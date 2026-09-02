Emekli Maaş Hesabı Değişti: Ocak 2027 Zammında Yeni Rakamlar Kuruş Kuruş Hesaplandı

Yeni yıl zamları için geri sayım başladı. Ocak 2027 itibarıyla milyonlarca vatandaşın yeni maaşları belli olacak. Yılda iki kez zam alan emekliler maaşlarının yeni yılda ne kadar artacağını merak ediyor.

Temmuz ayı verisinin ardından gözler şimdi, zam oranını netleştirecek ikinci kritik veri olan Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrildi. Gözler enflasyon rakamlarına ve uzman yorumlarına çevrilmişken emekli maaşı için yeni tahminler geldi.