Bagajda Seyahat Etmesiyle Viral Olan Vatandaş O Anları Anlattı

Gürsel Demir ve yeğeni Muhammed Demir, Avcılar'da E-5 kara yolunda bir araç çarpması sonucu yaralanan kediyi fark etti. Hayvanı bir an önce veterinere ulaştırmak isteyen ikili, kediyi otomobilin bagajına yerleştirdi; Gürsel Demir de yaralı hayvanın yanında oturarak yola çıktı.

Demir, bagajı tercih etmelerinin nedenini şu sözlerle anlattı: 'Kediyi bagajda götürmemizin nedeni sağlıklı götürebilmek için. Bir insan kaza geçirdiğinde boynu zedelenmesin diye düz tutarlar, biz de kediyi o şekilde götürdük.' Yani araç içinde kedinin hareket etmesi ve daha fazla zarar görmesi riskine karşı, onu sabit tutmaya çalıştılar.

Kedi veteriner kliniğine ulaştırıldı. Ancak araç çarpması sonucu boynu kırılan ve nefes almakta zorlanan hayvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.