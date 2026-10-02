Fon Krizinde İkinci Toplantı Yapıldı, Ödeme Takvimi Ele Alındı
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Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda yatırımcılar lehine ilave neler yapılabileceği ele alındı.
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500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması kapsamında alınan tedbirler neticesinde yatırımcıların paralarının ödenmesine dair süreç başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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