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Gram Altında Yeni Hedef Açıklandı: Ekonomist Zafer Ergezen'den Flaş Altın Tahmini

Gram Altında Yeni Hedef Açıklandı: Ekonomist Zafer Ergezen'den Flaş Altın Tahmini

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 17:21
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Altında son günlerde yaşanan gerileme yatırımcıları tedirgin etti. İki hafta önce 7 bin 200 TL'yi gören gram altın, sonrasında ons tarafında da düşüş yaşadı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki süreçte altını nelerin beklediğini anlattı.

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Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altındaki son gerilemenin ABD-İran arasında yeniden gerilen savaş endişeleri ve ABD'den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz artırma ihtimalini artırmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Ergezen, yaşanan yaklaşık yüzde 15'lik yükselişin ardından gelen bu geri çekilmenin büyük ölçüde kâr satışlarından kaynaklandığını belirterek düşüşün daha fazla devam etmesini beklemediğini vurguladı.

Ergezen, ons altında kısa vadede 4.350-4.400 dolar bandının çok güçlü bir destek oluşturduğunu, bu seviyenin altına sarkılmasını beklemediğini kaydetti. Uzman, önümüzdeki hafta içinde 4.600 dolar seviyelerine doğru bir hareket görme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ancak bunun kalıcı bir yükseliş trendi anlamına gelmediğini, bir süre daha yatay bir seyir izleneceğini düşündüğünü aktardı. Ergezen, gram altında ise kısa vadede 6.600 TL desteğinin ve 7.200 TL direncinin öne çıktığını, bu aralıkta bir salınım beklediğini söyledi.

"Bu sene 4 bin doların altını görmeyi beklemiyorum."

"Bu sene 4 bin doların altını görmeyi beklemiyorum."

Sözlerine ABD Merkez Bankası Fed'in yakından takip ettiği iki veriye değinerek devam eden Ergezen, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından gözlerin önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini söyledi. Ergezen, 'Beklentilerden güçlü bir enflasyon verisi gelirse faiz artırma ihtimali çok daha fazla artar, bu da dolar endeksini güçlendirir ve altın, gümüş gibi kıymetli metallerde satış eğilimine yol açar. Tam tersi bir düşüş görürsek bu kez yukarı yönlü bir eğilim gündeme gelebilir' dedi.

Petrol fiyatlarının seyrinin de tüm piyasalar için kritik olduğunu belirten Ergezen, brent petrolün 95 doların üzerine kalıcı olarak çıkması halinde risklerin artacağını ve altında daha aşağı seviyelerin görülebileceğini söyledi. Savaşın sona ermesi halinde ons altında 4.800-5.000 dolar, gram altında ise 7.600-7.800 TL bandının hızla görülebileceğini belirten Ergezen, bu yıl içinde ons altının bir daha 4.000 doların altına inmesini beklemediğini sözlerine ekledi. 2027 için de gram altında 8 bin ile 9 bin TL bandına yakınsayan bir kapanış öngördüğünü, ancak asıl güçlü performansın küresel faiz indirimleriyle birlikte Borsa İstanbul tarafında yaşanabileceğini kaydetti.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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