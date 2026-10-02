Çölde Tarım Yapmaya Çalıştılar, Bedeli Ağır Oldu: Ülkenin Suyunu Bitiriyordu
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Suudi Arabistan, 1980'lerde yağışın neredeyse hiç düşmediği çöl topraklarında devasa buğday tarlaları kurdu. Proje kısa sürede ülkeyi dünyanın önde gelen buğday ihracatçıları arasına soktu. Ancak bu başarının arkasında, binlerce yıldır yerin altında biriken ve yenilenemeyen bir su kaynağı vardı. Projenin bu su kaynağı üzerindeki yükü ülkede su krizine sebep oluyordu.
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Suudi Arabistan, 1980'lerde çölün ortasında dev buğday tarlaları kurarak kendi kendine yetme hedefine yöneldi.
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Tarlaları sulayan su, son buzul çağından kalan ve kendini yenileyemeyen fosil su rezervlerinden çekiliyordu.
Su kaynaklarının tükenmesi endişesiyle 2008'de alınan kararla buğday üretimi kademeli olarak sonlandırıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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