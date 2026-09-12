Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Kimsenin Bilmediği 23 Gizli Masraf
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Türkiye'de kart kullanımı son bir yılda tarihi bir seviyeye ulaştı. Kredi kartı sayısı yüzde 11'lik artışla 151,7 milyona çıkarken banka kartları ve ön ödemeli kartlarla birlikte toplam kart sayısı 476,2 milyona dayandı. Ancak bu rekor artışın gölgesinde, çoğu kullanıcının fark etmediği 23 kalem masraf ve komisyon bulunuyor. Uzmanlara göre 'aidatsız kart' ile 'masrafsız kart' arasındaki fark, pek çok kişinin cebini sessizce eritiyor.
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Kredi kartı masrafları 2026: 23 kalem ücret ve komisyon.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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