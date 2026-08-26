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Akın Akınözü ATV'deki Yeni Rolü İçin 5 Ay Hazırlandı! Aldığı Eğitimler Şaşırttı

Akın Akınözü ATV'deki Yeni Rolü İçin 5 Ay Hazırlandı! Aldığı Eğitimler Şaşırttı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 13:25
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Aşk ve Taht'ın ilk fragmanında Sultan Alaeddin Keykubat haliyle dikkat çeken Akın Akınözü'nün yeni rolünün arkasından 5 aylık bir hazırlık süreci çıktı. Nisan ayından bu yana çalışan oyuncu; binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimi alırken hazırlıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisinin ilk fragmanı yayınlanırken Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat veren Akın Akınözü'nün rolü için geçirdiği hazırlık süreci ortaya çıktı.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisinin ilk fragmanı yayınlanırken Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat veren Akın Akınözü'nün rolü için geçirdiği hazırlık süreci ortaya çıktı.

Bozdağ Film imzalı dizide Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarlarından Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıran Akınözü, nisan ayından bu yana karakteri için hem fiziksel hem de tarihi açıdan hazırlandı. Ünlü oyuncunun çekimler öncesinde tam 5 ay boyunca eğitim aldığı açıklandı.

Akın Akınözü'nün ATV dizisindeki rolü için aldığı eğitimler şaşırttı.

Akın Akınözü'nün ATV dizisindeki rolü için aldığı eğitimler şaşırttı.

Akın Akınözü, Alaeddin Keykubat'ın savaşçı kimliğini ekrana yansıtabilmek için alanında uzman isimlerden binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri aldı. Oyuncunun hazırlığı yalnızca fiziksel eğitimlerle sınırlı kalmadı. Akınözü; yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, değişimi ve hikayedeki yolculuğu üzerine çalışmalar yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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