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Yeni Sezon Başlıyor! Eylül'de Ekrana Gelecek 6 Yeni Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Yeni Sezon Başlıyor! Eylül'de Ekrana Gelecek 6 Yeni Dizinin Yayın Tarihi Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 18:22
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Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde sayılı gün kaldı. Yaz sezonunun sona ermesiyle sezon finali yapan dizilerin yeni sezonları görücüye çıkarken ayrıca kanallar yeni dizi projelerini raftan çıkardı. Yeni sezon çok pek çok dizi projesi hayata geçerken bunlardan 6 tanesinin yayın tarihi belli oldu.

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Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.

Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor.

Yaz sezonunun sona ermesine sayılı günler kala kanallar hem sezon finalinden dönecek yapımları hem de yeni dizilerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni yayın döneminde çok sayıda yeni proje ekran yolculuğuna başlayacak. Şimdiden 6 yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Eylül ayının ilk iki haftasında Star TV, ATV, TRT 1, Kanal D ve NOW yeni yapımlarını peş peşe seyirci karşısına çıkaracak.

Yeni sezonun ilk yeni dizisi Tuzlu Kahve olacak. Star TV'de yayınlanacak dizi 1 Eylül Salı günü başlayacak. Ardından 5 Eylül'de ATV'nin Mercan Köşk dizisi ekran yolculuğuna başlayacak. İlk iki haftada Evlilik Güzeldir, Haysiyet, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdam Karadeniz de ilk bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Eylül 2026'da Başlayacak Yeni Diziler ve Yayın Tarihleri

Eylül 2026'da Başlayacak Yeni Diziler ve Yayın Tarihleri

  • Tuzlu Kahve - 1 Eylül Salı - Star TV

  • Mercan Köşk - 5 Eylül Cumartesi - ATV

  • Evlilik Güzeldir - 7 Eylül Pazartesi - TRT 1

  • Haysiyet - 8 Eylül Salı - Kanal D

  • Güneşin Doğduğu Yer - 10 Eylül Perşembe - ATV

  • Sevdam Karadeniz - 14 Eylül Pazartesi - NOW

Böylece Eylül ayının daha ilk iki haftasında 6 yeni dizi ekran yolculuğuna başlamış olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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