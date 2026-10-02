Karadeniz Sahil Şeridini Adım Adım Yutuyor: Yapıların Altı Oyuldu, Duvarlar Çökmeye Başladı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kıyı erozyonu sahil şeridini her geçen gün biraz daha geriye itiyor. Denizin karayı aşındırdığı bölgelerde bazı yapıların temelleri açığa çıktı, kafelerin altları oyuldu, sahildeki duvarlar çöktü. Uzmanlara göre sorunun arkasında barajlardan kontrolsüz yapılaşmaya, deniz seviyesindeki yükselmeden hatalı kıyı yapılarına uzanan bir neden zinciri var.
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Dalgaların aşındırdığı sahilde yapıların çevresindeki zemin boşaldı, temeller ortaya çıktı.
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Sahili çevreleyen duvarlar dalgaların altında çökmeye başladı, yürüyüş yolunun bir kısmı boşluğa asılı kaldı.
Denize yakın kafelerden birinin altı tamamen oyuldu, yapı dalgaların hemen kenarında kaldı.
Dron görüntülerinde kafenin önündeki zeminin çöktüğü, dalgaların yapının dibine kadar ulaştığı görülüyor.
Dalgalar sahil yoluna kadar ulaştı, yolun hemen arkasındaki evler denize her gün biraz daha yaklaşıyor.
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OMÜ'den Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek: "Kıyı erozyonu, sediment bütçesindeki açığın bir sonucudur."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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