Bagajda Seyahat Etmesiyle Viral Olan Vatandaş O Anları Anlattı

İstanbul'da bir otomobilin açık bagajında oturarak yolculuk eden adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Avcılar'daki E-5 kara yolunda trafiğe karışan araçta bagajın kapağı açıktı, içinde de bir adam oturuyordu. Görenlerin aklına ilk gelen soru belliydi: Biri neden bu kadar riskli bir yolculuğu göze alsın? Cevap, İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gürsel Demir'den geldi. Aracı yeğeni Muhammed Demir'in kullandığı yolculuğun ardında, ikilinin yol kenarında karşılaştığı bir olay var. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve bagajdaki yolculuğun sebebi merak konusu oldu. Demir'in anlattıkları, bu yolculuğun göründüğünden çok farklı bir hikâyesi olduğunu gösteriyor.
Bagajdaki yolculuğun sebebi araç çarpan yaralı bir kediydi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın