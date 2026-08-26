Ezel'i Reddetmiş, Dizi Ertelenmiş: Barış Falay'dan Yıllar Sonra Gelen 'Ezel' İtirafı!
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Ünlü oyuncu Barış Falay, CNBC-e'de katıldığı Artsy programında oyunculuğuna ve rol aldığı dizilere dair önemli itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu en popüler karakterlerinden biri olan Ezel dizisindeki 'Kerpeten Ali' rolünü ilk başta reddettiğini ve reddetme nedenini açıkladı:
Kaynak: CNBC-e / Artsy
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Türk televizyonlarının en efsane yapımlarından biri olan Ezel, 2009 yılında yayın hayatına başlamıştı.
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Birbirinden ikonik karakterlerin yer aldığı dizinin en önemli karakterlerinden biri de Kerpeten Ali'ydi.
Kerpeten Ali'ye hayat veren ve karakterin devleşmesini sağlayan isim şüphesiz Barış Falay'dı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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