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Biz Boşuna Pasta Kesiyormuşuz: Farah Zeynep Abdullah'ın Doğum Günü Hediyeleri Olay Oldu!

Biz Boşuna Pasta Kesiyormuşuz: Farah Zeynep Abdullah'ın Doğum Günü Hediyeleri Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2026 - 17:43
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Farah Zeynep Abdullah, bu kez ne bir projesi ne de sivri dilli bir çıkışıyla gündeme oturdu! 37. yaşını kutlayan ünlü oyuncunun doğum günü, alıştığımız kutlamalardan biraz farklı geçti. 

Hediye faslında çıtayı arşa çıkaran yakınları, Abdullah'a para ve altın takınca ortaya adeta takı törenini aratmayan görüntüler çıktı. Sosyal medyada ise yeni doğum günü beklentileri çoktan güncellendi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Farah Zeynep Abdullah söz konusu olduğunda ne zaman oyunculuğu konuşup ne zaman kendimizi yepyeni bir magazin olayının ortasında bulacağımızı kestirmek pek mümkün değil!

Farah Zeynep Abdullah söz konusu olduğunda ne zaman oyunculuğu konuşup ne zaman kendimizi yepyeni bir magazin olayının ortasında bulacağımızı kestirmek pek mümkün değil!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i olarak hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, yıllar içerisinde yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, kendine has karakteriyle de magazin dünyasının en renkli isimlerinden birine dönüştü. Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda, Bizim İçin Şampiyon ve Masumlar Apartmanı derken kariyerine birbirinden iddialı işler sığdırdı. 

Fakat Farah'ın kariyerinde ayrı bir başlık açmamız gereken bir konu daha var: Ünlü isimlerin hayatlarını canlandırmak! Bir dönem Ajda Pekkan oldu, ardından Bergen filminde Bergen'i canlandırdı. Sonra Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz karakteri Bihter Ziyagil'in yeni uyarlamasında Bihter olarak karşımıza çıktı. Kısacası son yıllarda “Kimin hayatı filme çekiliyor?” haberi gördüğümüzde gözümüzün ucuyla Farah'a bakmaya alıştık. Hatta kendisi de bu durumla dalga geçmekten geri durmuyor. 

Zaten Farah'ın olayı biraz da burada. Kendisiyle dalga geçebiliyor, lafını sakınmıyor, sosyal medyada bir anda ortaya çıkıp yaptığı yorumla bütün gündemi değiştirebiliyor. Kimi zaman bir meslektaşına verdiği cevapla, kimi zaman dobra bir çıkışıyla, kimi zaman da hiç beklenmedik bir paylaşımıyla “Farah yine Farah'lığını yaptı” dedirtiyor.

Kendisini beyazperdede son olarak 2023 yılında yayınlanan Bihter filminde başrolde izlemiştik. Yeni projeleri gündemde olsa da uzun süredir Farah Zeynep Abdullah'ı ekranlarda düzenli olarak göremiyoruz. Ama ekranlarda olmaması gündeme gelmesine engel mi?

Tabii ki değil. Bu kez ortada ne bir biyografi filmi var ne de sosyal medyada giriştiği yeni bir polemik. Farah Zeynep Abdullah, doğum günü kutlamasıyla çıtayı hepimizin adına başka bir seviyeye taşıdı.

Epey uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Farah Zeynep Abdullah, bu kez doğum günü merasimiyle gündemin göbeğine oturdu.

Epey uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Farah Zeynep Abdullah, bu kez doğum günü merasimiyle gündemin göbeğine oturdu.

Üstelik bildiğimiz doğum günü adetlerini sorgulatacak cinstendi! 17 Ağustos 1989 doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 37. yaşını kutladı. Kendisi aynı zamanda bir Aslan burcu ve sosyal medyanın genel kanısına bakılırsa bir Aslan'ın doğum gününde yaşayabileceği en tatmin edici senaryolardan biri de Farah'ın başına gelmiş olabilir.  Çünkü pasta, mum, çiçek ve klasik hediyeler bu doğum gününde devreden çıktı. Doğum günü resmen takı törenine döndü!

Farah'ın paylaştığı karelerde üzerine kurdelelerle 500 TL'lik banknotların yanı sıra euro banknotlarının da takıldığı görüldü. Yetmedi, kutlamada kendisine altın da takıldı! Yani biz yıllardır doğum gününde pasta kesip “İyi ki doğdun” şarkısını söyleyip evimize dağılıyormuşuz ama belli ki olayın çok daha verimli bir yöntemi varmış. Üstelik Farah da kendisine takılan paralarla poz vermeyi ihmal etmemiş. Bir karede paralar boynundan aşağı doğru uzanırken selfie çeken oyuncu, bir diğerinde aile büyüğüyle sarılarak objektife poz vermiş. 

Doğum gününde “Ne hediye alsak?” derdini kökünden çözen bu yöntem sosyal medyanın da haliyle çok hoşuna gitti. Fotoğrafların yayılmasıyla beraber “Doğum günümde beklentim tam olarak bu” minvalindeki yorumlar peş peşe geldi. Haksızlar mı? Ekonominin halini düşününce insanın bir noktada parfüm, çanta, mum ya da çiçek yerine doğrudan nakit akışına yönelmesi kulağa hiç de fena gelmiyor. 

Pasta yenir biter, çiçek solar... Ama 500 TL her zaman 500 TL'dir! Allah isteyen herkese doğum gününde böylesini nasip etsin diyelim. Farah'ın yeni yaşı kutlu olsun; belli ki doğum günü hediyesi konusunda çıtayı arşa çıkararak 37'ye oldukça bereketli bir giriş yaptı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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