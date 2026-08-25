İki Diziyle Rakip Olacak: ATV'nin Yeni Dizisi Mercan Köşk'ün Yayın Tarihi Belli Oldu!
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Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan Mercan Köşk için geri sayım başladı. Çekimlerine erkenden başlanan ve şimdiden üç bölümü hazır olan ATV dizisinin yayın tarihi belli oldu. Mercan Köşk'ün yayın günü aynı zamanda diziyi Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar'la karşı karşıya getirecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.
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ATV'nin Mercan Köşk dizisi, TRT 1'in Gönül Dağı ve Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizileriyle rakip oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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