Hostesi Uçakta Diz Çöktürüp Ağlatan Yolcuya Ceza: China Eastern Ömür Boyu Uçuştan Men Etti
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Çin'de China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferinde içecek servis arabası uyuyan bir yolcunun koluna hafifçe çarptı; özür dileyen hostes, yolcunun tekme atma talebi karşısında koridorda diz çöküp gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler Çin sosyal medyasında gündem olunca havayolu yolcuyu polise bildirdi ve uçuşlarından men etti.
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Servis arabası koluna değen yolcu, hostesin defalarca özür dilemesine rağmen yatışmadı.
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Yolcunun "izin ver tekme atayım" demesi üzerine hostes, koridorda diz çöküp ağlamaya başladı.
Görüntüler gündem olunca China Eastern harekete geçti: Yolcu polise bildirildi, uçuşlardan men edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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