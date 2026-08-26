Barış Falay Yıllar Sonra Açıkladı! Ömer Dizisinden Sonra Fizik Tedavi Görmek Zorunda Kalmış
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Ezel'de yıllarca aksiyon sahneleri çeken Barış Falay'ı fiziksel olarak en çok zorlayan rolü bambaşka çıktı. Ünlü oyuncu, Ömer dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı Reşat'ın fiziksel duruşunun vücudunda sorunlara yol açtığını ve dizinin ardından fizik tedavi görmek zorunda kaldığını açıkladı.
KAYNAK: Artsy - CNBC-e
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Ezel, Medcezir, Menajerimi Ara ve Ömer gibi sevilen dizilerde rol alan Barış Falay, CNBC-e'de yayınlanan Artsy programına konuk oldu.
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Barış Falay, Ömer dizisindeki rolü nedeniyle fizik tedaviye gitmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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