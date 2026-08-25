Biz Boşuna Pasta Kesiyormuşuz: Farah Zeynep Abdullah'ın Doğum Günü Hediyeleri Olay Oldu!
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Farah Zeynep Abdullah, bu kez ne bir projesi ne de sivri dilli bir çıkışıyla gündeme oturdu! 37. yaşını kutlayan ünlü oyuncunun doğum günü, alıştığımız kutlamalardan biraz farklı geçti.
Hediye faslında çıtayı arşa çıkaran yakınları, Abdullah'a para ve altın takınca ortaya adeta takı törenini aratmayan görüntüler çıktı. Sosyal medyada ise yeni doğum günü beklentileri çoktan güncellendi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Farah Zeynep Abdullah söz konusu olduğunda ne zaman oyunculuğu konuşup ne zaman kendimizi yepyeni bir magazin olayının ortasında bulacağımızı kestirmek pek mümkün değil!
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Epey uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Farah Zeynep Abdullah, bu kez doğum günü merasimiyle gündemin göbeğine oturdu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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