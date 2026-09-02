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Emekli Maaş Hesabı Değişti: Ocak 2027 Zammında Yeni Rakamlar Kuruş Kuruş Hesaplandı

Emekli Maaş Hesabı Değişti: Ocak 2027 Zammında Yeni Rakamlar Kuruş Kuruş Hesaplandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 13:20
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Milyonlarca emekli Ocak 2027 zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler 2027'de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 20 milyon memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur mensubunu ilgilendiren Ocak 2027 zam oranlarına dair ilk güçlü sinyaller gelmeye başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar.

Kaynak: Dünya gazetesi / Remziye Karakuş

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Maaş zammı için geri sayım başladı.

Maaş zammı için geri sayım başladı.

Yeni yıl zamları için geri sayım başladı. Ocak 2027 itibarıyla milyonlarca vatandaşın yeni maaşları belli olacak. Yılda iki kez zam alan emekliler maaşlarının yeni yılda ne kadar artacağını merak ediyor. 

Temmuz ayı verisinin ardından gözler şimdi, zam oranını netleştirecek ikinci kritik veri olan Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrildi. Gözler enflasyon rakamlarına ve uzman yorumlarına çevrilmişken emekli maaşı için yeni tahminler geldi.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için piyasaların beklentisi yüzde 9,9 ile yüzde 10,8 arasında değişiyor.  AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Ağustos ayında enflasyonun yüzde 1,86 artacağını ve yıl sonu TÜFE’nin yüzde 29,49 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,97 olarak kayıtlara geçecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıla yüzde 9,97’lik bir artışla karşılaşacak.

Memur ve memur emeklisi 2027 zammı

Memur ve memur emeklileri için süreç toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde işliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca yeni yılın ilk yarısı için yüzde 5'lik sabit artış alacak olan kamu çalışanları, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar da enflasyon farkına hak kazanacak.

Ocak 2027 zammında yeni rakamlar kuruş kuruş hesaplandı.

Ocak 2027 zammında yeni rakamlar kuruş kuruş hesaplandı.

AA Finans'ın yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yüzde 2,78'lik bir enflasyon farkı elde edecek. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde toplam artış oranı yüzde 7,91'e ulaşacak. Bu tablonun kesinleşmesi durumunda;

  • En düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya,

  • En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 liradan 34 bin 21 liraya,

  • En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli ödemesi ise 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya yükselecek.

Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise daha farklı bir tabloya işaret ediyor. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olarak gerçekleşirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,91, memurlar ise yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla toplamda yüzde 7,86 zam alacak.

En yüksek zam beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği’nin araştırmasından çıktı. Sektör temsilcilerinin yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,8'e, memurların artış oranı ise yüzde 8,73'e kadar çıkabilecek. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 355 lira sınırını aşacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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