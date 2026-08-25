Yeni Sezon Başlıyor! Eylül'de Ekrana Gelecek 6 Yeni Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Yaz sezonunun sona ermesine sayılı günler kala kanallar hem sezon finalinden dönecek yapımları hem de yeni dizilerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni yayın döneminde çok sayıda yeni proje ekran yolculuğuna başlayacak. Şimdiden 6 yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Eylül ayının ilk iki haftasında Star TV, ATV, TRT 1, Kanal D ve NOW yeni yapımlarını peş peşe seyirci karşısına çıkaracak.

Yeni sezonun ilk yeni dizisi Tuzlu Kahve olacak. Star TV'de yayınlanacak dizi 1 Eylül Salı günü başlayacak. Ardından 5 Eylül'de ATV'nin Mercan Köşk dizisi ekran yolculuğuna başlayacak. İlk iki haftada Evlilik Güzeldir, Haysiyet, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdam Karadeniz de ilk bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak.