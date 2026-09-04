Ünü Karaköy'deki Tezgahından Dünyaya Yayılan Yakışıklı Mısırcı Çin'e Açıldı
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İstanbul'un Karaköy semtinde mısır satarken görüntüsüyle yabancı turistlerin ilgisini çeken ve kısa sürede tezgahında metrelerce kuyruk oluşan Yakışıklı Mısırcı lakaplı Alper Temel'in ünü Çin'e kadar yayıldı. Çinli bir üretici firmanın davetiyle Çin'in Chengdu kentine giden fenomen mısırcı yoğun ilgiyle karşılandı.
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Tesadüf eseri ünü dünyaya yayıldı.
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Çin'de yoğun ilgi gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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