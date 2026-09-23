"Ayaba" Cem Bender'in Aşk ve Taht'taki Rolüne Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin kötü adamı Ayaba'yı canlandıran Cem Bender, Alaaddin'le aralarındaki bağın perde arkasını anlattı. Bender'in Akın Akınözü için söyledikleri ise gündem oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Cem Bender, Aşk ve Taht'ta hikâyedeki dengeleri değiştiren Ayaba olarak seyirci karşısına çıkıyor.
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Bender, Akın Akınözü'yle setin dışında buluşup sahne çalıştıklarını anlattı.
Cem Bender'den Akın Akınözü'ne övgü dolu sözler: "Dürüst oynuyor."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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