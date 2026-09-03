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20 Yaşındaki Girişimcinin Bir Yıldan Fazla Havada Kalacak Uçak Projesine 2,5 Milyon Dolarlık Yatırım

20 Yaşındaki Girişimcinin Bir Yıldan Fazla Havada Kalacak Uçak Projesine 2,5 Milyon Dolarlık Yatırım

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 08:48
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20 yaşındaki Samay Sanghvi tarafından kurulan Alteon, bir yıldan fazla süre havada kalabilecek otonom uçaklar geliştirmek için düğmeye bastı. Okyanus rüzgarlarından enerji elde edecek olan uçaklar, albatrosların rüzgardan enerji elde etmek için kullandığı dinamik süzülme tekniğinden ilham alıyor. 

Genç girişimcinin çılgın projesi 2,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

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Bir uçağın, bir yıldan uzun süre havada kalmasını planlayan çılgın proje için düğmeye basıldı.

Bir uçağın, bir yıldan uzun süre havada kalmasını planlayan çılgın proje için düğmeye basıldı.

20 yaşındaki Samay Sanghvi tarafından kurulan Alteon, Salı günü yaptığı açıklamada, albatrosların rüzgardan enerji elde etmek için kullandığı dinamik süzülme tekniğinden ilham alan otonom uçaklar geliştirmek için çalışmalara başlayacağını duyurdu. Groom liderliğinde ve Together Fund'ın katılımıyla gerçekleştirilen ön tohum yatırım turunda 2,5 milyon dolar yatırım elde edildi.

Sanghvi, TechCrunch'a verdiği demeçte, Groom'un ilk görüşmelerinin ilk 30 dakikasında yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Risk sermayesi alanında küresel bir şöhrete sahip olan yatırımcı Lachy Groom, şimdi de otonom uçaklar için geliştirilen bu projeye yaptığı yatırımla gündem oldu. Groom, bahsin ardındaki teknik riski de kabul ediyor. TechCrunch'a verdiği demeçte, 'İddialı problemler her zaman risk içerir,' dedi. 'Benim için mesele, Samay ve Alteon ekibinin bu problemleri çözebilecek kişiler olduğuna inanmaktı.'

Albatros ilhamı, havacılıkta yeni bir dönemi başlatabilir.

Albatros ilhamı, havacılıkta yeni bir dönemi başlatabilir.

Geleneksel uçakların uçuş için gerekli yakıtı veya batarya gücünü taşıması gerekir. Ancak Alteon, okyanus üzerindeki rüzgar kırılmasından dinamik süzülme yoluyla enerji elde edebilen küçük, sabit kanatlı otonom uçaklarını tasarlayarak bu sınırlamayı kırmaya çalışıyor. 

Sanghvi, TechCrunch'a verdiği demeçte, 'Bir yıldan fazla havada kalabilen uçaklar ürettiğinizde, onlarla yapabileceğiniz milyonlarca şey var' dedi. Alteon, başlangıçta uçakları deniz gözetimi için kullanmayı planlıyor ve hükümetlere sularındaki faaliyetlere ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlayacak.

İlk plana göre, uçaklar okyanus yüzeyine yakın uçacak, yükselecek, daha hızlı hareket eden hava akımlarında dönüş yapacak ve bu döngüyü tekrarlayarak rüzgardan enerji elde edecek. Bunun için de yaklaşık 3 metre kanat açıklığına sahip bir uçak inşa etmek gerekiyor. Alteon, nihayetinde bu enerjinin bir kısmını elektriğe dönüştürmek ve uçaktaki bataryaları şarj etmek için pervanelerini türbin olarak kullanmayı planlıyor.

Ancak, bu girişim henüz uçağının dinamik süzülme yoluyla elde edilen enerjiyi kullanarak gerçekten uçuşu sürdürebileceğini kanıtlayamadı.

Alteon'un şu anda 20 kişilik bir ekibi var ve 10.000 metrekarelik bir tesiste çalışmalar devam ediyor.

Alteon'un şu anda 20 kişilik bir ekibi var ve 10.000 metrekarelik bir tesiste çalışmalar devam ediyor.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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