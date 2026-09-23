"Ayaba" Cem Bender'in Aşk ve Taht'taki Rolüne Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı

Taylan Biraderler'in yönettiği dizide Ayaba, Alaaddin Keykubat'ın en yakınındaki isimlerden biri. Bender'in kadroya katıldığı ve Ayaba'yı canlandıracağı, dizi henüz sete çıkmadan temmuz ayında duyurulmuştu. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'ın başrollerini paylaştığı yapımda Bender'in karakteri, dizinin kötü adamı olarak hikâyenin tam merkezinde yer alıyor.

Bender, katıldığı bir röportajda hazırlık sürecinin perde arkasını paylaştı. Oyuncunun anlattıklarına göre asıl mesai, masa başında değil rol arkadaşıyla birlikte geçti. Üstelik bu çalışma yalnızca sahnelerle sınırlı kalmadı, karakterlerin geçmişi de tek tek masaya yatırıldı.