Yaşadığı Hayatla Okuduğu Kitabın Tezatlığı Olay Oldu: Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Dillere Düştü!

Yat tatilinden birbirinden güzel karelerini peş peşe paylaşan Serenay'ın fotoğrafları arasında özellikle bir tanesi sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Fotoğrafta Serenay'ı bile görmüyoruz aslında. Yatın baş güvertesinde, masmavi denize karşı serilmiş kocaman bir Yves Saint Laurent havlusu, hemen üzerinde bir kitap, yanında kahve ve tatil için gereken birkaç parça eşya...

Yani tek karede “Serenay Sarıkaya yazı” diye bir moodboard hazırlansa aşağı yukarı böyle görünürdü. Tabii havlunun YSL olması da gözlerden kaçmadı. Üstelik Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir marka yüzü olduğu ve geçtiğimiz dönemde Hande Erçel'le aynı markanın Türkiye yüzü olmaları üzerinden kriz yaşandığı iddialarıylamagazin gündeminde adı sık sık geçen Saint Laurent'dan bahsediyoruz. Fakat fotoğrafın asıl yıldızı ne yat oldu ne YSL. Kitap oldu.

Serenay'ın yanında götürdüğü kitap, Norveçli yazar Erlend Loe'nun Doppler romanıydı. Çünkü Doppler, kabaca söylemek gerekirse modern insanın başarı, statü, tüketim ve sürekli daha fazlasına sahip olma üzerine kurduğu hayatla dalga geçen; bütün bu düzenin anlamsızlığını oldukça absürt ve mizahi bir hikaye üzerinden sorgulayan bir roman.

Serenay'ın ise kitabı bir yatın güvertesinde, devasa YSL havlusunun üzerinde, denize nazır kahvesini yudumlarken okuması haliyle kitabın anlattıklarıyla fotoğraf arasında sosyal medyanın kaçırmayacağı cinsten bir tezat yarattı “Tüketim kültürünü eleştiren kitabı tüketim kültürünün katalog çekimi gibi bir karede okumak” minvalindeki yorumlar peş peşe gelirken paylaşım X'te milyonlara ulaşan görüntülenmelerle dolaşıma girdi. Kimi bu görüntüyü inanılmaz ironik buldu, kimi Serenay'ın yalnızca kitap okuduğunu ve meselenin gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu, kimiyse fotoğrafın Doppler için istemeden yapılmış kusursuz bir reklam olduğunu düşündü.

Peki bilmeyenler için Doppler'in konusu ne?

Romanın merkezinde Andreas Doppler var. Dışarıdan baktığınızda modern dünyanın “başarmış insan” tanımının neredeyse bütün kutucuklarını işaretlemiş bir adam. İyi bir işi, ailesi, güzel bir evi ve düzenli bir hayatı var. Yani sistemin kendisinden beklediği her şeyi yapmış, olması gerektiği söylenen yere ulaşmış. Sonra bir gün ormanda bisikletten düşüyor.

Yerde öylece yatarken hayatının ne kadar büyük bir bölümünün iş, başarı, tüketim, yapılması gerekenler ve aslında umurunda bile olmayan gündelik ayrıntılarla dolduğunu fark etmeye başlıyor. Babasının ölümüyle de yüzleşen Doppler için o andan sonra sistemin bütün o “iyi hayat” tarifi anlamını kaybediyor. Ve adam gerçekten her şeyi bırakıp ormana taşınıyor.

İşini, evini ve ailesini geride bırakıyor; tüketimden mümkün olduğunca uzaklaşmaya, doğanın içerisinde yaşayarak ihtiyaçlarını azaltmaya ve hatta para yerine takasla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yanına da annesini öldürdüğü geyik yavrusu Bongo'yu alıyor. Erlend Loe bütün bunları ağır bir sistem eleştirisi gibi önümüze koymak yerine oldukça absürt ve komik bir hikayenin içine saklıyor. Roman böylece “Başarılı olmak dediğimiz şey gerçekten ne?”, “İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeylerin kaçına gerçekten ihtiyacımız var?” ve “Modern hayatın kurallarından tamamen çıkmak mümkün mü?” gibi soruları kurcalıyor.

Şimdi tekrar Serenay'ın fotoğrafına dönelim:

Yat. YSL havlu. Kahve. Doppler.

Kitabın kahramanı sahip olduğu konforlu hayattan kaçıp tüketim düzeninden uzaklaşmak için ormana yerleşirken, kitabın bir lüks yatın güvertesindeki Saint Laurent havlusunun üzerinde güneşlenmesi... X'in bu fırsatı kaçırmasını zaten bekleyemezdik.

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