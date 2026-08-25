Biz Boşuna Pasta Kesiyormuşuz: Farah Zeynep Abdullah'ın Doğum Günü Hediyeleri Olay Oldu!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i olarak hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, yıllar içerisinde yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, kendine has karakteriyle de magazin dünyasının en renkli isimlerinden birine dönüştü. Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda, Bizim İçin Şampiyon ve Masumlar Apartmanı derken kariyerine birbirinden iddialı işler sığdırdı.

Fakat Farah'ın kariyerinde ayrı bir başlık açmamız gereken bir konu daha var: Ünlü isimlerin hayatlarını canlandırmak! Bir dönem Ajda Pekkan oldu, ardından Bergen filminde Bergen'i canlandırdı. Sonra Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz karakteri Bihter Ziyagil'in yeni uyarlamasında Bihter olarak karşımıza çıktı. Kısacası son yıllarda “Kimin hayatı filme çekiliyor?” haberi gördüğümüzde gözümüzün ucuyla Farah'a bakmaya alıştık. Hatta kendisi de bu durumla dalga geçmekten geri durmuyor.

Zaten Farah'ın olayı biraz da burada. Kendisiyle dalga geçebiliyor, lafını sakınmıyor, sosyal medyada bir anda ortaya çıkıp yaptığı yorumla bütün gündemi değiştirebiliyor. Kimi zaman bir meslektaşına verdiği cevapla, kimi zaman dobra bir çıkışıyla, kimi zaman da hiç beklenmedik bir paylaşımıyla “Farah yine Farah'lığını yaptı” dedirtiyor.

Kendisini beyazperdede son olarak 2023 yılında yayınlanan Bihter filminde başrolde izlemiştik. Yeni projeleri gündemde olsa da uzun süredir Farah Zeynep Abdullah'ı ekranlarda düzenli olarak göremiyoruz. Ama ekranlarda olmaması gündeme gelmesine engel mi?

Tabii ki değil. Bu kez ortada ne bir biyografi filmi var ne de sosyal medyada giriştiği yeni bir polemik. Farah Zeynep Abdullah, doğum günü kutlamasıyla çıtayı hepimizin adına başka bir seviyeye taşıdı.