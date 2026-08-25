Hürrem'in Başına Bela Olan Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Muhteşem Yüzyıl da aradan geçen onca yıla rağmen hala o tahtta oturuyor! 2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, dört sezon boyunca yalnızca Türkiye'yi değil, dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Kanuni Sultan Süleyman dönemini saray entrikaları, büyük aşklar, iktidar savaşları ve unutulmaz karakterlerle ekrana taşıyan dizi, 2014 yılında final yapmasına rağmen popülerliğinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi.

Hatta bugün sosyal medyada önünüze düşen rastgele bir Muhteşem Yüzyıl sahnesinin altında diziyi baştan izlemeye karar veren yüzlerce kişiye rastlamak mümkün. Tekrar bölümleri, YouTube'daki sahneleri, replikleri, editleri derken dizi yeni nesille de buluşmaya devam ediyor. Üstelik yıllar sonra ilk kez izleyenlerin bile kendisini bir anda sarayın koridorlarında bulması, yapımın o dönem yarattığı büyünün hala çalıştığının en güzel kanıtı.

Bunda elbette Halit Ergenç'ten Meryem Uzerli'ye, Nebahat Çehre'den Nur Fettahoğlu'na, Selma Ergeç'ten Okan Yalabık'a uzanan inanılmaz kadronun payı çok büyük. Her karakter ayrı hafızamıza kazındı ama listenin en tepesinde hiç şüphesiz Hürrem Sultan vardı.

Meryem Uzerli'yi büyük kitlelerin ilk kez tanıdığı bu rol, daha ilk bölümlerden itibaren bambaşka bir enerji yakaladı. Uzerli'nin o dönem Türkçesindeki kendine has aksanı, mimikleri, güzelliği ve Hürrem'in bir saniye ağlayıp diğer saniye bütün sarayın planını altüst edebilen yapısı birleşince ortaya Türk televizyon tarihinin unutulmaz performanslarından biri çıktı. Hürrem de zaten öyle köşesinde oturacak bir karakter değildi. Saraya esir olarak getirilen genç bir kadından Sultan Süleyman'ın büyük aşkına, çocuklarının annesine ve sarayın en güçlü kadınlarından birine dönüşmesini adım adım izledik. Aşıktı, hırslıydı, hesaplıydı, azimliydi; ailesi ve iktidarı söz konusu olduğunda önüne çıkan engelleri aşmak konusunda da hiç çekingen değildi.

Fakat sarayda Hürrem'in yükselişini alkışlayanlardan çok, önüne taş koymak için fırsat kollayanlar vardı. Ve bazıları Hürrem'in hayatını öyle zorlaştırdı ki yıllar sonra aynı karede buluşmaları bile sosyal medyaya tek bir şeyi düşündürdü: Hürrem bu fotoğrafı görse saraya adım atmazdı!