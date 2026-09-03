20 Yaşındaki Girişimcinin Bir Yıldan Fazla Havada Kalacak Uçak Projesine 2,5 Milyon Dolarlık Yatırım

20 yaşındaki Samay Sanghvi tarafından kurulan Alteon, Salı günü yaptığı açıklamada, albatrosların rüzgardan enerji elde etmek için kullandığı dinamik süzülme tekniğinden ilham alan otonom uçaklar geliştirmek için çalışmalara başlayacağını duyurdu. Groom liderliğinde ve Together Fund'ın katılımıyla gerçekleştirilen ön tohum yatırım turunda 2,5 milyon dolar yatırım elde edildi.

Sanghvi, TechCrunch'a verdiği demeçte, Groom'un ilk görüşmelerinin ilk 30 dakikasında yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Risk sermayesi alanında küresel bir şöhrete sahip olan yatırımcı Lachy Groom, şimdi de otonom uçaklar için geliştirilen bu projeye yaptığı yatırımla gündem oldu. Groom, bahsin ardındaki teknik riski de kabul ediyor. TechCrunch'a verdiği demeçte, 'İddialı problemler her zaman risk içerir,' dedi. 'Benim için mesele, Samay ve Alteon ekibinin bu problemleri çözebilecek kişiler olduğuna inanmaktı.'