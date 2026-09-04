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Erzurum'da Camide Kediye Tekme Atılmasının Ardından Gelen Açıklama Tepki Çekti

Erzurum'da Camide Kediye Tekme Atılmasının Ardından Gelen Açıklama Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.09.2026 - 16:51
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Erzurum'da bir camide namaz esnasında tekmelenen kedi ülke çapında gündem olmuştu. Olayın kamuoyunda yarattığı infial henüz dinmemişken, Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı 'temizlik' vurgulu paylaşım tepki çekti.

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Kedinin tekmelenmesi her kesimden tepki çekmişti.

Kedinin tekmelenmesi her kesimden tepki çekmişti.

Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii’nde 25 Ağustos’ta yatsı namazı sırasında yaşanan olay, 3 Eylül’de güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada dolaşmasıyla ülke gündemine oturdu. Cemaatten bir kişi, safa yaklaşan kediyi tekmeledi; havalanan hayvan imamın başına çarptı. Videonun ülke çapında infial yaratmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı, şüpheli gözaltına alındı.

Olay sıcaklığını korurken Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün açıklaması tepki çekti.

Olay sıcaklığını korurken Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün açıklaması tepki çekti.
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Gül'ün kedi olayına tepki vermemesi ve üstüne 'Camilerimiz ibadet mekânlarıdır; hayvan besleme ve barındırma alanları değildir. Camilerin temizliği ve hijyeni titizlikle korunmalı, cemaatin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesi gözetilmelidir.' paylaşımında bulunmasıyla sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

X'te yoğun itirazla oldu.

X'te yoğun itirazla oldu.
twitter.com

Özellikle İslam'da kedilerin özel bir yerinin olduğu vurgulandı.

Özellikle İslam'da kedilerin özel bir yerinin olduğu vurgulandı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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