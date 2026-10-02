Tanrı'nın Mimarı Denilen Gaudi'nin Nefes Kesen 8 Eseri: Biri 144 Yıldır Tamamlanamadı
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Barselona'yı gezenlerin aklında kalan binaların çoğu tek bir mimarın imzasını taşıyor: Antoni Gaudí.
Doğada düz çizgi olmadığına inanan, dik açılardan nefret eden ve inancı yüzünden 'Tanrı'nın Mimarı' diye anılan Gaudí, binaları adeta canlı birer varlık gibi tasarladı. Eserlerinden yedisi bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde.
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Sagrada Família
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Park Güell
Casa Batlló
Casa Milà (La Pedrera)
Casa Vicens
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Palau Güell
El Capricho
Colònia Güell Kriptası
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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