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Gerçeği Hastanede Öğrendi: 4 Yıl Nezle Sandığı Burun Akıntısı Beyin Omurilik Sıvısı Çıktı

Gerçeği Hastanede Öğrendi: 4 Yıl Nezle Sandığı Burun Akıntısı Beyin Omurilik Sıvısı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 13:14
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Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra sol burun deliğinden aralıklarla gelen şeffaf sıvıyı nezle ya da alerji sandı. Akıntı son 3 ayda belirgin biçimde artınca hastaneye başvuran Ağaçayak'ın tetkiklerinde, sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu ve kafatasının tabanında bir açıklık bulunduğu ortaya çıktı.

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Ağır bir trafik kazası geçiren Ağaçayak, başındaki darbenin sonuçlarını 4 yıl boyunca fark etmedi.

Ağır bir trafik kazası geçiren Ağaçayak, başındaki darbenin sonuçlarını 4 yıl boyunca fark etmedi.

Evli ve ev kadını olan Rukiye Ağaçayak, kazayı şöyle anlattı: 'İki koltuk arasında sıkıştım, kaldım. İşte o zaman kafa tasımda açıklık oluşmuş. Ama biz fark etmedik 4 yıl boyunca bunu.'

Hastaneye kaldırılan Ağaçayak'ın o dönem başında ağrı yoktu, kırık çıkık da tespit edilmedi. 'Direkt 'iyisin' dediler ve eve gönderdiler' diyen Ağaçayak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazadan sonra burnundan 3-4 ayda bir, çok az miktarda sıvı geldiğini, bunu da gribal bir şey sandığını ifade etti.

Akıntı 3 ay önce sabahları "avuç avuç" akmaya başlayınca Ağaçayak farklı bir doktora gitti.

Akıntı 3 ay önce sabahları "avuç avuç" akmaya başlayınca Ağaçayak farklı bir doktora gitti.

Ağaçayak, durumun ciddileştiği anı şu sözlerle anlattı: '3 ay önce avuç avuç akmaya başladı sabahları. Öylelikle farklı bir doktora gittim. Beyin omurilik sıvısı olduğu orada ortaya çıktı.'

Tetkikler sıvının beyin omurilik sıvısı olduğunu, beynin alt tabanındaki açıklığın da 4 yıl önceki travmaya bağlı geliştiğini gösterdi. Doktorlar beyin ameliyatı gerektiğini, bu şekilde yaşayamayacağını söyledi. Ağaçayak ise açık ameliyat istemediğini belirtti.

"Ölümü bile göze almıştım" diyen Ağaçayak, burundan yapılabilecek ameliyatı duyunca Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

"Ölümü bile göze almıştım" diyen Ağaçayak, burundan yapılabilecek ameliyatı duyunca Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Açık beyin ameliyatını hiç düşünmediğini söyleyen Ağaçayak, o günleri şöyle anlattı: 'Her insanın bir ölüm borcu var, ölürüm dedim.' Ameliyat olmazsa beynin zamanla açıklıktan sarkma yapabileceği uyarısı da kendisine yapılmıştı.

Ağaçayak, 'Sonra burundan olacağımı duyunca buraya geldim' dedi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği'nde 16 Eylül'de, burun içinden endoskopik yöntemle ameliyat edildi. 3 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ağaçayak taburcu oldu.

Uzman Dr. Muhittin Alkan: Tek taraflı şeffaf akıntı travmadan sonra görülürse menenjit riski yüzünden önemsenmeli.

Uzman Dr. Muhittin Alkan: Tek taraflı şeffaf akıntı travmadan sonra görülürse menenjit riski yüzünden önemsenmeli.

Ameliyatı yapan Uzman Dr. Muhittin Alkan, ileri endoskopik teknoloji ve navigasyon sistemleri sayesinde işlemin başarıyla tamamlandığını söyledi. Alkan, 'Özellikle burnun tek tarafından şeffaf renkli bir akıntımız olduğu zaman, travma sonrası da olduysa bunu önemsememiz gerekiyor' dedi.

Risk konusunda da net konuşan Alkan, 'Hayatı tehdit edici ileri bir enfeksiyon, menenjit. O yüzden bu tarz bir sıvı akıntısında beyinle burun arasındaki o defekti kapatmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı. Literatürde bu tür endoskopik cerrahilerin yüzde 90 oranında başarılı olduğunun bildirildiğini, hastaların ameliyat sonrası hızlı taburcu olabildiğini de ekledi.

Alkan'a göre asıl sorun bilgi eksikliği: 'Çoğu insan bunun travma sonrası beyin omurilik sıvısı olabileceğini bilmiyor. Bilmediğimiz için de bunu alerji zannedebiliyoruz.' Ameliyatın ardından akıntısı tamamen duran Ağaçayak ise 'Yeniden bir umut ışığı doğdu bana' diyor. Aynı konuda bir sonraki habere de göz atın:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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