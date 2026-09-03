20 Yaşındaki Girişimcinin Bir Yıldan Fazla Havada Kalacak Uçak Projesine 2,5 Milyon Dolarlık Yatırım
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20 yaşındaki Samay Sanghvi tarafından kurulan Alteon, bir yıldan fazla süre havada kalabilecek otonom uçaklar geliştirmek için düğmeye bastı. Okyanus rüzgarlarından enerji elde edecek olan uçaklar, albatrosların rüzgardan enerji elde etmek için kullandığı dinamik süzülme tekniğinden ilham alıyor.
Genç girişimcinin çılgın projesi 2,5 milyon dolarlık yatırım aldı.
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Bir uçağın, bir yıldan uzun süre havada kalmasını planlayan çılgın proje için düğmeye basıldı.
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Albatros ilhamı, havacılıkta yeni bir dönemi başlatabilir.
Alteon'un şu anda 20 kişilik bir ekibi var ve 10.000 metrekarelik bir tesiste çalışmalar devam ediyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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