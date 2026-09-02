Emekli promosyonunda 30 bin lira tuzağı: Banka değiştirmeden önce bu hesabı yapmayan zarar ediyor.

En yüksek promosyonu veren banka her zaman en avantajlı seçenek olmayabilir. Bir banka 20 bin lira koşulsuz nakit sunarken, bir diğeri 30 bin liralık paketini kredi kartı harcaması, fatura talimatı veya kredi kullanımı gibi şartlara bağlayabilir.

Doğru hesabı yapabilmek için basit bir matematik formülü uygulamak gerekiyor:

Mevcut bankaya ödenecek cayma bedelini hesaplayın.

Yeni bankanın hiçbir koşul sunmadan vereceği net nakti öğrenin.

Ek şartları yerine getirmeniz durumunda elinize geçecek toplam tutarı ekleyin.

Erdursun, 'banka promosyon' tuzağını şu sözlerle anlattı ve uyarılarda bulundu:

'Bankalar emekli müşteriyi kazanmak için kesenin ağzını açtıkça promosyon tutarlarının ve ek avantajların yükselmesi de doğal.

Ancak rekabetin yükselmesiyle kampanya­ların şartları da çeşitleniyor.

Bu nedenle üç yıllık taahhüdünüz var diye daha iyi bir fırsatı baştan reddetmeyin. Ama reklamda büyük bir rakam gördünüz diye de hemen bankanızı değiştirmeyin.

Önce eski bankadan çıkış maliyetinizi öğre­nin.

Sonra yeni bankanın koşulsuz vereceği para­yı sorun.

Ek avantajların şartlarını okuyun.

Kredi ve diğer taahhütlerinizi kontrol edin.

Ve en sonunda tek bir rakama bakın:

Bütün işlemler bittikten sonra cebimde faz­ladan kaç lira kalacak?

Promosyon yarışının gerçek kazananını bankaların ilan ettiği büyük rakam değil, işte bu hesap belirleyecek.'