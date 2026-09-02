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Emekli Promosyonunda 30 Bin Lira Tuzağı: Banka Değiştirmeden Önce Bu Hesabı Yapmayan Zarar Ediyor

Emekli Promosyonunda 30 Bin Lira Tuzağı: Banka Değiştirmeden Önce Bu Hesabı Yapmayan Zarar Ediyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 11:20
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Bankalar arasındaki emekli müşteri kapma yarışı son dönemde adeta rekor seviyelere ulaştı. Promosyon tutarlarının 30 bin lira sınırını aşmasıyla birlikte milyonlarca emekli 'Bankamı değiştirmeli miyim?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak uzmanlar, panoları ve reklamları süsleyen yüksek rakamlara doğrudan aldanılmaması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyon tuzağını anlattı; cebe girilecek net parayı hesapladı. 

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyonlarındaki tuzağı anlattı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyonlarındaki tuzağı anlattı.

Özgür Erdursun'a göre yüksek promosyon vaadi sunan kampanyaların arkasında yatan ek şartlar ve eski bankadan ayrılma maliyeti göz önüne alındığında, yapılan işlem her zaman kazançlı çıkmayabiliyor.

Emeklilerin banka değişikliği sürecinde en çok ilgilendiği konuların başında mevcut kredi borçları geliyor. Sanılanın aksine, emeklilik öncesinde veya sonrasında çekilen bir kredi, tek başına banka değiştirmenize engel teşkil etmiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken temel unsur kredi sözleşmesindeki özel maddeler.

Sözleşmede yer alan otomatik ödeme talimatı, aylık maaş taahhüdü veya banka geçişini kısıtlayan özel şartlar transfer sürecini etkileyebilir. Bu nedenle yeni bir promosyon sözleşmesine imza atmadan önce mevcut kredi sözleşmesinin detaylarını incelemekte büyük fayda bulunuyor.

Emekli promosyonunda 30 bin lira tuzağı: Banka değiştirmeden önce bu hesabı yapmayan zarar ediyor.

Emekli promosyonunda 30 bin lira tuzağı: Banka değiştirmeden önce bu hesabı yapmayan zarar ediyor.

En yüksek promosyonu veren banka her zaman en avantajlı seçenek olmayabilir. Bir banka 20 bin lira koşulsuz nakit sunarken, bir diğeri 30 bin liralık paketini kredi kartı harcaması, fatura talimatı veya kredi kullanımı gibi şartlara bağlayabilir.

Doğru hesabı yapabilmek için basit bir matematik formülü uygulamak gerekiyor:

  • Mevcut bankaya ödenecek cayma bedelini hesaplayın.

  • Yeni bankanın hiçbir koşul sunmadan vereceği net nakti öğrenin.

  • Ek şartları yerine getirmeniz durumunda elinize geçecek toplam tutarı ekleyin.

Erdursun, 'banka promosyon' tuzağını şu sözlerle anlattı ve uyarılarda bulundu:

'Bankalar emekli müşteriyi kazanmak için kesenin ağzını açtıkça promosyon tutarlarının ve ek avantajların yükselmesi de doğal.

Ancak rekabetin yükselmesiyle kampanya­ların şartları da çeşitleniyor.

Bu nedenle üç yıllık taahhüdünüz var diye daha iyi bir fırsatı baştan reddetmeyin. Ama reklamda büyük bir rakam gördünüz diye de hemen bankanızı değiştirmeyin.

  • Önce eski bankadan çıkış maliyetinizi öğre­nin.

  • Sonra yeni bankanın koşulsuz vereceği para­yı sorun.

  • Ek avantajların şartlarını okuyun.

  • Kredi ve diğer taahhütlerinizi kontrol edin.

Ve en sonunda tek bir rakama bakın:

Bütün işlemler bittikten sonra cebimde faz­ladan kaç lira kalacak?

Promosyon yarışının gerçek kazananını bankaların ilan ettiği büyük rakam değil, işte bu hesap belirleyecek.'

Promosyon blokesi olunca maaş kesilir mi?

Promosyon blokesi olunca maaş kesilir mi?

Süreçte yanlış bilinen bir diğer nokta ise promosyon blokesi kavramı. Milyonlarca emekli, promosyon alırken konulan blokenin maaş ödemesini engellediğini düşünüyor. Oysa bu bloke yalnızca maaşın başka bir bankaya taşınması işlemini sınırlandırıyor.

3 yıllık taahhüt süresi dolmadan bankasını değiştirmek isteyen bir vatandaş, kalan sürenin oranına göre hesaplanan cayma bedelini (iade tutarını) ödediği takdirde bloke anında kalkıyor. Yani hiçbir banka müşterisini 3 yıl boyunca çıkışı olmayan bir sözleşmeye hapsetmiyor; bedelini ödeyerek dilediğiniz an başka bir bankaya geçiş yapabilirsiniz.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Promosyon nedeniyle konulan bloke, emekli aylığının ödenmesini engelleyen bir bloke de­ğil. Bloke, aylığın başka bankaya taşınması işle­miyle ilgili.

Üç yıllık taahhüt devam ederken banka de­ğiştirmek isteyen emekli, kalan süreye göre hesaplanan promosyon cayma bedelini öder ve bankacılık işlemleri açısından başka bir sorun bulunmazsa söz konusu bloke kaldırılabiliyor.

Yani promosyonu aldığınız banka sizi üç yıl boyunca çıkışı olmayan bir sözleşmeye hap­setmiş olmuyor. Bedelini ödeyerek çıkmak mümkün' dedi.

Şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Gerekli şartları sağlayan ve eski bankasıyla olan bağını koparan emekliler için banka değişikliği son derece pratik. SGK müdürlüklerine veya banka şubelerine gidip sıra bekleme zorunluluğu bulunmuyor. İşlemler doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden birkaç adımla tamamlanabiliyor.

Ancak burada kritik bir zamanlama detayı öne çıkıyor. SGK, emekli aylıklarını her ayın belirli günlerinde bankalara aktarıyor. Eğer ilgili ayın maaşı mevcut bankanıza aktarıldıktan sonra e-Devlet üzerinden nakil başvurusu yaptıysanız, geçiş işlemi bir sonraki aya sarkar. Mağduriyet yaşamamak adına geçiş döneminde her iki bankadaki hesapların düzenli kontrol edilmesi öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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