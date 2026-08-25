Uzak Şehir'den Kaçacak mı? Altı Üstü İstanbul'un Yayın Günü Değişikliği İddiasına Açıklama Geldi
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Uzak Şehir'in 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına dönmesine sayılı günler kala yeni sezonun reyting rekabeti şimdiden gündem oldu. Yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul'un son haftalarda yaşadığı reyting düşüşünün ardından dizinin seyircisi, Uzak Şehir'le karşı karşıya kalmaması için yayın gününün değiştirilmesini istedi. Merak edilen yayın günü kararı ise belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son iki sezonda reytinglerde gösterdiği performansla dikkat çeken Uzak Şehir, 3. sezonuyla pazartesi akşamlarına geri dönmeye hazırlanıyor.
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Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e rakip olmamak için yayın günü değişecek mi?
Birsen Altuntaş'ın Altı Üstü İstanbul yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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