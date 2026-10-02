Fon Krizinde İkinci Toplantı Yapıldı, Ödeme Takvimi Ele Alındı

Fon Koordinasyon Kurulu, yatırımcılar için ikinci kez toplandı. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı.

Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulandı.

Açıklamanın devamında ilgili kurumlar ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, dün Meclis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu hakkında “Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışmaya ihtiyacı var? Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız.” dedi.