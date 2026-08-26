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Son Olarak Rüya Gibi Dizisinde Rol Alan Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Kadrosuna Dahil Oldu

Son Olarak Rüya Gibi Dizisinde Rol Alan Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Kadrosuna Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2026 - 08:44
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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda kadro genişlemeye devam ediyor. Hikayenin daha da güçlendiği diziye art arda oyuncular dahil olmayı sürdürüyor. Bu kez son olarak Rüya Gibi dizisinde izlediğimiz ünlü bir isim kadroya katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yayın hayatına 2024 yılında başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı günleri ekrana gelmeye devam edecek.

Yayın hayatına 2024 yılında başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı günleri ekrana gelmeye devam edecek.

Serkan Çayoğlu’nun başrolünde yer aldığı diziye yeni sezon öncesi pek çok isim dahil olmuştu. Ali Düşenkalkar, Rüzgar Aksoy, Begüm Birgören, Öznur Serçeler, Kürşat Alnıaçık, Özgü Delikanlı, Kaan Turgut, Hasan Denizyaran ve Diyar Okuyucu ile birlikte kadro neredeyse baştan aşağı yenilenmişti.

Son olarak Rüya Gibi dizisinde izlediğimiz Burcu Kirman da Mehmed: Fetihler Sultanı'na katıldı.

Son olarak Rüya Gibi dizisinde izlediğimiz Burcu Kirman da Mehmed: Fetihler Sultanı'na katıldı.

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide Burcu Kirman Nurbanu karakterine hayat verecek. Diziye başka isimlerin de dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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