article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünü Karaköy'deki Tezgahından Dünyaya Yayılan Yakışıklı Mısırcı Çin'e Açıldı

Ünü Karaköy'deki Tezgahından Dünyaya Yayılan Yakışıklı Mısırcı Çin'e Açıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.09.2026 - 14:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un Karaköy semtinde mısır satarken görüntüsüyle yabancı turistlerin ilgisini çeken ve kısa sürede tezgahında metrelerce kuyruk oluşan Yakışıklı Mısırcı lakaplı Alper Temel'in ünü Çin'e kadar yayıldı. Çinli bir üretici firmanın davetiyle Çin'in Chengdu kentine giden fenomen mısırcı yoğun ilgiyle karşılandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesadüf eseri ünü dünyaya yayıldı.

Tesadüf eseri ünü dünyaya yayıldı.

2025'te İstanbul'a gelen turistlerin ilgisini çeken Alper Temel kısa sürede TikTok'ta global bir üne kavuşmuştu. Temel'in ünü o kadar yayıldı ki Rusya'da düzenlenen İstanbul turlarına tezgahı eklendi, reddetmesine rağmen onlarca film ve dizi teklifi aldı, tezgahının önünde onlarca milletten hayranları onunla bir selfie çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Alper Temel'in ünü Çin'e kadar yayıldı.

Çin'de yoğun ilgi gördü.

Çin'de yoğun ilgi gördü.

Sichuan eyaletindeki Chengdu şehrinden yerel bir mısır üreticisinin daveti üzerine Çin'e giden Yakışıklı Mısırcı üretim tesislerini gezdikten sonra Çinli hayranlarıyla buluştu. Kendisine özel etkinlik için hazırlanan tezgahın önünde hızla uzun kuyruklar oluşurken Temel'in Çinli hayranları hem mısır almak hem de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın