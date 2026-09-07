Gram Altında Yeni Hedef Açıklandı: Ekonomist Zafer Ergezen'den Flaş Altın Tahmini
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Altında son günlerde yaşanan gerileme yatırımcıları tedirgin etti. İki hafta önce 7 bin 200 TL'yi gören gram altın, sonrasında ons tarafında da düşüş yaşadı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki süreçte altını nelerin beklediğini anlattı.
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Altın neden düştü?
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"Bu sene 4 bin doların altını görmeyi beklemiyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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