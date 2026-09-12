article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Kimsenin Bilmediği 23 Gizli Masraf

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Kimsenin Bilmediği 23 Gizli Masraf

Kredi Kartı ATM Komisyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 09:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de kart kullanımı son bir yılda tarihi bir seviyeye ulaştı. Kredi kartı sayısı yüzde 11'lik artışla 151,7 milyona çıkarken banka kartları ve ön ödemeli kartlarla birlikte toplam kart sayısı 476,2 milyona dayandı. Ancak bu rekor artışın gölgesinde, çoğu kullanıcının fark etmediği 23 kalem masraf ve komisyon bulunuyor. Uzmanlara göre 'aidatsız kart' ile 'masrafsız kart' arasındaki fark, pek çok kişinin cebini sessizce eritiyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi / Kaan Zenginli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kredi kartı masrafları 2026: 23 kalem ücret ve komisyon.

Kredi kartı masrafları 2026: 23 kalem ücret ve komisyon.

Sektör verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 artarak 151,7 milyona ulaştı. Bu artışa banka kartlarındaki 223,2 milyonluk hacim ile ön ödemeli kartlardaki 101,3 milyonluk kullanım da eklenince toplam kart sayısı 476,2 milyona kadar yükseldi. Rakamlar, nakitsiz ödeme alışkanlığının artık günlük hayatın neredeyse tamamına yayıldığını gösteriyor.

Ancak bankaların sunduğu 'aidatsız kart' seçenekleri, yalnızca yıllık üyelik ücretinin alınmadığı anlamına geliyor; kartın diğer 22 kalem masraftan muaf olduğu anlamına gelmiyor. Nakit avans faizi, nakit avans işlem ücreti ve gecikme faizi gibi kalemler kartı nadiren kullanan bir tüketiciyi bile etkileyebiliyor. Buna ek olarak BSMV ve KKDF gibi yasal kesintiler, taksitli alışveriş farkları ve borç yapılandırma faizi de fatura tutarını artıran kalemler arasında yer alıyor.

İşte kalem kalem 23 masraf:

1- Yıllık Üyelik Ücreti

2- Ek Kart Ücreti

3- Nakit avans faizi

4- Nakit Avans İşlem Ücreti

5- Nakit Avans Gecikme Faizi

6- Akdi Faiz

7- Gecikme Faizi

8- BSMV

9- KKDF

10-Sonradan Taksitlendirme

11- Taksitli Alışveriş Fark

12- Taksitli Nakit Avans Faizi

13- Borç Yapılandırma Faizi

14- Yurt Dışı İşlem Ücreti

15- Kur Dönüşüm Masrafı

16- Dinamik Kur (DCC)

17- Ortak ATM Ücreti

18- Kart Yenileme Ücreti

19- Ek Kart Yenileme Ücreti

20- Eski Ekstre Ücreti

21- Koruma/Güvence Sigortası

22- SMS/Bildirim Bedeli

23- Diğer Hizmet Bedelleri

Uzmanlar uyarıyor: Sadece asgari ödeme yapmak borcu büyütüyor

Uzmanlar uyarıyor: Sadece asgari ödeme yapmak borcu büyütüyor

Uzmanlar, kart seçerken yalnızca yıllık ücrete bakmanın yeterli olmadığını; akdi faiz oranının, nakit avans koşullarının, taksit şartlarının, ortak ATM ücretlerinin ve yurt dışı kullanım politikalarının da mutlaka karşılaştırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle her ay yalnızca asgari tutarı ödemenin, borcu kapatmak yerine faiz yükünü katlayarak büyüttüğüne dikkat çekiliyor.

Kart kullanıcılarına verilen önerilerin başında, ekstre kesim tarihinden önce hesap özetini dikkatle incelemek ve gereksiz sigorta ile bildirim hizmetlerini iptal etmek geliyor. Mümkün olduğunca nakit avans yerine alternatif ödeme yöntemlerine yönelmek de öneriler arasında. 476,2 milyona ulaşan kart sayısının, aynı oranda bilinçli kullanım artışıyla desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın