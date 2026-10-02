article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fon Krizinde İkinci Toplantı Yapıldı, Ödeme Takvimi Ele Alındı

Fon Krizinde İkinci Toplantı Yapıldı, Ödeme Takvimi Ele Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 13:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda yatırımcılar lehine ilave neler yapılabileceği ele alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması kapsamında alınan tedbirler neticesinde yatırımcıların paralarının ödenmesine dair süreç başlıyor.

500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması kapsamında alınan tedbirler neticesinde yatırımcıların paralarının ödenmesine dair süreç başlıyor.

Fon Koordinasyon Kurulu, yatırımcılar için ikinci kez toplandı. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı.

Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulandı.

Açıklamanın devamında ilgili kurumlar ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, dün Meclis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu hakkında “Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışmaya ihtiyacı var? Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın