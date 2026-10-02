Karadeniz Sahil Şeridini Adım Adım Yutuyor: Yapıların Altı Oyuldu, Duvarlar Çökmeye Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, erozyonun temel nedenlerinden birinin kıyıdaki sediment bütçesinde, yani kum ve çakıl gibi malzemelerde oluşan açık olduğunu söyledi. Kıyıları ve deltaları akarsuların taşıdığı malzemenin beslediğini belirten Zeybek'e göre, akarsular üzerine plansız ve programsız inşa edilen baraj ve regülatörler kıyıya ulaşan malzeme miktarını azaltıyor.

Zeybek, balıkçı barınakları ve limanların akıntı düzenine ve denizin hidrodinamik özelliklerine dikkat edilmeden yapılmasını, kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmesini ve kontrolsüz yapılaşmayı da nedenler arasında saydı. Dördüncü sebep ise iklim değişikliği: '1880 yılından günümüze kadar ortalama deniz seviyesi yaklaşık 25 santimetre yükselmiştir. Deniz seviyesi yükselince dalgaların özellikleri, dalga düzeni, dalga boyları ve akıntı düzeni de değişmekte.'

Mevcut kıyı kanununa göre kıyı çizgisinden kara yönünde 100 metreye kadar yapılaşmanın asla olmaması gerektiğini hatırlatan Zeybek, acil durumlarda dalga enerjisini kırmak için kalın blokların geçici tedbir olarak kullanılabileceğini, deniz tabanına kum torbaları bırakılarak kıyının sediment bakımından desteklenebileceğini belirtti. Zeybek şöyle konuştu: 'Bu tür tedbirler, kıyı erozyonu üzerindeki baskıyı azaltacaktır.'