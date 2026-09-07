Gram Altında Yeni Hedef Açıklandı: Ekonomist Zafer Ergezen'den Flaş Altın Tahmini

Sözlerine ABD Merkez Bankası Fed'in yakından takip ettiği iki veriye değinerek devam eden Ergezen, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından gözlerin önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini söyledi. Ergezen, 'Beklentilerden güçlü bir enflasyon verisi gelirse faiz artırma ihtimali çok daha fazla artar, bu da dolar endeksini güçlendirir ve altın, gümüş gibi kıymetli metallerde satış eğilimine yol açar. Tam tersi bir düşüş görürsek bu kez yukarı yönlü bir eğilim gündeme gelebilir' dedi.

Petrol fiyatlarının seyrinin de tüm piyasalar için kritik olduğunu belirten Ergezen, brent petrolün 95 doların üzerine kalıcı olarak çıkması halinde risklerin artacağını ve altında daha aşağı seviyelerin görülebileceğini söyledi. Savaşın sona ermesi halinde ons altında 4.800-5.000 dolar, gram altında ise 7.600-7.800 TL bandının hızla görülebileceğini belirten Ergezen, bu yıl içinde ons altının bir daha 4.000 doların altına inmesini beklemediğini sözlerine ekledi. 2027 için de gram altında 8 bin ile 9 bin TL bandına yakınsayan bir kapanış öngördüğünü, ancak asıl güçlü performansın küresel faiz indirimleriyle birlikte Borsa İstanbul tarafında yaşanabileceğini kaydetti.

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