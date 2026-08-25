article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'den Kaçacak mı? Altı Üstü İstanbul'un Yayın Günü Değişikliği İddiasına Açıklama Geldi

Uzak Şehir'den Kaçacak mı? Altı Üstü İstanbul'un Yayın Günü Değişikliği İddiasına Açıklama Geldi

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 15:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzak Şehir'in 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına dönmesine sayılı günler kala yeni sezonun reyting rekabeti şimdiden gündem oldu. Yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'un son haftalarda yaşadığı reyting düşüşünün ardından dizinin seyircisi, Uzak Şehir'le karşı karşıya kalmaması için yayın gününün değiştirilmesini istedi. Merak edilen yayın günü kararı ise belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son iki sezonda reytinglerde gösterdiği performansla dikkat çeken Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Son iki sezonda reytinglerde gösterdiği performansla dikkat çeken Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda pazartesi günleri oldukça kalabalık olacak. Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve yeni sezonda da devam etme kararı alınan Altı Üstü İstanbul'un yanı sıra TRT'nin Evlilik Güzeldir ve NOW'ın Sevdam Karadeniz dizileri de pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkacak. Özellikle son haftalarda reyting kaybı yaşayan Altı Üstü İstanbul'un, Uzak Şehir'in 3. sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e rakip olmamak için yayın günü değişecek mi?

Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e rakip olmamak için yayın günü değişecek mi?

Altı Üstü İstanbul seyircisinin bir bölümü sosyal medyada dizinin yayın gününün değiştirilmesini isterken bu konuda nasıl bir karar verileceği merak ediliyordu. Beklenen karar belli oldu. Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Altı Üstü İstanbul'un yayın günü değişmeyecek ve dizi pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Böylece yeni sezonda pazartesi akşamları Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir arasında dikkat çekici bir reyting mücadelesi yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın Altı Üstü İstanbul yanıtı:

Birsen Altuntaş'ın Altı Üstü İstanbul yanıtı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın