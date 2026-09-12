Okul Saati Değişti mi? Pazartesi Okullar Saat Kaçta Başlayacak?

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'İlimizde yaklaşık 2 milyon 800 bine yakın öğrencimiz ve 161 bin 453 öğretmenimiz, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. İstanbul Valiliği olarak öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız.

2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için;

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE;

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada, 1.276 Ekip, 207 MTS ve 2.469 Personelle okul tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;

239 okula, 229 “Okul Kolluk Görevlisi” görevlendirilmiştir.

2620 okula, 470 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi (Rütbeli)” görevlendirilmiştir,

1493 okula, 578 ekip “Okul Giriş Çıkış saatlerinde” sabit olarak görevlendirilmiştir.

Ayrıca; okullar ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek yerinde çözüme kavuşturmak amacıyla sürekli denetim ve kontrol mekanizması sağlamak üzere 39 İlçede 45 Ekip, Mobil Okul Timi (M.O.T.) olarak görev yapacaklardır.

Günlük 120 noktada, 341 Ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik-Kaçakçılık-TDP Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personelleri ile) yoğunlaştırılmış uygulamalar yapılacaktır. Eğitim Öğretim dönemi boyunca planlı uygulamalara devam edilecektir.

TRAFİK DENETLEME- BÖLGE TRAFİK VE İLÇE TRAFİK BÜRO EKİPLERİ;

14- 25 Eylül 2026 tarihleri arasında;

499 Noktada, 262 Ekip, 157 Motosikletli Unsur (Şahin), 161 Yaya, 41 Çekici olmak üzere toplam 890 personel ile trafik tedbirleri aldırılacaktır.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir.

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;

14- 25 Eylül 2026 tarihleri arasında;

50 Ekip (Okul Çevresinde Bulunan Önemli Kavşak ve Meydanlar) ile 100 Noktada (Okul Önü, Çevresi ve Giriş/Çıkış saatlerinde ring halinde) olmak üzere toplam 100 personel ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbirleri aldırılacaktır.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NCA;

Okulların açılacağı 14 Eylül 2026 günü ve sonraki günlerde;

Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır.

07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 yoğunlaştırılmış Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmasını sağlayacak ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla 'Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim' gerçekleştirilecek,

07.30-18.00 saatleri arasında, en az 2 saat sürecek şekilde ve üç ayrı zaman diliminde, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde asayiş timleri tarafından okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia/ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerle ilgili denetim yapılacaktır.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE;

Okulların açılacağı 14 Eylül 2026 günü 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirilecektir.

İLK GÜNÜNE MAHSUS SAAT DÜZENLEMESİ

Okulların açılacağı ilk gün olan 14 Eylül 2026 itibariyle 19 bin civarında servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 14.09.2026 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN OKULLARDA 3 BİN 13 BAHÇE GÖREVLİSİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Öğrencilerimizin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül 2026 Pazartesi günü göreve başlayacak. Bahçe görevlileri, anaokullarımız dahil bütün okullarımızın bahçelerinde güvenlik, koordinasyon ve iş birliği amacıyla görev yapacak. Bahçe görevlilerine yönelik eğitimler ise polislerimiz tarafından verilecek.

İstanbul’da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene İstanbul Valiliğimiz tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.

İSTANBUL’DAKİ OKULLARIMIZDA 8 BİN 500 TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki okullarımızda görev yapmaya başlayacak.

Görevlendirilen personel, öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmak amacıyla okullarımızda temizlik hizmetlerini yürütecek.'