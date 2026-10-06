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Hostesi Uçakta Diz Çöktürüp Ağlatan Yolcuya Ceza: China Eastern Ömür Boyu Uçuştan Men Etti

Hostesi Uçakta Diz Çöktürüp Ağlatan Yolcuya Ceza: China Eastern Ömür Boyu Uçuştan Men Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 07:43
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Çin'de China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferinde içecek servis arabası uyuyan bir yolcunun koluna hafifçe çarptı; özür dileyen hostes, yolcunun tekme atma talebi karşısında koridorda diz çöküp gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler Çin sosyal medyasında gündem olunca havayolu yolcuyu polise bildirdi ve uçuşlarından men etti.

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Servis arabası koluna değen yolcu, hostesin defalarca özür dilemesine rağmen yatışmadı.

Servis arabası koluna değen yolcu, hostesin defalarca özür dilemesine rağmen yatışmadı.

Olay, Çin basınında aktarılan bilgilere göre 28 Eylül'de Hefei'den Dalian'a uçan China Eastern Airlines seferinde yaşandı. İçecek servisi yapan hostesin arabası, uyuyan erkek yolcunun koluna çarptı. Hostes hemen özür diledi, yolcunun durumunu sordu; kabin şefi de buz torbası uzattı.

Yolcu ise özrü kabul etmedi. Havayolunun açıklamasına göre sert ve küfürlü bir dil kullandı, hostesi tehdit etti ve iniş sonrası kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Olayı görüntüleyen bir yolcunun anlatımına göre servis arabası hızlı gitmiyordu.

Yolcunun "izin ver tekme atayım" demesi üzerine hostes, koridorda diz çöküp ağlamaya başladı.

Yolcunun "izin ver tekme atayım" demesi üzerine hostes, koridorda diz çöküp ağlamaya başladı.

Tartışma büyürken yolcunun hostesten 'kendisine tekme atmasına izin vermesini' istediği aktarıldı. Çin sosyal medyasında yayılan videoda, hostesin yolcunun koltuğunun yanında diz çöktüğü ve gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Görgü tanığı Zhang, genç hostesin korku ve tecrübesizlik nedeniyle iki üç kez diz çöküp özür dilediğini anlattı.

Gerginlik, kabin şefi ve uçaktaki güvenlik görevlisinin devreye girmesiyle yatıştırıldı. İnişin ardından sağlık ekipleri yolcuyu muayene etti; kolunda ne yaralanma ne de şişlik bulundu. Yolcu hastaneye gitmeyi reddederek havalimanından ayrıldı.

Görüntüler gündem olunca China Eastern harekete geçti: Yolcu polise bildirildi, uçuşlardan men edildi.

Görüntüler gündem olunca China Eastern harekete geçti: Yolcu polise bildirildi, uçuşlardan men edildi.

China Eastern, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada yolcunun davranışının uçakta düzeni bozduğunu ve çalışanın kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini belirtti. Havayolu yolcuyu kamu güvenliği makamlarına bildirdi ve iç yönetmeliği uyarınca taşıma hizmetini durdurdu. Güney Kore'deki Seoul Economic Daily gibi yayınlar bu kararı ömür boyu uçuş yasağı olarak aktardı.

Hosteste psikolojik destek ve hukuki yardım sağlandığı, çalışanın işine döndüğü bildirildi. Çin'deki Kamu Düzeni Cezaları Kanunu'na göre uçakta düzeni bozmak, uyarıdan 500 yuana kadar para cezasına, ağır vakalarda ise 5 ila 10 gün gözaltına kadar uzanan yaptırımlar doğurabiliyor.

Olayın sonrası Çin sosyal medyasında hostesi savunan yorumlar öne çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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