article/comments
article/share
Haberler
TV
Hürrem'in Başına Bela Olan Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Hürrem'in Başına Bela Olan Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2026 - 22:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aradan yıllar geçti ama Muhteşem Yüzyıl cephesinde tek bir kare bile hepimizi sarayın koridorlarına ışınlamaya yetti! Dizinin hafızalara kazınan dört ismi yıllar sonra yeniden bir araya gelince nostaljinin dozu bir anda yükseldi. Sümbül Ağa, Mahidevran Sultan, Hatice Sultan ve Gülfem Hatun'u aynı karede görenlerin aklına ise doğal olarak tek bir isim geldi: Hürrem Sultan! 

Sosyal medyanın “Hürrem'in kabusları” yorumuyla tiye aldığı buluşma kısa sürede dikkat çekti.

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk dizi tarihinden onlarca yapım geldi geçti ama bazıları var ki final yapınca gerçekten bitmiyor.

Türk dizi tarihinden onlarca yapım geldi geçti ama bazıları var ki final yapınca gerçekten bitmiyor.

Muhteşem Yüzyıl da aradan geçen onca yıla rağmen hala o tahtta oturuyor! 2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, dört sezon boyunca yalnızca Türkiye'yi değil, dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Kanuni Sultan Süleyman dönemini saray entrikaları, büyük aşklar, iktidar savaşları ve unutulmaz karakterlerle ekrana taşıyan dizi, 2014 yılında final yapmasına rağmen popülerliğinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi.

Hatta bugün sosyal medyada önünüze düşen rastgele bir Muhteşem Yüzyıl sahnesinin altında diziyi baştan izlemeye karar veren yüzlerce kişiye rastlamak mümkün. Tekrar bölümleri, YouTube'daki sahneleri, replikleri, editleri derken dizi yeni nesille de buluşmaya devam ediyor. Üstelik yıllar sonra ilk kez izleyenlerin bile kendisini bir anda sarayın koridorlarında bulması, yapımın o dönem yarattığı büyünün hala çalıştığının en güzel kanıtı.

Bunda elbette Halit Ergenç'ten Meryem Uzerli'ye, Nebahat Çehre'den Nur Fettahoğlu'na, Selma Ergeç'ten Okan Yalabık'a uzanan inanılmaz kadronun payı çok büyük. Her karakter ayrı hafızamıza kazındı ama listenin en tepesinde hiç şüphesiz Hürrem Sultan vardı.

Meryem Uzerli'yi büyük kitlelerin ilk kez tanıdığı bu rol, daha ilk bölümlerden itibaren bambaşka bir enerji yakaladı. Uzerli'nin o dönem Türkçesindeki kendine has aksanı, mimikleri, güzelliği ve Hürrem'in bir saniye ağlayıp diğer saniye bütün sarayın planını altüst edebilen yapısı birleşince ortaya Türk televizyon tarihinin unutulmaz performanslarından biri çıktı. Hürrem de zaten öyle köşesinde oturacak bir karakter değildi. Saraya esir olarak getirilen genç bir kadından Sultan Süleyman'ın büyük aşkına, çocuklarının annesine ve sarayın en güçlü kadınlarından birine dönüşmesini adım adım izledik. Aşıktı, hırslıydı, hesaplıydı, azimliydi; ailesi ve iktidarı söz konusu olduğunda önüne çıkan engelleri aşmak konusunda da hiç çekingen değildi.

Fakat sarayda Hürrem'in yükselişini alkışlayanlardan çok, önüne taş koymak için fırsat kollayanlar vardı. Ve bazıları Hürrem'in hayatını öyle zorlaştırdı ki yıllar sonra aynı karede buluşmaları bile sosyal medyaya tek bir şeyi düşündürdü: Hürrem bu fotoğrafı görse saraya adım atmazdı!

Hürrem'in saraydaki rakiplerini sıralamaya başlarsak listenin başına hiç düşünmeden Mahidevran Sultan'ı yazabiliriz.

Hürrem'in saraydaki rakiplerini sıralamaya başlarsak listenin başına hiç düşünmeden Mahidevran Sultan'ı yazabiliriz.

Nur Fettahoğlu'nun hayat verdiği Mahidevran Sultan, Kanuni'nin Hürrem'den önceki gözdesi ve Şehzade Mustafa'nın annesiydi. Hürrem'in saraya gelişiyle Süleyman'ın ilgisinin giderek ona kayması, iki kadın arasında dizinin yıllarca sürecek en büyük savaşlarından birini başlattı. Bir tarafta Süleyman'ın sevgisini ve oğlu Mustafa'nın geleceğini korumaya çalışan Mahidevran, diğer tarafta saraydaki yerini sağlamlaştırmak için durmadan yükselen Hürrem... İkisinin aynı koridorda karşı karşıya gelmesi bile gerilimin yükselmesine yetiyordu. Hürrem'in yüzündeki o meşhur ifade, Mahidevran'ın bakışları derken daha tek kelime edilmeden kavganın kokusunu alıyorduk.

