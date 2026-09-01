Bilet Bulamayanlar Bu Kez Hazır Olsun: Şebnem Ferah Yeni Konser Takvimini Açıkladı!

Türk rock müziğinin en güçlü ve kendine has seslerinden biri olan Şebnem Ferah, uzun süredir sahnelerden uzaktı. 2020 yılında verdiği son konserin ardından hayranlarıyla arasına giren uzun sessizlik, yıllar geçtikçe “Şebnem Ferah ne zaman geri dönecek?” sorusunu da beraberinde getirmişti.

Beklenen haber ise 2026'nın ilk aylarında geldi. Şebnem Ferah, tam 6 yıllık aranın ardından 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahnelere döneceğini açıkladı. Ferah'ın yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçeceği haberi bile sosyal medyayı ayağa kaldırmaya yetmişti ama asıl curcunanın biletler satışa çıktığında kopacağı henüz belli değildi.

6 Mayıs'ta satışa açılan biletlerin tamamı yalnızca 12 dakika içinde tükendi! Üstelik bilet alabilmek için online sıraya girenlerin sayısının 280 bine kadar ulaştığı açıklandı. Binlerce kişinin sitede sıra beklediği o dakikalarda şanslı olanlar biletini kaparken, yıllardır bu dönüşü bekleyip eli boş kalan Şebnem Ferah hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Yeni konser talepleri ve bilet bulamayanların isyanları kısa sürede gündeme oturdu.

Yoğun ilginin ardından 27 Haziran'da yine KüçükÇiftlik Park'ta ikinci bir konser açıklandı. Fakat “Bu sefer kesin gideriz” diyenlerin işi yine pek kolay olmadı; ikinci konserin biletleri de kısa sürede tükendi ve yüz binlerce hayran bir kez daha dijital kuyruklarda bekledi.

İstanbul'la da sınırlı kalmadı tabii. Şebnem Ferah dönüşünün ardından 13 ve 21 Haziran'da İzmir Arena'da, 18 Temmuz'da ise İstanbul Festival Park Yenikapı'da sahne aldı.

6 yıllık aranın ardından sessiz sedasız geri dönmek yerine adeta bir rüzgar gibi esip fırtınalar kopardı. Biletleri dakikalar içerisinde tükendi, online kuyruklarda yüz binlerce kişi bekledi, konser alanları doldu taştı. Bilet bulamadığı için Şebnem Ferah'ı canlı dinleme hayalini bir sonraki sefere ertelemek zorunda kalanlar da şansına büyük küstü.

Fakat öyle gözüküyor ki şimdi o kalabalığa yeni bir şans doğdu!