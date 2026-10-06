Hostesi Uçakta Diz Çöktürüp Ağlatan Yolcuya Ceza: China Eastern Ömür Boyu Uçuştan Men Etti

Tartışma büyürken yolcunun hostesten 'kendisine tekme atmasına izin vermesini' istediği aktarıldı. Çin sosyal medyasında yayılan videoda, hostesin yolcunun koltuğunun yanında diz çöktüğü ve gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Görgü tanığı Zhang, genç hostesin korku ve tecrübesizlik nedeniyle iki üç kez diz çöküp özür dilediğini anlattı.

Gerginlik, kabin şefi ve uçaktaki güvenlik görevlisinin devreye girmesiyle yatıştırıldı. İnişin ardından sağlık ekipleri yolcuyu muayene etti; kolunda ne yaralanma ne de şişlik bulundu. Yolcu hastaneye gitmeyi reddederek havalimanından ayrıldı.