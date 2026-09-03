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Şoförlüğüne Güvenenlere: 1 Dakikada Arabanı Park Et!

Şoförlüğüne Güvenenlere: 1 Dakikada Arabanı Park Et!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2026 - 08:48
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Direksiyonun Başına Geçip Park Ustalığını Göstermeye Hazır Mısın? 🚗💨

Araba sürmek kolay, peki ya dar alanlarda zamana karşı ustaca park etmek? Direksiyon hakimiyetine ve reflekslerine güveniyorsan seni adrenaline dolu bir park parkuru bekliyor!

10 seviye boyunca engellere ve diğer arabalara çarpmadan aracını doğru noktaya yanaştırmalısın. İlk aşamalarda 60 saniyelik süren varken, son 3 seviyede işler iyice kızışıyor ve süre 30 saniyeye düşüyor! Kıvrak manevralar yap, arabayı doğru açıya döndür ve zamana yenik düşmeden parkı tamamla.

Bakalım zamana ve engellere meydan okuyup usta bir sürücü olduğunu kanıtlayabilecek misin?

Kemerini bağla, gaza bas ve park ustası ol! 🏁

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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