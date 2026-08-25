Hürrem'in Başına Bela Olan Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
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Aradan yıllar geçti ama Muhteşem Yüzyıl cephesinde tek bir kare bile hepimizi sarayın koridorlarına ışınlamaya yetti! Dizinin hafızalara kazınan dört ismi yıllar sonra yeniden bir araya gelince nostaljinin dozu bir anda yükseldi. Sümbül Ağa, Mahidevran Sultan, Hatice Sultan ve Gülfem Hatun'u aynı karede görenlerin aklına ise doğal olarak tek bir isim geldi: Hürrem Sultan!
Sosyal medyanın “Hürrem'in kabusları” yorumuyla tiye aldığı buluşma kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk dizi tarihinden onlarca yapım geldi geçti ama bazıları var ki final yapınca gerçekten bitmiyor.
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Hürrem'in saraydaki rakiplerini sıralamaya başlarsak listenin başına hiç düşünmeden Mahidevran Sultan'ı yazabiliriz.
Bizi yıllar öncesine, Topkapı Sarayı'nın bitmek bilmeyen entrikalarına döndüren bu nostaljiden çıkıp günümüze gelelim. Çünkü bütün bunları yeniden hatırlamamıza sebep olan çok tatlı bir buluşma yaşandı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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