Tanrı'nın Mimarı Denilen Gaudi'nin Nefes Kesen 8 Eseri: Biri 144 Yıldır Tamamlanamadı

Temeli 1882'de atılan bazilikayı Gaudí bir yıl sonra devraldı ve ömrünün son 43 yılını ona adadı. İçeride ağaç gövdesi gibi dallanan sütunlar, ziyaretçiye taştan bir ormanda yürüyormuş hissi veriyor. İnşaat bugün hâlâ yalnızca bilet gelirleri ve bağışlarla sürüyor.

Şubat 2026'da merkezdeki İsa Kulesi'nin tepesine haç yerleştirildi. 172,5 metreye ulaşan yapı, Almanya'daki Ulm Katedrali'ni geride bırakıp dünyanın en yüksek kilisesi oldu. İnşaatın neden bu kadar uzadığı sorulduğunda Gaudí'nin cevabı hazırdı: 'Müşterim acele etmiyor.'