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Çölde Tarım Yapmaya Çalıştılar, Bedeli Ağır Oldu: Ülkenin Suyunu Bitiriyordu

Çölde Tarım Yapmaya Çalıştılar, Bedeli Ağır Oldu: Ülkenin Suyunu Bitiriyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:33
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Suudi Arabistan, 1980'lerde yağışın neredeyse hiç düşmediği çöl topraklarında devasa buğday tarlaları kurdu. Proje kısa sürede ülkeyi dünyanın önde gelen buğday ihracatçıları arasına soktu. Ancak bu başarının arkasında, binlerce yıldır yerin altında biriken ve yenilenemeyen bir su kaynağı vardı. Projenin bu su kaynağı üzerindeki yükü ülkede su krizine sebep oluyordu.

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Kaynak: 1, 2

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Suudi Arabistan, 1980'lerde çölün ortasında dev buğday tarlaları kurarak kendi kendine yetme hedefine yöneldi.

Suudi Arabistan, 1980'lerde çölün ortasında dev buğday tarlaları kurarak kendi kendine yetme hedefine yöneldi.

Program, ülkenin kuzeyindeki Vadi Sirhan havzasında başlatıldı. Landsat uydu görüntüleri, 1986'da çıplak olan arazinin 2016'ya gelindiğinde yaklaşık 1 kilometre çapında dairesel tarlalarla kaplandığını gösteriyor. Bu tarlalar merkezi pivot sulama sistemleriyle besleniyordu.

Üretim 1992'de 4,1 milyon tonla zirveye ulaştı. Suudi Arabistan bu dönemde dünyanın en büyük on buğday ihracatçısından biri haline geldi.

Tarlaları sulayan su, son buzul çağından kalan ve kendini yenileyemeyen fosil su rezervlerinden çekiliyordu.

Tarlaları sulayan su, son buzul çağından kalan ve kendini yenileyemeyen fosil su rezervlerinden çekiliyordu.

Bölgede yıllık yağış miktarı yalnızca 100 ila 200 milimetre arasında değişiyor. Bu nedenle yeraltındaki su rezervleri yağmurla yeniden dolmuyor. Hidrologlar, mevcut kaynakların yaklaşık 50 yıl daha pompalamaya yeteceğini tahmin ediyor.

2010 verilerine göre ülkenin su ihtiyacının yüzde 92'si yenilenemeyen yeraltı kaynaklarından karşılanıyordu. Bu suyun büyük bölümü de tarımda kullanıldı.

Su kaynaklarının tükenmesi endişesiyle 2008'de alınan kararla buğday üretimi kademeli olarak sonlandırıldı.

Su kaynaklarının tükenmesi endişesiyle 2008'de alınan kararla buğday üretimi kademeli olarak sonlandırıldı.

Hükümet 2008'de yerli buğday üretimini aşamalı biçimde azaltma kararı aldı. Program 2016'ya kadar tamamen sona erdi ve ülke yeniden büyük ölçüde ithalata döndü. Yalnızca özel fırın ürünleri için yaklaşık 30 bin ton üretim planlandı.

Yetkililer çiftçileri sera tarımına ve damla sulamaya yönlendirdi. Ülke ayrıca yurt dışında tarım arazisi edinme stratejisini sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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