Gerçeği Hastanede Öğrendi: 4 Yıl Nezle Sandığı Burun Akıntısı Beyin Omurilik Sıvısı Çıktı

Evli ve ev kadını olan Rukiye Ağaçayak, kazayı şöyle anlattı: 'İki koltuk arasında sıkıştım, kaldım. İşte o zaman kafa tasımda açıklık oluşmuş. Ama biz fark etmedik 4 yıl boyunca bunu.'

Hastaneye kaldırılan Ağaçayak'ın o dönem başında ağrı yoktu, kırık çıkık da tespit edilmedi. 'Direkt 'iyisin' dediler ve eve gönderdiler' diyen Ağaçayak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazadan sonra burnundan 3-4 ayda bir, çok az miktarda sıvı geldiğini, bunu da gribal bir şey sandığını ifade etti.