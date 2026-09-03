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Ekonomi
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 08:46
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Altında hareketlilik devam ediyor. Yıl için yükseliş rekorları kıran altın fiyatları geçen aylarda dibi görürken 'Altın ne kadar?' sorusu günü gününe araştırılıyor. 3 Eylül 2026 Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Peki, altın yükseldi mi? İşte altın fiyatlarında son durum.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Güvenli limanda son fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'Altın bugün ne kadar?', 'Altın yükseldi mi?', 'Altın düştü mü?' sorularının yanıtı 3 Eylül 2026 Perşembe belli oldu. İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 877 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 58 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 143 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 347 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 82 TL

Altın yükseldi mi?

Altın yükseldi mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilgili açıklamalarda bulundu. İran’a ‘istedikleri zaman’ yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını söyleyen Trump, “İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum” dedi. 

Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yükseliş durdu. Üç günlük düşüşün ardından toparlanma sürecine giren altın fiyatları ise Trump’ın açıklamaları ve Fed cephesinden gelen enflasyon mesajlarıyla yükselişe geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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