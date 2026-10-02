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Bagajda Seyahat Etmesiyle Viral Olan Vatandaş O Anları Anlattı

Bagajda Seyahat Etmesiyle Viral Olan Vatandaş O Anları Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 12:42

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İstanbul'da bir otomobilin açık bagajında oturarak yolculuk eden adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Avcılar'daki E-5 kara yolunda trafiğe karışan araçta bagajın kapağı açıktı, içinde de bir adam oturuyordu. Görenlerin aklına ilk gelen soru belliydi: Biri neden bu kadar riskli bir yolculuğu göze alsın? Cevap, İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gürsel Demir'den geldi. Aracı yeğeni Muhammed Demir'in kullandığı yolculuğun ardında, ikilinin yol kenarında karşılaştığı bir olay var. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve bagajdaki yolculuğun sebebi merak konusu oldu. Demir'in anlattıkları, bu yolculuğun göründüğünden çok farklı bir hikâyesi olduğunu gösteriyor.

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Bagajdaki yolculuğun sebebi araç çarpan yaralı bir kediydi

Bagajdaki yolculuğun sebebi araç çarpan yaralı bir kediydi

Gürsel Demir ve yeğeni Muhammed Demir, Avcılar'da E-5 kara yolunda bir araç çarpması sonucu yaralanan kediyi fark etti. Hayvanı bir an önce veterinere ulaştırmak isteyen ikili, kediyi otomobilin bagajına yerleştirdi; Gürsel Demir de yaralı hayvanın yanında oturarak yola çıktı.

Demir, bagajı tercih etmelerinin nedenini şu sözlerle anlattı: 'Kediyi bagajda götürmemizin nedeni sağlıklı götürebilmek için. Bir insan kaza geçirdiğinde boynu zedelenmesin diye düz tutarlar, biz de kediyi o şekilde götürdük.' Yani araç içinde kedinin hareket etmesi ve daha fazla zarar görmesi riskine karşı, onu sabit tutmaya çalıştılar.

Kedi veteriner kliniğine ulaştırıldı. Ancak araç çarpması sonucu boynu kırılan ve nefes almakta zorlanan hayvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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