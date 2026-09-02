Emekli Promosyonunda 30 Bin Lira Tuzağı: Banka Değiştirmeden Önce Bu Hesabı Yapmayan Zarar Ediyor
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Bankalar arasındaki emekli müşteri kapma yarışı son dönemde adeta rekor seviyelere ulaştı. Promosyon tutarlarının 30 bin lira sınırını aşmasıyla birlikte milyonlarca emekli 'Bankamı değiştirmeli miyim?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak uzmanlar, panoları ve reklamları süsleyen yüksek rakamlara doğrudan aldanılmaması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyon tuzağını anlattı; cebe girilecek net parayı hesapladı.
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyonlarındaki tuzağı anlattı.
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Emekli promosyonunda 30 bin lira tuzağı: Banka değiştirmeden önce bu hesabı yapmayan zarar ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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