Fransız Şirket Altının 2027'ye Nasıl Gireceğini Duyurdu
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Küresel piyasalarda altının yönü yeniden tartışma konusu oldu. Fransız yatırım bankası Societe Generale'in analistleri Michael Haigh ve Jeremy Sellem, sarı metal için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Analistlere göre altının 2026'daki yükseliş trendi artık yeni bir aşamaya girdi ve bu hareketin arkasında sadece spekülasyon değil, farklı yatırımcı gruplarının yapısal talebi bulunuyor. Peki altın 2027'ye nasıl girecek?
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Altında, 2009 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti.
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Altın 2027'ye nasıl girecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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