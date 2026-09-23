Altın Fiyatlarında 9 Günlük Kritik Takvim Başlıyor

Altın piyasasında hafta ortasında sert bir hareket yaşandı. Ons fiyatı 22 Eylül işlemlerinde 4.291 dolara kadar indi ve yatırımcıların yakından izlediği 4.300 dolar sınırının altına sarktı. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı; fiyat günün ilerleyen saatlerinde toparlanarak yeniden 4.360 doların üzerine çıktı.

23 Eylül sabahı itibarıyla altın, 4.360 dolar civarındaki bu tutunmasını sürdürüyor. Piyasa gözlemcilerine göre bu hareket, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolara rağmen aşağı yönlü bir kırılmanın henüz teyit edilmediğini gösteriyor. Buna göre 4.400 dolar, önümüzdeki günlerde altının önündeki ilk önemli direnç noktası olmaya devam edecek.

Şimdi piyasanın sorduğu soru şu: Bu keskin dönüş, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı mı, yoksa geçici bir tepki mi? Yanıtın ipuçları, önümüzdeki 9 gün içinde açıklanacak kritik ABD verilerinde saklı.