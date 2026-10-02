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Tanrı'nın Mimarı Denilen Gaudi'nin Nefes Kesen 8 Eseri: Biri 144 Yıldır Tamamlanamadı

Tanrı'nın Mimarı Denilen Gaudi'nin Nefes Kesen 8 Eseri: Biri 144 Yıldır Tamamlanamadı

İspanya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:16
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Barselona'yı gezenlerin aklında kalan binaların çoğu tek bir mimarın imzasını taşıyor: Antoni Gaudí.

Doğada düz çizgi olmadığına inanan, dik açılardan nefret eden ve inancı yüzünden 'Tanrı'nın Mimarı' diye anılan Gaudí, binaları adeta canlı birer varlık gibi tasarladı. Eserlerinden yedisi bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. 

Kaynak

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Sagrada Família

Sagrada Família

Temeli 1882'de atılan bazilikayı Gaudí bir yıl sonra devraldı ve ömrünün son 43 yılını ona adadı. İçeride ağaç gövdesi gibi dallanan sütunlar, ziyaretçiye taştan bir ormanda yürüyormuş hissi veriyor. İnşaat bugün hâlâ yalnızca bilet gelirleri ve bağışlarla sürüyor.

Şubat 2026'da merkezdeki İsa Kulesi'nin tepesine haç yerleştirildi. 172,5 metreye ulaşan yapı, Almanya'daki Ulm Katedrali'ni geride bırakıp dünyanın en yüksek kilisesi oldu. İnşaatın neden bu kadar uzadığı sorulduğunda Gaudí'nin cevabı hazırdı: 'Müşterim acele etmiyor.'

Park Güell

Park Güell

Park Güell aslında bir park olarak değil, varlıklı aileler için bir bahçe şehir olarak tasarlandı. Ancak planlanan evlerden yalnızca ikisi yapıldı ve alan sonunda halka açık bir parka dönüştü.

Girişteki merdivenlerde sizi karşılayan rengârenk mozaik semender, parkın simgesi. Kırık seramik parçalarından yapılan mozaiklerle kaplı, dalga gibi kıvrılan uzun bank ise Barselona manzarasına bakan terasın etrafını sarıyor.

Casa Batlló

Casa Batlló

Barselona'nın en işlek caddesi Passeig de Gràcia'daki bu binayı Gaudí 1904-1906 yılları arasında baştan yarattı. Kafatasını andıran balkonları ve kemik gibi görünen sütunları yüzünden halk ona 'Kemikler Evi' adını taktı.

Pul pul seramiklerle kaplı dalgalı çatı ise bir ejderhanın sırtına benziyor. Cephede tek bir düz çizgi bulmak neredeyse imkânsız.

Casa Milà (La Pedrera)

Casa Milà (La Pedrera)

1906-1912 yılları arasında yapılan Casa Milà'nın dalgalanan taş cephesi o kadar alışılmadıktı ki Barselonalılar binaya 'taş ocağı' anlamına gelen La Pedrera adını verdi. Gaudí'nin tuhaf oranlarının şehir manzarasını bozacağından korkan yetkililer, zaman zaman onun inşaatlarını durdurmaya bile çalıştı.

Binanın en ünlü köşesi çatısı: Burada miğferli askerleri andıran heykel gibi bacalar sıra sıra dizilmiş.

Casa Vicens

Casa Vicens

Gaudí'nin ilk büyük ev projesi olan Casa Vicens 1883'te başladı. Bina, Gaudí'nin gençlik yıllarında etkilendiği Doğu ve Mağribi mimarisinin izlerini taşıyor.

Cepheyi süsleyen çiçek desenli seramik karolar ve renkli tuğla örgüsü, onun ileride geliştireceği renk tutkusunun ilk işaretleri. Ev 2017'den bu yana müze olarak ziyaret edilebiliyor.

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Palau Güell

Palau Güell

Gaudí'nin kariyerini değiştiren isim, tekstil sanayicisi Eusebi Güell'di. Güell, genç mimarın işlerini 1878 Paris Dünya Fuarı'nda keşfetti ve ona neredeyse sınırsız bir bütçe tanıdı.

La Rambla'nın hemen yanındaki Palau Güell, Güell ailesinin konağı olarak 1886-1888 yıllarında yapıldı. İçerideki parabolik kemerler kadar, çatıdaki rengârenk mozaik bacalar da dikkat çekiyor.

El Capricho

El Capricho

Gaudí'nin Barselona dışındaki ender eserlerinden biri olan El Capricho, İspanya'nın kuzeyindeki Comillas kasabasında 1883'te başlayan bir yazlık.

Adı İspanyolcada 'kapris' anlamına gelen evin cephesini ayçiçeği desenli karolar süslüyor. Minareyi andıran ince kulesi, yapıya masalsı bir görünüm kazandırıyor.

Colònia Güell Kriptası

Colònia Güell Kriptası

Barselona yakınlarındaki işçi yerleşimi Colònia Güell için tasarlanan kiliseden yalnızca kripta tamamlanabildi. Ama bu küçük yapı, Gaudí'nin dehasının laboratuvarı sayılıyor.

Gaudí çizim yapmayı sevmezdi. Bunun yerine zincir ve ağırlıklı iplerden üç boyutlu modeller kurup büyük aynaların üzerine asıyor, aynada beliren ters görüntüden kemerlerin en doğal biçimini buluyordu. Kriptadaki eğik sütunlar bu yöntemin ürünü. Aynı teknik daha sonra Sagrada Família'ya da yol gösterdi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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