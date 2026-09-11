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Fransız Şirket Altının 2027'ye Nasıl Gireceğini Duyurdu

Fransız Şirket Altının 2027'ye Nasıl Gireceğini Duyurdu

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 11:42
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Küresel piyasalarda altının yönü yeniden tartışma konusu oldu. Fransız yatırım bankası Societe Generale'in analistleri Michael Haigh ve Jeremy Sellem, sarı metal için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Analistlere göre altının 2026'daki yükseliş trendi artık yeni bir aşamaya girdi ve bu hareketin arkasında sadece spekülasyon değil, farklı yatırımcı gruplarının yapısal talebi bulunuyor. Peki altın 2027'ye nasıl girecek?

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Altında, 2009 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti.

Altında, 2009 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti.

Michael Haigh ve Jeremy Sellem imzalı raporda, ağustos ayında altın fonlarına giren 201 ton net miktarın, Şubat 2009 ve Mart 2020'den bu yana görülen en büyük üçüncü çeyreklik artış olduğu belirtildi. Aynı dönemde para yöneticilerinin net uzun pozisyonları da tarihin en büyük ikinci seviyesine ulaştı; bu tablo, Ocak 2026'da ons altının 5.400 doları aştığı dönemin hemen ardından şekillendi. Altın, sert düzeltmelerin ardından yeniden 4.500 dolar seviyesine doğru toparlandı.

Altın 2027'ye nasıl girecek?

Altın 2027'ye nasıl girecek?

Rapora göre merkez bankalarının altın alımları fiyatlardaki desteği canlı tutmaya devam ediyor; Çin rezervlerini büyütmeyi sürdürürken, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da geleneksel rezerv varlıklarından çeşitlendirmeye öncelik veriyor. Societe Generale ekonomistleri, 2027'ye kadar faiz oranlarının sabit kalmasını beklerken, enflasyonun inatçı seyretmesi halinde eylül, aralık ya da yıl içinde bir faiz artışının gündeme gelebileceğini de not düştü. Banka, altındaki 'stratejik olarak iyimser' duruşunu para politikası ve siyasi belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak sürdürüyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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