Gerçeği Hastanede Öğrendi: 4 Yıl Nezle Sandığı Burun Akıntısı Beyin Omurilik Sıvısı Çıktı
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Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra sol burun deliğinden aralıklarla gelen şeffaf sıvıyı nezle ya da alerji sandı. Akıntı son 3 ayda belirgin biçimde artınca hastaneye başvuran Ağaçayak'ın tetkiklerinde, sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu ve kafatasının tabanında bir açıklık bulunduğu ortaya çıktı.
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Ağır bir trafik kazası geçiren Ağaçayak, başındaki darbenin sonuçlarını 4 yıl boyunca fark etmedi.
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Akıntı 3 ay önce sabahları "avuç avuç" akmaya başlayınca Ağaçayak farklı bir doktora gitti.
"Ölümü bile göze almıştım" diyen Ağaçayak, burundan yapılabilecek ameliyatı duyunca Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Uzman Dr. Muhittin Alkan: Tek taraflı şeffaf akıntı travmadan sonra görülürse menenjit riski yüzünden önemsenmeli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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