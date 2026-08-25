Yeni Sezon Başlıyor! Eylül'de Ekrana Gelecek 6 Yeni Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde sayılı gün kaldı. Yaz sezonunun sona ermesiyle sezon finali yapan dizilerin yeni sezonları görücüye çıkarken ayrıca kanallar yeni dizi projelerini raftan çıkardı. Yeni sezon çok pek çok dizi projesi hayata geçerken bunlardan 6 tanesinin yayın tarihi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül 2026'da Başlayacak Yeni Diziler ve Yayın Tarihleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın