Barış Falay Yıllar Sonra Açıkladı! Ömer Dizisinden Sonra Fizik Tedavi Görmek Zorunda Kalmış

Kendi yaşından daha büyük bir karakteri iki sezon boyunca canlandırmanın vücudunu ciddi şekilde yorduğunu anlatan Falay, Reşat'ın duruşunu verebilmek için uzun saatler boyunca boynu önde ve beli bükülmüş şekilde kamera karşısında kaldığını anlattı. Haftanın 5-6 günü, bazı günler ise 12-14 saat boyunca aynı fiziksel duruşu korumak zorunda kaldığını belirten oyuncu, bunun zaman içerisinde duruş problemlerine yol açtığını söyledi. Barış Falay, Ömer'in ardından yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle fizik tedavi görmek zorunda kaldığını da açıkladı.

'Ezel'de tabii çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Reşat ya. Fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5 günü 6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor.'