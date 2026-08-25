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Reytingleri Çakılmıştı, 1 Puan Yükseldi: 24 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reytingleri Çakılmıştı, 1 Puan Yükseldi: 24 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 13:30
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24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 24 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi geçtiğimiz hafta kaybettiği reytingleri toparladı. 17 Ağustos günü reytinglerde fena çakılan Altı Üstü İstanbul, 24 Ağustos Pazartesi TOTAL grubunda 1 puanlık yükseliş yaşadı. Altı Üstü İstanbul, AB kategorisinde MasterChef Türkiye'yi yine geçemedi.

İşte, 24 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları...

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24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Türkiye'nin reyting mücadelesi yaşadığı 24 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük bir reyting kaybı yaşayan Altı Üstü İstanbul, bu hafta toparlandı. TOTAL grubunda 1 puanlık yükseliş yaşayan Altı Üstü İstanbul, TOTAL ve ABC1'de zirvede yer aldı. Altı Üstü İstanbul'un rakibi MasterChef Türkiye ise AB grubunda liderliği kaptırmadı.

24 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

24 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

24 Ağustos Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

24 Ağustos Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

24 Ağustos Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

24 Ağustos Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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