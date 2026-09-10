İslam Memiş'ten 2026 Sonu Tahmini: Gram Altında 8.500 Lira, Ons Altında 5.000 Dolar Kapıda!

Ons altının 4.415 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu haftaki analiz raporunda yatırımcılarına 4.350-4.600 dolar aralığını takip etme uyarısı yaptığını açıkladı. 'Bu haftanın özelinde 4.580-4.600 dolar seviyesi zorlanabilir ama takip edeceğimiz bant aralığı bu. Oyalayacakları bant aralığı 4.300-4.600 dolar. Bu bant aralığında biraz oyalanacak ve bilerek isteyerek oyalayacaklar' ifadelerini kullandı.

2026 Aralık ayı sonu için tahminini yineleyen uzman isim, '5.000 dolar seviyesinin üzerinde denemeler bekliyor muyum? Evet. Burada böyle bir revize veya güncelleme yapmadım. Bu yıl sonuna kadar tekrar 5.000 dolar ve üzerindeki rakamları zorlayan bir ons altın karşımızda olabilir. Bu düşüncem halen geçerli' dedi.

Yıllık öngörüsünün yüzde 90'ının gerçekleştiğini söyleyen Memiş, altının Haziran ayında 3.950 dolara kadar gerilediğini, bu dip seviyesinden sonra toparlanarak 4.400 doların üzerine döndüğünü kaydetti. Bankaların ve şirketlerin beklentilerini 9 kez güncellediğini hatırlatan analist, kendisinin bir gün bile revize yapmama nedenini şöyle açıkladı: 'Çünkü gerçek bir savaş, gerçek bir enflasyon fiyatlanmadı küresel piyasalarda ve piyasalar bunu gerçek bir anlamda fiyatlamadı.'