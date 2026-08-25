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Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Senaryosu Ortaya Çıktı, İlk Sahne İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Senaryosu Ortaya Çıktı, İlk Sahne İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 16:20
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Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon hazırlıkları başladı. Kadrosunda peş peşe ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Feyza Civelek, Selin Türkmen, Ceren Karakoç gibi isimler veda etti. Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un ani vedası herkesi şoke ederken dizinin Başak'ı Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosunu paylaştı. Ayrıca paylaşımda dizinin ilk sahnesi ifşa oldu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından 5. sezon hazırlıklarına başladı.

Feyza Civelek, Selin Türkmen ve Ceren Karakoç gibi isimlerin veda ettiği dizinin yeni sezon senaryosundan ilk detay da ortaya çıktı. Dizide Başak karakterine hayat veren Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon senaryosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak oyuncunun paylaşımında dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Yeni sezonun ilk sahnesinin nerede geçeceği senaryoda görüldü.

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, 5. sezon senaryosunu paylaştı. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sahnesi ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, 5. sezon senaryosunu paylaştı. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sahnesi ifşa oldu.

Seray Kaya'nın paylaştığı senaryoya göre Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu mezarlık sahnesiyle başlayacak. Bu detayın ortaya çıkmasıyla akıllara kısa süre önce diziye veda eden Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema geldi. Karakoç'un kadrodan ayrılmasının ardından Nursema'nın hikayesinin ölümüyle sonlandırılacağı ortaya çıkmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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