığına göre bazı kafelerin altları oyuldu, kıyıya yakın yapıların çevresindeki zeminde boşalmalar oluştu.

Görüntülerde kafe binasının hemen yanındaki betonun yarıldığı, dalgaların doğrudan yapının dibine kadar geldiği görülüyor. Yürüyüş yolunun denize bakan kenarı ise çökmüş durumda.

Dron görüntülerinde kafenin önündeki zeminin çöktüğü, dalgaların yapının dibine kadar ulaştığı görülüyor.

Dron görüntülerinde kafenin önündeki zeminin çöktüğü, dalgaların yapının dibine kadar ulaştığı görülüyor.

İHA'nın dronla çektiği görüntüler, erozyonun yalnızca kıyı çizgisini değil kıyıdaki yapıları da nasıl zorladığını ortaya koyuyor. Denize bakan teras bölümünde zemin çökmüş, beton parçalar ve aşınan dolgu malzemesi sahile dağılmış durumda.

Haberin görüntüleri arasında 'dalgaların yediği sahil', 'yıkılan duvarlar' ve 'kafe altı detayları' yer alıyor. Dalgalar yapıların çevresinde köpürürken denizle bina arasındaki boşluk dar bir şeride inmiş.

Dalgalar sahil yoluna kadar ulaştı, yolun hemen arkasındaki evler denize her gün biraz daha yaklaşıyor.

Dalgalar sahil yoluna kadar ulaştı, yolun hemen arkasındaki evler denize her gün biraz daha yaklaşıyor.

Havadan çekilen görüntülerde dalgaların kıyıdaki dar kara şeridini aşındırarak sahil yoluna kadar ilerlediği net biçimde görülüyor. Yolun hemen arkasında sıralanan evler ise denize her geçen gün biraz daha yakın duruyor.

İHA'ya göre denizin karayı aşındırması sonucu kıyı kesiminde gerileme yaşanıyor. Sahil yolu ile deniz arasındaki mesafenin daralması, kıyı boyunca yaşanan çökmelerin en görünür sonuçlarından biri.

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OMÜ'den Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek: "Kıyı erozyonu, sediment bütçesindeki açığın bir sonucudur."

OMÜ'den Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek: "Kıyı erozyonu, sediment bütçesindeki açığın bir sonucudur."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, erozyonun temel nedenlerinden birinin kıyıdaki sediment bütçesinde, yani kum ve çakıl gibi malzemelerde oluşan açık olduğunu söyledi. Kıyıları ve deltaları akarsuların taşıdığı malzemenin beslediğini belirten Zeybek'e göre, akarsular üzerine plansız ve programsız inşa edilen baraj ve regülatörler kıyıya ulaşan malzeme miktarını azaltıyor.

Zeybek, balıkçı barınakları ve limanların akıntı düzenine ve denizin hidrodinamik özelliklerine dikkat edilmeden yapılmasını, kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmesini ve kontrolsüz yapılaşmayı da nedenler arasında saydı. Dördüncü sebep ise iklim değişikliği: '1880 yılından günümüze kadar ortalama deniz seviyesi yaklaşık 25 santimetre yükselmiştir. Deniz seviyesi yükselince dalgaların özellikleri, dalga düzeni, dalga boyları ve akıntı düzeni de değişmekte.'

Mevcut kıyı kanununa göre kıyı çizgisinden kara yönünde 100 metreye kadar yapılaşmanın asla olmaması gerektiğini hatırlatan Zeybek, acil durumlarda dalga enerjisini kırmak için kalın blokların geçici tedbir olarak kullanılabileceğini, deniz tabanına kum torbaları bırakılarak kıyının sediment bakımından desteklenebileceğini belirtti. Zeybek şöyle konuştu: 'Bu tür tedbirler, kıyı erozyonu üzerindeki baskıyı azaltacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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