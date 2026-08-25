Yaşadığı Hayatla Okuduğu Kitabın Tezatlığı Olay Oldu: Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Dillere Düştü!
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Yaz sezonunun hakkını sonuna kadar veren Serenay Sarıkaya, yat tatilinden paylaştığı karelerle yine tüm gözleri üzerine çekti. Ancak bu kez bikinileri ya da güzelliği değil, denize karşı yaptığı kitap keyfi gündeme oturdu.
YSL havlusunun üzerinde okuduğu kitabın konusu fark edilince sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki ironiyi es geçmedi. Modern insanın tüketim ve başarı takıntısını tiye alan Doppler ile Serenay'ın lüks tatil karesi arasındaki tezat, X ahalisinin diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güzelliği, stili ve kendine has havasıyla yıllardır attığı her adımı ayrı bir olaya dönüştüren Serenay Sarıkaya, yaz sezonunda da radarımızdan bir an olsun çıkmıyor!
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Tüm yazı gezerek, tozarak ve bol bol denize girerek geçiren Serenay Sarıkaya, 27 Temmuz'da paylaştığı tatil dump'ıyla bu kez hiç beklemediği bir detay yüzünden X ahalisinin diline düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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