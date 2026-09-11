Fransız Şirket Altının 2027'ye Nasıl Gireceğini Duyurdu

Rapora göre merkez bankalarının altın alımları fiyatlardaki desteği canlı tutmaya devam ediyor; Çin rezervlerini büyütmeyi sürdürürken, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da geleneksel rezerv varlıklarından çeşitlendirmeye öncelik veriyor. Societe Generale ekonomistleri, 2027'ye kadar faiz oranlarının sabit kalmasını beklerken, enflasyonun inatçı seyretmesi halinde eylül, aralık ya da yıl içinde bir faiz artışının gündeme gelebileceğini de not düştü. Banka, altındaki 'stratejik olarak iyimser' duruşunu para politikası ve siyasi belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak sürdürüyor.

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