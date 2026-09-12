İslam Memiş Altın Fiyatlarında Korkutan Senaryoyu "Çarşı Pazar Karışır" Diyerek Açıkladı
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Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, altın ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı açıklamalar, Brent petrolün varil fiyatını yeniden 100 dolar kritik eşiğinin üzerine taşıdı. İslam Memiş, piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları için tarih verdi 'Çarşı pazar karışır' dedi.
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Altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Altın fiyatları için kritik uyarı.
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İslam Memiş, "Çarşı pazar karışır" sözleriyle uyardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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