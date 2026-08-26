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Barış Falay Yıllar Sonra Açıkladı! Ömer Dizisinden Sonra Fizik Tedavi Görmek Zorunda Kalmış

Barış Falay Yıllar Sonra Açıkladı! Ömer Dizisinden Sonra Fizik Tedavi Görmek Zorunda Kalmış

Ömer Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 11:11
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Ezel'de yıllarca aksiyon sahneleri çeken Barış Falay'ı fiziksel olarak en çok zorlayan rolü bambaşka çıktı. Ünlü oyuncu, Ömer dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı Reşat'ın fiziksel duruşunun vücudunda sorunlara yol açtığını ve dizinin ardından fizik tedavi görmek zorunda kaldığını açıkladı.

KAYNAK: Artsy - CNBC-e

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Ezel, Medcezir, Menajerimi Ara ve Ömer gibi sevilen dizilerde rol alan Barış Falay, CNBC-e'de yayınlanan Artsy programına konuk oldu.

Ezel, Medcezir, Menajerimi Ara ve Ömer gibi sevilen dizilerde rol alan Barış Falay, CNBC-e'de yayınlanan Artsy programına konuk oldu.

Kariyerinden özel hayatına kadar birçok konuda konuşan Falay, bugüne kadar kendisini fiziksel ve psikolojik olarak en çok zorlayan sahneleri de anlattı. Falay'a programda, “Seni hem fiziksel hem psikolojik en zorlayan sahneler neler?” sorusu yöneltildi. Ezel'de çok sayıda aksiyon sahnesinde rol aldığını hatırlatan oyuncu, buna rağmen bu çekimlerde zorlanmadığını söyledi. Falay, kendisini en çok zorlayan rolün Ömer dizisindeki Reşat karakteri olduğunu belirtti.

Barış Falay, Ömer dizisindeki rolü nedeniyle fizik tedaviye gitmiş!

Barış Falay, Ömer dizisindeki rolü nedeniyle fizik tedaviye gitmiş!

Kendi yaşından daha büyük bir karakteri iki sezon boyunca canlandırmanın vücudunu ciddi şekilde yorduğunu anlatan Falay, Reşat'ın duruşunu verebilmek için uzun saatler boyunca boynu önde ve beli bükülmüş şekilde kamera karşısında kaldığını anlattı. Haftanın 5-6 günü, bazı günler ise 12-14 saat boyunca aynı fiziksel duruşu korumak zorunda kaldığını belirten oyuncu, bunun zaman içerisinde duruş problemlerine yol açtığını söyledi. Barış Falay, Ömer'in ardından yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle fizik tedavi görmek zorunda kaldığını da açıkladı.

'Ezel'de tabii çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Reşat ya. Fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5 günü 6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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