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Ezel'i Reddetmiş, Dizi Ertelenmiş: Barış Falay'dan Yıllar Sonra Gelen 'Ezel' İtirafı!

Ezel'i Reddetmiş, Dizi Ertelenmiş: Barış Falay'dan Yıllar Sonra Gelen 'Ezel' İtirafı!

Ezel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2026 - 09:51
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Ünlü oyuncu Barış Falay, CNBC-e'de katıldığı Artsy programında oyunculuğuna ve rol aldığı dizilere dair önemli itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu en popüler karakterlerinden biri olan Ezel dizisindeki 'Kerpeten Ali' rolünü ilk başta reddettiğini ve reddetme nedenini açıkladı:

Kaynak: CNBC-e / Artsy

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Türk televizyonlarının en efsane yapımlarından biri olan Ezel, 2009 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Türk televizyonlarının en efsane yapımlarından biri olan Ezel, 2009 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Muhtemelen 100 kişiye sorsak epey yüksek bir oranda popüler bir cevap olarak karşımıza çıkacak Türk dizileri arasındaki en iyi dizilerden biri olan Ezel, 2011 yılında final yapmasına rağmen hiçbir zaman önemini yitirmedi. Alexandre Dumas'nın Monte Cristo Kontu eserindeki intikam anlatısından esinlenen dizinin başarısı bugün bile gündeme gelmeye devam ediyor.

Birbirinden ikonik karakterlerin yer aldığı dizinin en önemli karakterlerinden biri de Kerpeten Ali'ydi.

Birbirinden ikonik karakterlerin yer aldığı dizinin en önemli karakterlerinden biri de Kerpeten Ali'ydi.

Başlangıçta Ömer'in en yakınlarından biridir. Ömer'in uğradığı ihanette Cengiz ve Eyşan'la birlikte hareket etmesi, onun Ezel'in intikam listesinin önemli isimlerinden biri olmasına neden olmuştu. Suçluluk duygusu, pişmanlıkları ve Ezel'le olan geçmişi karakterin hikayesini daha karmaşık hale getirirken Kerpeten Ali'yi yalnızca bir kötü karakter olarak değerlendirmek de mümkün değildi.

Kerpeten Ali'ye hayat veren ve karakterin devleşmesini sağlayan isim şüphesiz Barış Falay'dı.

Kerpeten Ali'ye hayat veren ve karakterin devleşmesini sağlayan isim şüphesiz Barış Falay'dı.

Falay'ın performansı da karakterin bu çelişkili taraflarını öne çıkardı. 71 böüm süren ve Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran dizi, Barış Falay'ın yıllar sonra katıldığı programda yaptığı itirafla yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu, Ezel'i ilk başta reddettiğini, dizinin 1 yıl ertelendiğini ve bu kez kabul ettiğini açıkladı. Diziyi neden reddettiğini ise şu sözlerle ifade etti:

'Aliye’de oynadığım Müco karakteri çok akılda kalmıştı. İnsanlar ‘Acaba bu adam gerçekten böyle mi?’ demeye başlamıştı. Bir oyuncu için bu biraz korkutucu bir şey. Tek bir tip üzerinden ilerlemek istemiyordum. Ezel için ‘Yine bitirim bir rol’ dediler, ‘Almayayım’ dedim. O yıl dizi yapılmadı, sonra teklif tekrar geldi. Ayıp olmasın diye senaryoyu açıp okudum. İnanılmazdı; o güne kadar okuduğum en iyi televizyon senaryosuydu. ‘Bu iş tutmazsa bir daha televizyon senaryosu okumam’ dedim. Nitekim karşılığını da dünyanın her yerinde aldı.” 

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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