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MasterChef'te Ortam Gerildi: Şadi, Eyyüp Can'ın Üstüne Yürüdü

MasterChef'te Ortam Gerildi: Şadi, Eyyüp Can'ın Üstüne Yürüdü

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 13:19
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MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı başladı. Takımların belli olduğu yarışmada Şadi ve Eyyüp Can arasında ipler gerildi. Büyük bir tartışma yaşayan ikilinin gerginliği diğer yarışmacılara da sıçradı. Tanıtımdaki sert görüntülerin ardından 'MasterChef Şadi ve Eyyüp Can neden kavga etti?' sorusu merak edildi.

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MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Şadi ve Eyyüp Can arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Şadi ve Eyyüp Can arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.

İki yarışmacı arasında yükselen tansiyon ve yaşanan tartışmanın nedeni merak edilirken gerginliğin diğer yarışmacılara da sıçradığı görüldü. Şeflerin bu gerginliği sorduğu sırada Şadi, Eyyüp Can'a yüklenirken; Eyyüp Can kendisini dinlemeyen Şadi için hiçbir şey söylemeyeceğini dile getirdi. Gergin bir programın ardından Şadi gözyaşlarını tutamadı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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