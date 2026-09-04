Erzurum'da Camide Kediye Tekme Atılmasının Ardından Gelen Açıklama Tepki Çekti
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Erzurum'da bir camide namaz esnasında tekmelenen kedi ülke çapında gündem olmuştu. Olayın kamuoyunda yarattığı infial henüz dinmemişken, Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı 'temizlik' vurgulu paylaşım tepki çekti.
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Kedinin tekmelenmesi her kesimden tepki çekmişti.
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Olay sıcaklığını korurken Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül'ün açıklaması tepki çekti.
X'te yoğun itirazla oldu.
Özellikle İslam'da kedilerin özel bir yerinin olduğu vurgulandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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