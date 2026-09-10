İslam Memiş'ten 2026 Sonu Tahmini: Gram Altında 8.500 Lira, Ons Altında 5.000 Dolar Kapıda!
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Küresel piyasalarda altının yönü tartışılırken finans analisti İslam Memiş, 2026 yıl sonu için verdiği rakamları yineledi. Memiş, gram altında önce 7.000-7.500 lira, ardından 8.000-8.500 lira bandının gündeme gelebileceğini söyledi. Ons altında 5.000 dolar, gümüşte ise 96 dolar hedefini koruyan analist, Ocak ayından bu yana öngörülerinde tek bir revizyon yapmadığını vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber
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İslam Memiş'in kısa vadeli rotası net: Gram altında ilk durak 7.000-7.500 lira, sonrası 8.000-8.500 lira bandı.
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Ons altında 2026 Aralık hedefi ise değişmedi: 5.000 dolar ve üzeri seviyeler yeniden zorlanabilir.
Gümüşte asıl hedef 75 dolar, yıl sonu beklentisi ise 96 dolar seviyesi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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