Aleyna Tilki Sosyal Medyadan Arkadaşlık İlanı Verdi: Bakın Nasıl Birini Arıyor!

Aleyna Tilki'yi Türkiye henüz 16 yaşındayken, Emrah Karaduman'la birlikte seslendirdiği “Cevapsız Çınlama” ile tanıdı desek yanlış olmaz. Kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkının ardından “Sen Olsan Bari” geldi ve Aleyna, daha kariyerinin ilk yıllarında Türk pop müziğinin en çok konuşulan genç isimlerinden birine dönüştü.

Üstelik Aleyna'nın hikayesi hiçbir zaman yalnızca şarkılardan ibaret olmadı. Çok genç yaşta şöhretle tanışması, sahne performansları, açıklamaları, yurt dışı hedefleri ve zaman zaman müzik sektörüyle yaşadığı gerilimlerle yıllardır magazin gündeminin demirbaşlarından biri. Bir de işin sosyal medya tarafı var tabii...

Aleyna Tilki, sosyal medyayı yalnızca yeni şarkısını ya da konserini duyurmak için kullanan ünlülerden hiç olmadı. Özellikle X hesabı zaman zaman kendisinin dijital günlüğü gibi çalışıyor. Aklından geçenleri, hayata dair sorgulamalarını, sektörle ilgili düşüncelerini ve kimi zaman da son derece günlük meselelerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Dolayısıyla Aleyna'nın hesabına girdiğinizde yeni bir şarkı duyurusuyla mı, uzun uzun düşündürecek bir cümleyle mi yoksa “Bunu neden bizimle paylaştı?” dedirtecek tatlı bir randomlukla mı karşılaşacağınızı kestirmek pek mümkün değil.

Şimdilerde ise yeniden konser hazırlıklarıyla meşgul. İstanbul'a gelen ve konseri için kampa giren Aleyna Tilki, yoğun hazırlık sürecinin arasında bu kez kariyeriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir ihtiyacını fark etmiş olacak ki soluğu yine sosyal medyada aldı. Aleyna'nın bu sefer aradığı şey yeni bir şarkı, dansçı ya da ekip arkadaşı değil; bildiğimiz dümdüz yeni bir arkadaş!