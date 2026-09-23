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"Ayaba" Cem Bender'in Aşk ve Taht'taki Rolüne Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı

"Ayaba" Cem Bender'in Aşk ve Taht'taki Rolüne Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 15:49
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin kötü adamı Ayaba'yı canlandıran Cem Bender, Alaaddin'le aralarındaki bağın perde arkasını anlattı. Bender'in Akın Akınözü için söyledikleri ise gündem oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Cem Bender, Aşk ve Taht'ta hikâyedeki dengeleri değiştiren Ayaba olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Cem Bender, Aşk ve Taht'ta hikâyedeki dengeleri değiştiren Ayaba olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Taylan Biraderler'in yönettiği dizide Ayaba, Alaaddin Keykubat'ın en yakınındaki isimlerden biri. Bender'in kadroya katıldığı ve Ayaba'yı canlandıracağı, dizi henüz sete çıkmadan temmuz ayında duyurulmuştu. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'ın başrollerini paylaştığı yapımda Bender'in karakteri, dizinin kötü adamı olarak hikâyenin tam merkezinde yer alıyor.

Bender, katıldığı bir röportajda hazırlık sürecinin perde arkasını paylaştı. Oyuncunun anlattıklarına göre asıl mesai, masa başında değil rol arkadaşıyla birlikte geçti. Üstelik bu çalışma yalnızca sahnelerle sınırlı kalmadı, karakterlerin geçmişi de tek tek masaya yatırıldı.

Bender, Akın Akınözü'yle setin dışında buluşup sahne çalıştıklarını anlattı.

Bender, Akın Akınözü'yle setin dışında buluşup sahne çalıştıklarını anlattı.

Deneyimli oyuncu, Akın Akınözü ile birlikte 'ciddi karakter analizleri' yaptıklarını söyledi. Akınözü'yle ayrıca bireysel olarak buluştuklarını ve sahneler üzerinden tek tek geçtiklerini de ekledi.

Cem Bender'e göre Ayaba ile Alaaddin arasındaki ilişki göründüğü kadar basit değil. Oyuncu, 'Hükümdar ve komutan ilişkisi değil; bir baba-oğul şeyi de var altyapısında' sözleriyle karakterler arasındaki bağı özetledi. Bender, Ayaba'nın geçmişte Alaaddin'i çok koruyup kollayan bir karakter olduğunu da hatırlattı. Bu ayrıntı, izleyicilerin dizinin kötü adamının ilerleyen bölümlerde nasıl bir yol izleyeceğine dair merakını artıracak cinsten.

Cem Bender'den Akın Akınözü'ne övgü dolu sözler: "Dürüst oynuyor."

Cem Bender'den Akın Akınözü'ne övgü dolu sözler: "Dürüst oynuyor."

 'Akın nasıl bir rol arkadaşı?' sorusunu yanıtlayan Bender, Alaaddin'e hayat veren Akınözü'nü 'çok samimi' diye tanımladı. Pek çok sahnede rol arkadaşının işine sıkı sıkıya sarıldığını ve bunun kendisini de heyecanlandırdığını söyledi. 

Ünlü oyuncuya göre setteki uyumun sırrı karşılıklı bir paslaşma. Bender, 'Karşınızdaki varsa siz de varsınız. Onun için çok güzel sahneler çekiyoruz' sözleriyle ekrana yansıyan kimyanın nereden geldiğini anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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