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Altın Fiyatlarında 9 Günlük Kritik Takvim Başlıyor

Altın Fiyatlarında 9 Günlük Kritik Takvim Başlıyor

Dolar Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 15:01
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Ons altın, 22 Eylül'de 4.291 dolara kadar gerileyerek 4.300 doların altını gördü ancak bu seviyede kalıcı olmadı. Fiyat aynı gün 4.360 doların üzerine dönerken 23 Eylül sabahı da bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi yatırımcıların önünde işsizlik başvurularından tarım dışı istihdama uzanan 9 günlük yoğun bir veri takvimi var. Bu takvimdeki her rakam, altının 4.400 dolarlık kritik eşiği aşıp aşamayacağını belirleyecek.

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Altın 4.291 Dolara Kadar Geriledi, Ardından 4.360 Doların Üzerine Sıçradı

Altın 4.291 Dolara Kadar Geriledi, Ardından 4.360 Doların Üzerine Sıçradı

Altın piyasasında hafta ortasında sert bir hareket yaşandı. Ons fiyatı 22 Eylül işlemlerinde 4.291 dolara kadar indi ve yatırımcıların yakından izlediği 4.300 dolar sınırının altına sarktı. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı; fiyat günün ilerleyen saatlerinde toparlanarak yeniden 4.360 doların üzerine çıktı.

23 Eylül sabahı itibarıyla altın, 4.360 dolar civarındaki bu tutunmasını sürdürüyor. Piyasa gözlemcilerine göre bu hareket, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolara rağmen aşağı yönlü bir kırılmanın henüz teyit edilmediğini gösteriyor. Buna göre 4.400 dolar, önümüzdeki günlerde altının önündeki ilk önemli direnç noktası olmaya devam edecek.

Şimdi piyasanın sorduğu soru şu: Bu keskin dönüş, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı mı, yoksa geçici bir tepki mi? Yanıtın ipuçları, önümüzdeki 9 gün içinde açıklanacak kritik ABD verilerinde saklı.

Fed 25 Baz Puan Artırdı: Piyasa Ek Faiz Artışını Fiyatlıyor

Fed 25 Baz Puan Artırdı: Piyasa Ek Faiz Artışını Fiyatlıyor

Altının önündeki en büyük baskı unsuru hâlâ ABD merkez bankası Fed'in faiz politikası. Fed geçen hafta aldığı kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Piyasalar şimdi bu adımın ardından yeni bir faiz artışının gelip gelmeyeceğini fiyatlamaya çalışıyor.

Güçlü istihdam rakamları, yüksek enflasyon ya da dirençli tüketim verileri, tahvil faizlerini ve doları yukarı taşıyarak faiz getirisi olmayan altının hareket alanını daraltabilir. Buna karşılık büyüme veya istihdamda belirgin bir zayıflama işareti, mevcut fiyatlamayı tersine çevirebilecek güçte.

Kısa vadeli baskıya rağmen büyük yatırımcı cephesinde altından belirgin bir çıkış görülmüyor. Küresel altın fonlarına ağustosta 18 milyar dolarlık giriş yaşandı ve fonların toplam fiziki altın varlığı 4.189 tonla rekor seviyeye ulaştı. Standard Chartered, yılın son çeyreği için ons altında ortalama 4.650 dolar öngörürken UBS, 12 aylık hedefini 5.400 dolar seviyesinde koruyor.

9 Günlük Kritik Takvim: İşsizlik Başvurularından Tarım Dışı İstihdama

9 Günlük Kritik Takvim: İşsizlik Başvurularından Tarım Dışı İstihdama

Takvimin ilk sınavı 24-25 Eylül'de geliyor. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları, cuma günü ise ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Son haftalık başvuruların 196 bine kadar gerilemesi, ABD işgücü piyasasının hâlâ dirençli olduğuna işaret etmişti.

Asıl yoğunluk gelecek haftanın ortasında başlıyor. 29 Eylül'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve bir gün sonra gelecek ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in yakından izlediği göstergeler arasında. Takvimin son büyük eşiği ise 2 Ekim'deki ABD tarım dışı istihdam raporu olacak; bu veri, altının ekim ayına hangi fiyatlamayla gireceğini belirleyebilecek en önemli başlıklardan biri.

Teknik görünümde kısa vadeli mücadele 4.300-4.400 dolar bandında yoğunlaşıyor. 4.400 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.500 dolar yeniden gündeme gelebilirken, 4.290 doların kaybedilmesi durumunda 4.235 dolar bölgesi izlenecek. Gram altın tarafında ise yaklaşık 6.850 TL çevresindeki fiyatlamada, ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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