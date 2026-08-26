Ezel'i Reddetmiş, Dizi Ertelenmiş: Barış Falay'dan Yıllar Sonra Gelen 'Ezel' İtirafı!

Falay'ın performansı da karakterin bu çelişkili taraflarını öne çıkardı. 71 böüm süren ve Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran dizi, Barış Falay'ın yıllar sonra katıldığı programda yaptığı itirafla yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu, Ezel'i ilk başta reddettiğini, dizinin 1 yıl ertelendiğini ve bu kez kabul ettiğini açıkladı. Diziyi neden reddettiğini ise şu sözlerle ifade etti:

'Aliye’de oynadığım Müco karakteri çok akılda kalmıştı. İnsanlar ‘Acaba bu adam gerçekten böyle mi?’ demeye başlamıştı. Bir oyuncu için bu biraz korkutucu bir şey. Tek bir tip üzerinden ilerlemek istemiyordum. Ezel için ‘Yine bitirim bir rol’ dediler, ‘Almayayım’ dedim. O yıl dizi yapılmadı, sonra teklif tekrar geldi. Ayıp olmasın diye senaryoyu açıp okudum. İnanılmazdı; o güne kadar okuduğum en iyi televizyon senaryosuydu. ‘Bu iş tutmazsa bir daha televizyon senaryosu okumam’ dedim. Nitekim karşılığını da dünyanın her yerinde aldı.”