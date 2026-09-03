Şoförlüğüne Güvenenlere: 1 Dakikada Arabanı Park Et!

Direksiyonun Başına Geçip Park Ustalığını Göstermeye Hazır Mısın? 🚗💨

Araba sürmek kolay, peki ya dar alanlarda zamana karşı ustaca park etmek? Direksiyon hakimiyetine ve reflekslerine güveniyorsan seni adrenaline dolu bir park parkuru bekliyor!

10 seviye boyunca engellere ve diğer arabalara çarpmadan aracını doğru noktaya yanaştırmalısın. İlk aşamalarda 60 saniyelik süren varken, son 3 seviyede işler iyice kızışıyor ve süre 30 saniyeye düşüyor! Kıvrak manevralar yap, arabayı doğru açıya döndür ve zamana yenik düşmeden parkı tamamla.

Bakalım zamana ve engellere meydan okuyup usta bir sürücü olduğunu kanıtlayabilecek misin?

Kemerini bağla, gaza bas ve park ustası ol! 🏁