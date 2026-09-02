Aleyna Tilki Sosyal Medyadan Arkadaşlık İlanı Verdi: Bakın Nasıl Birini Arıyor!
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Aleyna Tilki bu kez yeni şarkısı ya da yaptığı bir açıklamayla değil, oldukça sıra dışı bir arayışla gündemde! Konser hazırlıkları için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine yeni bir arkadaş aradığını duyurdu. Üstelik nasıl biriyle arkadaş olmak istediğini de tek tek sıralamayı ihmal etmedi.
Buyurun, Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan verdiği arkadaşlık ilanına gelin birlikte bakalım!
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Çocuk yaşta hayatımıza giren Aleyna Tilki, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı bir şekilde başarıyor!
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Aleyna Tilki, İstanbul'a gelir gelmez X hesabından adeta arkadaşlık ilanı verdi. Üstelik nasıl bir arkadaş istediğini de en ince ayrıntısına kadar anlattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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