Selma Ergeç'in canlandırdığı Hatice Sultan ise bambaşka bir hikayeydi. Kanuni'nin kız kardeşi Hatice'nin İbrahim Paşa'yla yaşadığı büyük aşk, dizinin en unutulmaz hikayelerinden biriydi. Fakat İbrahim ile Hürrem arasındaki bitmek bilmeyen iktidar savaşı, Hatice ve Hürrem'i de zaman içerisinde karşı karşıya getirdi. İbrahim'in ölümünün ardından Hatice'nin Hürrem'e karşı duyduğu öfke iyice büyüdü ve bir zamanların yakınlığı yerini açık bir düşmanlığa bıraktı.

Bir de Selen Öztürk'ün hayat verdiği Gülfem Hatun vardı. Sultan Süleyman'ın eski gözdesi olan Gülfem, sarayın daha sakin ve ağırbaşlı karakterlerinden biri gibi görünse de Valide Sultan ve Mahidevran cephesine yakınlığı nedeniyle Hürrem'le arasındaki mesafe hiçbir zaman tamamen kapanmadı. Hürrem'in sarayda güç kazandığı yıllarda Gülfem de bütün bu çekişmelerin ortasında kendi konumunu korumaya çalışan isimlerden biri oldu.

Ve fotoğraftaki tek erkek: Sümbül Ağa! Selim Bayraktar'ın canlandırdığı Sümbül Ağa'yı diğer üç isimle aynı “Hürrem'in düşmanları” torbasına atarsak kendisine biraz haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Sümbül Ağa, yıllar içerisinde Hürrem'in en güvendiği isimlerden ve sağ kollarından birine dönüştü. Sarayın bütün dedikodularından haberdar olması, bir şekilde her kapının arkasında belirmesi ve Hürrem için bilgi toplamasıyla birçok kez onun işini kolaylaştırdı.

Tabii burası Muhteşem Yüzyıl. Kimsenin sadakatinin yüzde yüz garanti altında olmadığı bir saraydan bahsediyoruz. Sümbül Ağa'nın da rüzgarın yönüne göre hareket ettiği, kendi canını kurtarmak gerektiğinde önce kendisini düşündüğü anlar olmadı değil. 

Tam da bu sebeple Hürrem'in karşısında Mahidevran, Hatice ve Gülfem'i; aralarına da Sümbül Ağa'yı koyduğunuzda ortaya çıkan fotoğrafın neden sosyal medyada “Hürrem'in kabusları” diye yorumlandığını anlamak hiç zor değil!

Bizi yıllar öncesine, Topkapı Sarayı'nın bitmek bilmeyen entrikalarına döndüren bu nostaljiden çıkıp günümüze gelelim. Çünkü bütün bunları yeniden hatırlamamıza sebep olan çok tatlı bir buluşma yaşandı!

Bizi yıllar öncesine, Topkapı Sarayı'nın bitmek bilmeyen entrikalarına döndüren bu nostaljiden çıkıp günümüze gelelim. Çünkü bütün bunları yeniden hatırlamamıza sebep olan çok tatlı bir buluşma yaşandı!

Muhteşem Yüzyıl'da Sümbül Ağa'yı canlandıran Selim Bayraktar, Mahidevran Sultan'a hayat veren Nur Fettahoğlu, Gülfem Hatun'u canlandıran Selen Öztürk ve Hatice Sultan rolüyle hafızalara kazınan Selma Ergeçyıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizinin 2014'te final yaptığını düşününce, dört ismi aynı karede görmek ister istemez insanı 12 yıl öncesine ışınladı.

Üstelik yıllar geçmiş ama dörtlüde değişen pek bir şey yok! Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç hala ekranlarda izlediğimiz yıllardaki güzelliklerini korurken Selen Öztürk ve Selim Bayraktar da aynı şekilde yıllara meydan okuyan halleriyle dikkat çekti. Birkaç saniyeliğine kostümleri giydirip sarayın dekoruna bıraksak yeni bölüm çekildiğine ikna olacağız neredeyse.

Tabii fotoğraf sosyal medyaya düşünce Muhteşem Yüzyıl izleyicisinin yıllardır paslanmadan bekleyen mizahı da anında devreye girdi. Dördünün aynı karede olduğunu görenlerin aklına doğal olarak Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan geldi. “Hürrem'in kabusları toplanmış”, “Hürrem bu masaya oturmazdı” minvalindeki yorumlar peş peşe gelirken eski sahneler de yeniden hatırlandı.

Bir tarafta Mahidevran, bir tarafta Hatice, bir tarafta Gülfem... Ortalarında da sarayın yürüyen haber ajansı Sümbül Ağa. Nostaljinin tillahı resmen tek kareye sığdı!

Şimdi tek eksiğimiz Meryem Uzerli'nin bir yerlerden çıkıp Hürrem bakışı atması!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın