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Aleyna Tilki Sosyal Medyadan Arkadaşlık İlanı Verdi: Bakın Nasıl Birini Arıyor!

Aleyna Tilki Sosyal Medyadan Arkadaşlık İlanı Verdi: Bakın Nasıl Birini Arıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 18:06
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Aleyna Tilki bu kez yeni şarkısı ya da yaptığı bir açıklamayla değil, oldukça sıra dışı bir arayışla gündemde! Konser hazırlıkları için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine yeni bir arkadaş aradığını duyurdu. Üstelik nasıl biriyle arkadaş olmak istediğini de tek tek sıralamayı ihmal etmedi. 

Buyurun, Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan verdiği arkadaşlık ilanına gelin birlikte bakalım!

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Çocuk yaşta hayatımıza giren Aleyna Tilki, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı bir şekilde başarıyor!

Çocuk yaşta hayatımıza giren Aleyna Tilki, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı bir şekilde başarıyor!

Aleyna Tilki'yi Türkiye henüz 16 yaşındayken, Emrah Karaduman'la birlikte seslendirdiği “Cevapsız Çınlama” ile tanıdı desek yanlış olmaz. Kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkının ardından “Sen Olsan Bari” geldi ve Aleyna, daha kariyerinin ilk yıllarında Türk pop müziğinin en çok konuşulan genç isimlerinden birine dönüştü.

Üstelik Aleyna'nın hikayesi hiçbir zaman yalnızca şarkılardan ibaret olmadı. Çok genç yaşta şöhretle tanışması, sahne performansları, açıklamaları, yurt dışı hedefleri ve zaman zaman müzik sektörüyle yaşadığı gerilimlerle yıllardır magazin gündeminin demirbaşlarından biri. Bir de işin sosyal medya tarafı var tabii...

Aleyna Tilki, sosyal medyayı yalnızca yeni şarkısını ya da konserini duyurmak için kullanan ünlülerden hiç olmadı. Özellikle X hesabı zaman zaman kendisinin dijital günlüğü gibi çalışıyor. Aklından geçenleri, hayata dair sorgulamalarını, sektörle ilgili düşüncelerini ve kimi zaman da son derece günlük meselelerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Dolayısıyla Aleyna'nın hesabına girdiğinizde yeni bir şarkı duyurusuyla mı, uzun uzun düşündürecek bir cümleyle mi yoksa “Bunu neden bizimle paylaştı?” dedirtecek tatlı bir randomlukla mı karşılaşacağınızı kestirmek pek mümkün değil. 

Şimdilerde ise yeniden konser hazırlıklarıyla meşgul. İstanbul'a gelen ve konseri için kampa giren Aleyna Tilki, yoğun hazırlık sürecinin arasında bu kez kariyeriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir ihtiyacını fark etmiş olacak ki soluğu yine sosyal medyada aldı. Aleyna'nın bu sefer aradığı şey yeni bir şarkı, dansçı ya da ekip arkadaşı değil; bildiğimiz dümdüz yeni bir arkadaş!

Aleyna Tilki, İstanbul'a gelir gelmez X hesabından adeta arkadaşlık ilanı verdi. Üstelik nasıl bir arkadaş istediğini de en ince ayrıntısına kadar anlattı!

Aleyna Tilki, İstanbul'a gelir gelmez X hesabından adeta arkadaşlık ilanı verdi. Üstelik nasıl bir arkadaş istediğini de en ince ayrıntısına kadar anlattı!

Aleyna Tilki paylaşımına, “İstanbul'a geldim 😋 Konsere hazırlanmak için kamptayım. Yeni bi arkadaş istiyorum”sözleriyle başladı.

Buraya kadar oldukça normal. Yeni bir şehir temposu, yoğun bir konser hazırlığı ve yanında vakit geçirmek istediğin yeni bir insan... Olabilir.

Fakat Aleyna hemen ardından “Özelliklerini sayacağım” deyince iş bildiğimiz arkadaş arayışından çıkıp hafiften mülakat sürecine dönmeye başladı. İlk şartı da oldukça netti:

“Komik olsun ama çok komik.”

Yani ortalama espri seviyesiyle başvurmayı düşünenler daha ilk maddeden elenebilir. Fakat mizah yeteneğini geçen adayları da kolay bir süreç beklemiyor. Aleyna, yeni arkadaşının “dark side'ıyla barışık” olmasını ve yürüyüş yapmayı sevmesini de istiyor. Ardından işin karakter kısmına geçiyor. Tilki, karşısındaki kişinin kendisiyle yarışacak bir mentalde olmamasını, empati sahibi olmasını ve doğayı sevmesini şartlar arasına ekliyor. Bir diğer beklentisi ise özgürlük ve doğallık. Hatta bunları yalnızca sevmesi de yetmiyor; Aleyna'nın ifadesiyle “özgürlük ve doğallık takıntısı” olması gerekiyor.

Bütün bu şartları okuyup “Tamam, sanırım kriterlere uyuyorum” diyenlere ise finalde küçük bir sürpriz var. Aleyna listeyi: “He bi de üstün zekalı olsun” diyerek noktalıyor. Böylece ortaya; çok komik, karanlık tarafıyla barışık, yürüyüş yapmayı seven, rekabetçi olmayan, empatik, doğasever, özgürlüğüne ve doğallığına düşkün ve tüm bunların üzerine üstün zekalı bir arkadaş profili çıkıyor.

Aleyna Tilki'nin kriterlerini okuyunca insanın “Arkadaş mı arıyoruz yoksa CV mi hazırlıyoruz?” diye sorası geliyor tabii. Ama belli ki Tilki'nin derdi kalabalık bir arkadaş çevresinden ziyade gerçekten kendi frekansında, yanında rahat edebileceği ve rekabete girmeden vakit geçirebileceği birini bulmak!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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