İslam Memiş Altın Fiyatlarında Korkutan Senaryoyu "Çarşı Pazar Karışır" Diyerek Açıkladı

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. 'Altın ne kadar?', 'Altın fiyatlarında son durum' aramaları hız kazanırken gözler uzman yorumlarına çevrildi.

Finans Analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair açıklama geldi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 382 dolar, Kapalıçarşı’da ise gram altının 6 bin 830 TL seviyelerinden işlem gördüğünü belirten Memiş, son iki günde gram altında yaklaşık 100 liralık sert bir dalgalanma yaşandığına dikkat çekti. Kısa vadeli teknik seviyelere işaret eden analist, ons altında 4 bin 300 - 4 bin 400 dolar, gram altın tarafında ise 6 bin 800 - 7 bin TL aralığının yakından izleneceğini vurguladı.

Söz konusu hareketliliğin ana kaynağının jeopolitik riskler olduğunu dile getiren Memiş, piyasaların henüz gerçek bir savaş ve enflasyon senaryosunu tam anlamıyla fiyatlamadığını savundu. Değerli metallerin şu ana kadar sınırlı bir tepki verdiğini belirten uzman, jeopolitik krizin derinleşmesi halinde altın ve gümüşte çok daha agresif tırmanışların yaşanabileceğini ifade etti.