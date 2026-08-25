Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Senaryosu Ortaya Çıktı, İlk Sahne İfşa Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon hazırlıkları başladı. Kadrosunda peş peşe ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Feyza Civelek, Selin Türkmen, Ceren Karakoç gibi isimler veda etti. Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un ani vedası herkesi şoke ederken dizinin Başak'ı Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosunu paylaştı. Ayrıca paylaşımda dizinin ilk sahnesi ifşa oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, 5. sezon senaryosunu paylaştı. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sahnesi ifşa oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın