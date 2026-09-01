Bilet Bulamayanlar Bu Kez Hazır Olsun: Şebnem Ferah Yeni Konser Takvimini Açıkladı!
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Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü kelimenin tam anlamıyla olay olmuştu. İlk konserinin biletleri dakikalar içinde tükenirken, yüz binlerce kişinin girdiği online sıralar sosyal medyaya damga vurmuştu. Bilet bulamayan hayranlarının isyanı sürerken Ferah, konserlerine hız kesmeden devam etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ilk sefer şansını kaçıranları sevindirecek haber geldi. Şebnem Ferah, İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya uzanan yeni konser takvimini açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahnelere dönüşü başlı başına olay olmuş, biletler satışa çıktığında ise kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopmuştu'
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Yeni konser takvimini açıklayan Ferah, yine Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığını duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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