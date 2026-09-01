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Bilet Bulamayanlar Bu Kez Hazır Olsun: Şebnem Ferah Yeni Konser Takvimini Açıkladı!

Bilet Bulamayanlar Bu Kez Hazır Olsun: Şebnem Ferah Yeni Konser Takvimini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2026 - 21:42
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Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü kelimenin tam anlamıyla olay olmuştu. İlk konserinin biletleri dakikalar içinde tükenirken, yüz binlerce kişinin girdiği online sıralar sosyal medyaya damga vurmuştu. Bilet bulamayan hayranlarının isyanı sürerken Ferah, konserlerine hız kesmeden devam etmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde ilk sefer şansını kaçıranları sevindirecek haber geldi. Şebnem Ferah, İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya uzanan yeni konser takvimini açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü başlı başına olay olmuş, biletler satışa çıktığında ise kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopmuştu'

Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü başlı başına olay olmuş, biletler satışa çıktığında ise kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopmuştu'

Türk rock müziğinin en güçlü ve kendine has seslerinden biri olan Şebnem Ferah, uzun süredir sahnelerden uzaktı. 2020 yılında verdiği son konserin ardından hayranlarıyla arasına giren uzun sessizlik, yıllar geçtikçe “Şebnem Ferah ne zaman geri dönecek?” sorusunu da beraberinde getirmişti.

Beklenen haber ise 2026'nın ilk aylarında geldi. Şebnem Ferah, tam 6 yıllık aranın ardından 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahnelere döneceğini açıkladı. Ferah'ın yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçeceği haberi bile sosyal medyayı ayağa kaldırmaya yetmişti ama asıl curcunanın biletler satışa çıktığında kopacağı henüz belli değildi. 

6 Mayıs'ta satışa açılan biletlerin tamamı yalnızca 12 dakika içinde tükendi! Üstelik bilet alabilmek için online sıraya girenlerin sayısının 280 bine kadar ulaştığı açıklandı. Binlerce kişinin sitede sıra beklediği o dakikalarda şanslı olanlar biletini kaparken, yıllardır bu dönüşü bekleyip eli boş kalan Şebnem Ferah hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Yeni konser talepleri ve bilet bulamayanların isyanları kısa sürede gündeme oturdu. 

Yoğun ilginin ardından 27 Haziran'da yine KüçükÇiftlik Park'ta ikinci bir konser açıklandı. Fakat “Bu sefer kesin gideriz” diyenlerin işi yine pek kolay olmadı; ikinci konserin biletleri de kısa sürede tükendi ve yüz binlerce hayran bir kez daha dijital kuyruklarda bekledi. 

İstanbul'la da sınırlı kalmadı tabii. Şebnem Ferah dönüşünün ardından 13 ve 21 Haziran'da İzmir Arena'da, 18 Temmuz'da ise İstanbul Festival Park Yenikapı'da sahne aldı. 

6 yıllık aranın ardından sessiz sedasız geri dönmek yerine adeta bir rüzgar gibi esip fırtınalar kopardı. Biletleri dakikalar içerisinde tükendi, online kuyruklarda yüz binlerce kişi bekledi, konser alanları doldu taştı. Bilet bulamadığı için Şebnem Ferah'ı canlı dinleme hayalini bir sonraki sefere ertelemek zorunda kalanlar da şansına büyük küstü.

Fakat öyle gözüküyor ki şimdi o kalabalığa yeni bir şans doğdu!

Yeni konser takvimini açıklayan Ferah, yine Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni konser takvimini açıklayan Ferah, yine Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığını duyurdu.

“Bir sonraki Şebnem Ferah konseri ne zaman?” diye bekleyenlerin gözü aydın! Yıllar sonra yaptığı dönüşle ne kadar özlendiğini daha ilk günden kanıtlayan Şebnem Ferah, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan yeni konser takvimini duyurdu.

Paylaşılan takvime göre Ferah'ın yeni konser maratonu 18 Eylül'de İzmir Arena'da başlayacak. Ardından 24 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park, 2 Ekim'de Ankara Atatürk Orman Çiftliği, 10 Ekim'de Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi geliyor.

Takvim bununla da bitmiyor. Şebnem Ferah 17 Ekim'de bir kez daha İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta, 24 Ekim'de Bursa Merinos Park'ta, 31 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda sahne alacak. Açıklanan konser serisinin son durağı ise 7 Kasım'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu olacak.

Yani Şebnem Ferah bu kez hayranlarının karşısına 6 farklı şehirde toplam 8 konserle çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik önceki konserlerde yaşanan talep düşünülünce yeni takvimin de pek sakin geçmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Nitekim 2 Ekim Ankara konserinin biletleri şimdiden tükenmiş durumda.

İlk dönüş konserinde yüz binlerce kişinin aynı anda bilet peşine düştüğünü ve biletlerin 12 dakikada yok olduğunu hatırlayınca, Şebnem Ferah'ın yeni konserlerini bekleyenlere söyleyecek tek bir şeyimiz var:

İlk seferlerde bilet bulamayanlar bu kez alarmını erkenden kursun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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