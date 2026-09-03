Altın fiyatları bugün ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilgili açıklamalarda bulundu. İran’a ‘istedikleri zaman’ yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını söyleyen Trump, “İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum” dedi.

Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yükseliş durdu. Üç günlük düşüşün ardından toparlanma sürecine giren altın fiyatları ise Trump’ın açıklamaları ve Fed cephesinden gelen enflasyon mesajlarıyla yükselişe geçti.