Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Kimsenin Bilmediği 23 Gizli Masraf

Sektör verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 artarak 151,7 milyona ulaştı. Bu artışa banka kartlarındaki 223,2 milyonluk hacim ile ön ödemeli kartlardaki 101,3 milyonluk kullanım da eklenince toplam kart sayısı 476,2 milyona kadar yükseldi. Rakamlar, nakitsiz ödeme alışkanlığının artık günlük hayatın neredeyse tamamına yayıldığını gösteriyor.

Ancak bankaların sunduğu 'aidatsız kart' seçenekleri, yalnızca yıllık üyelik ücretinin alınmadığı anlamına geliyor; kartın diğer 22 kalem masraftan muaf olduğu anlamına gelmiyor. Nakit avans faizi, nakit avans işlem ücreti ve gecikme faizi gibi kalemler kartı nadiren kullanan bir tüketiciyi bile etkileyebiliyor. Buna ek olarak BSMV ve KKDF gibi yasal kesintiler, taksitli alışveriş farkları ve borç yapılandırma faizi de fatura tutarını artıran kalemler arasında yer alıyor.

İşte kalem kalem 23 masraf:

1- Yıllık Üyelik Ücreti

2- Ek Kart Ücreti

3- Nakit avans faizi

4- Nakit Avans İşlem Ücreti

5- Nakit Avans Gecikme Faizi

6- Akdi Faiz

7- Gecikme Faizi

8- BSMV

9- KKDF

10-Sonradan Taksitlendirme

11- Taksitli Alışveriş Fark

12- Taksitli Nakit Avans Faizi

13- Borç Yapılandırma Faizi

14- Yurt Dışı İşlem Ücreti

15- Kur Dönüşüm Masrafı

16- Dinamik Kur (DCC)

17- Ortak ATM Ücreti

18- Kart Yenileme Ücreti

19- Ek Kart Yenileme Ücreti

20- Eski Ekstre Ücreti

21- Koruma/Güvence Sigortası

22- SMS/Bildirim Bedeli

23- Diğer Hizmet Bedelleri