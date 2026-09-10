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İslam Memiş'ten 2026 Sonu Tahmini: Gram Altında 8.500 Lira, Ons Altında 5.000 Dolar Kapıda!

İslam Memiş'ten 2026 Sonu Tahmini: Gram Altında 8.500 Lira, Ons Altında 5.000 Dolar Kapıda!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 20:46
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Küresel piyasalarda altının yönü tartışılırken finans analisti İslam Memiş, 2026 yıl sonu için verdiği rakamları yineledi. Memiş, gram altında önce 7.000-7.500 lira, ardından 8.000-8.500 lira bandının gündeme gelebileceğini söyledi. Ons altında 5.000 dolar, gümüşte ise 96 dolar hedefini koruyan analist, Ocak ayından bu yana öngörülerinde tek bir revizyon yapmadığını vurguladı. 

Kaynak: TGRT Haber

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İslam Memiş'in kısa vadeli rotası net: Gram altında ilk durak 7.000-7.500 lira, sonrası 8.000-8.500 lira bandı.

İslam Memiş'in kısa vadeli rotası net: Gram altında ilk durak 7.000-7.500 lira, sonrası 8.000-8.500 lira bandı.

Ocak ayında 8.157 lira seviyesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, geçtiğimiz hafta 7.229 liraya kadar çıkan gram altının ardından yeniden geri çekildiğini belirtti. Şu anda 6.800 lira bandında işlem gören gram altın için analist iki kademeli bir yükseliş öngörüyor.

'Kısa bir süreç içerisinde yine ilk bahane ile birlikte ilk önce 7.000-7.500 lira aralığına yerleşen, sonra da 8.000-8.500 lira aralığında yerleşen bir gram altın bekliyorum' diyen Memiş, Ocak ayındaki rekorların tekrar görülüp görülmeyeceği sorusuna da net yanıt verdi: 'Ama Ocak ayındaki rekorları bekliyor muyum? Evet, bekliyorum. Burada bir revize, güncelleme yapmadım.'

8.000 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 10.000 liranın önünün açılacağı yönündeki öngörüsünü Ocak ayından beri koruduğunu da ekledi analist. Memiş, kısa vadeli işlem yapmadıklarını, yıllık pozisyon aldıkları için 12 ay boyunca aynı stratejiye sadık kaldıklarını dile getirdi.

Ons altında 2026 Aralık hedefi ise değişmedi: 5.000 dolar ve üzeri seviyeler yeniden zorlanabilir.

Ons altında 2026 Aralık hedefi ise değişmedi: 5.000 dolar ve üzeri seviyeler yeniden zorlanabilir.

Ons altının 4.415 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu haftaki analiz raporunda yatırımcılarına 4.350-4.600 dolar aralığını takip etme uyarısı yaptığını açıkladı. 'Bu haftanın özelinde 4.580-4.600 dolar seviyesi zorlanabilir ama takip edeceğimiz bant aralığı bu. Oyalayacakları bant aralığı 4.300-4.600 dolar. Bu bant aralığında biraz oyalanacak ve bilerek isteyerek oyalayacaklar' ifadelerini kullandı.

2026 Aralık ayı sonu için tahminini yineleyen uzman isim, '5.000 dolar seviyesinin üzerinde denemeler bekliyor muyum? Evet. Burada böyle bir revize veya güncelleme yapmadım. Bu yıl sonuna kadar tekrar 5.000 dolar ve üzerindeki rakamları zorlayan bir ons altın karşımızda olabilir. Bu düşüncem halen geçerli' dedi.

Yıllık öngörüsünün yüzde 90'ının gerçekleştiğini söyleyen Memiş, altının Haziran ayında 3.950 dolara kadar gerilediğini, bu dip seviyesinden sonra toparlanarak 4.400 doların üzerine döndüğünü kaydetti. Bankaların ve şirketlerin beklentilerini 9 kez güncellediğini hatırlatan analist, kendisinin bir gün bile revize yapmama nedenini şöyle açıkladı: 'Çünkü gerçek bir savaş, gerçek bir enflasyon fiyatlanmadı küresel piyasalarda ve piyasalar bunu gerçek bir anlamda fiyatlamadı.'

Gümüşte asıl hedef 75 dolar, yıl sonu beklentisi ise 96 dolar seviyesi.

Gümüşte asıl hedef 75 dolar, yıl sonu beklentisi ise 96 dolar seviyesi.

Bu hafta yüzde 3 prim yapan ve altına kıyasla en çok kazandıran metal gümüş oldu. Memiş, mevcut 67 dolar seviyesinden sonraki kademeleri sıraladı: kısa vadede 71 dolar, ana hedef 75 dolar, yıl sonunda ise 96 dolar. Üç haneli bir rakam beklemediğini de netleştirdi: 'Çünkü burada ben 96 dolar seviyesi üstünde bir rakam beklemiyorum şimdilik. Ama son çeyrekte öngörülmeyen gelişme olursa revize yaparız.'

Gümüşün 2026'da altına kıyasla şampiyon olmayacağını Ocak ayından beri söylediğini belirten analist, bu yılı bir 'toplama yılı' olarak tanımlıyor. Bitcoin tarafında ise 81.000 dolara kadar yükselen kripto paranın kısa vadeli ana hedefinin 85.000 dolar, yıl sonu beklentisinin de 100.000 doların üzeri olduğunu ifade etti; bu hafta için tahmini 78.000-80.000 dolar aralığında bir seyir.

Jeopolitik gerilimin yatırımcıları petrol pozisyonuna ittiğini, merkez bankalarının ve özellikle Çin'in altın stoklamayı sürdürdüğünü hatırlatan Memiş sözlerini şöyle bitirdi: 'Altın ve gümüş tarafındaki gerçek fiyatlamayı görmeden elimdeki varlıklardan, yani altın ve gümüşten çıkmazdım.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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