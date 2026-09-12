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İslam Memiş Altın Fiyatlarında Korkutan Senaryoyu "Çarşı Pazar Karışır" Diyerek Açıkladı

İslam Memiş Altın Fiyatlarında Korkutan Senaryoyu "Çarşı Pazar Karışır" Diyerek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 10:03
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Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, altın ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı açıklamalar, Brent petrolün varil fiyatını yeniden 100 dolar kritik eşiğinin üzerine taşıdı. İslam Memiş, piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları için tarih verdi 'Çarşı pazar karışır' dedi.

Kaynak: TGRT Haber

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Altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Altın fiyatları için kritik uyarı.

Altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Altın fiyatları için kritik uyarı.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. 'Altın ne kadar?', 'Altın fiyatlarında son durum' aramaları hız kazanırken gözler uzman yorumlarına çevrildi.

Finans Analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair açıklama geldi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 382 dolar, Kapalıçarşı’da ise gram altının 6 bin 830 TL seviyelerinden işlem gördüğünü belirten Memiş, son iki günde gram altında yaklaşık 100 liralık sert bir dalgalanma yaşandığına dikkat çekti. Kısa vadeli teknik seviyelere işaret eden analist, ons altında 4 bin 300 - 4 bin 400 dolar, gram altın tarafında ise 6 bin 800 - 7 bin TL aralığının yakından izleneceğini vurguladı.

Söz konusu hareketliliğin ana kaynağının jeopolitik riskler olduğunu dile getiren Memiş, piyasaların henüz gerçek bir savaş ve enflasyon senaryosunu tam anlamıyla fiyatlamadığını savundu. Değerli metallerin şu ana kadar sınırlı bir tepki verdiğini belirten uzman, jeopolitik krizin derinleşmesi halinde altın ve gümüşte çok daha agresif tırmanışların yaşanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş, "Çarşı pazar karışır" sözleriyle uyardı.

İslam Memiş, "Çarşı pazar karışır" sözleriyle uyardı.

Babülmendep Boğazı’na yönelik tehditler ve Orta Doğu’daki çatışma riskinin enerji koridorunu tehdit ettiğini belirten Memiş, küresel ekonomi için en kötü senaryoyu paylaştı. Petrol fiyatlarının 150 ila 200 dolar bandına tırmanması durumunda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ağır bir enflasyon sınavından geçeceğini vurguladı.

İslam Memiş, şunları dedi:

'Sınırlı varlıklara baktığımız zaman altın tarafı, gümüş tarafı bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamadı ama bundan sonra fiyatlama olasılığı da var.

Dolayısıyla ciddi anlamda çarşı pazar karışır. Yani ekonomik verilerde büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizeler, enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizeler sık sık gelmeye başlar. Merkez bankaları iyice köşeye sıkışır ve karar vermekte gecikebilir diye düşünüyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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