Çölde Tarım Yapmaya Çalıştılar, Bedeli Ağır Oldu: Ülkenin Suyunu Bitiriyordu

Suudi Arabistan, 1980'lerde yağışın neredeyse hiç düşmediği çöl topraklarında devasa buğday tarlaları kurdu. Proje kısa sürede ülkeyi dünyanın önde gelen buğday ihracatçıları arasına soktu. Ancak bu başarının arkasında, binlerce yıldır yerin altında biriken ve yenilenemeyen bir su kaynağı vardı. Projenin bu su kaynağı üzerindeki yükü ülkede su krizine sebep oluyordu.

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