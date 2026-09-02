Emekli Maaş Hesabı Değişti: Ocak 2027 Zammında Yeni Rakamlar Kuruş Kuruş Hesaplandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca emekli Ocak 2027 zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler 2027'de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 20 milyon memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur mensubunu ilgilendiren Ocak 2027 zam oranlarına dair ilk güçlü sinyaller gelmeye başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maaş zammı için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?
Ocak 2027 zammında yeni rakamlar kuruş kuruş hesaplandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın