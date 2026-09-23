Altın Fiyatlarında 9 Günlük Kritik Takvim Başlıyor
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Ons altın, 22 Eylül'de 4.291 dolara kadar gerileyerek 4.300 doların altını gördü ancak bu seviyede kalıcı olmadı. Fiyat aynı gün 4.360 doların üzerine dönerken 23 Eylül sabahı da bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi yatırımcıların önünde işsizlik başvurularından tarım dışı istihdama uzanan 9 günlük yoğun bir veri takvimi var. Bu takvimdeki her rakam, altının 4.400 dolarlık kritik eşiği aşıp aşamayacağını belirleyecek.
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Altın 4.291 Dolara Kadar Geriledi, Ardından 4.360 Doların Üzerine Sıçradı
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9 Günlük Kritik Takvim: İşsizlik Başvurularından Tarım Dışı İstihdama
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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