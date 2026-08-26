Akın Akınözü ATV'deki Yeni Rolü İçin 5 Ay Hazırlandı! Aldığı Eğitimler Şaşırttı
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Aşk ve Taht'ın ilk fragmanında Sultan Alaeddin Keykubat haliyle dikkat çeken Akın Akınözü'nün yeni rolünün arkasından 5 aylık bir hazırlık süreci çıktı. Nisan ayından bu yana çalışan oyuncu; binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimi alırken hazırlıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisinin ilk fragmanı yayınlanırken Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat veren Akın Akınözü'nün rolü için geçirdiği hazırlık süreci ortaya çıktı.
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Akın Akınözü'nün ATV dizisindeki rolü için aldığı eğitimler şaşırttı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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