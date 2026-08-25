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İki Diziyle Rakip Olacak: ATV'nin Yeni Dizisi Mercan Köşk'ün Yayın Tarihi Belli Oldu!

İki Diziyle Rakip Olacak: ATV'nin Yeni Dizisi Mercan Köşk'ün Yayın Tarihi Belli Oldu!

yerli dizi Gönül Dağı Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 14:56
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Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan Mercan Köşk için geri sayım başladı. Çekimlerine erkenden başlanan ve şimdiden üç bölümü hazır olan ATV dizisinin yayın tarihi belli oldu. Mercan Köşk'ün yayın günü aynı zamanda diziyi Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar'la karşı karşıya getirecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Mercan Köşk için beklenen tarih belli oldu.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerde buluşturan Mercan Köşk, yeni yayın döneminin en merak edilen işlerinin başında geliyor. Çekimleri Mersin'de yapılan Mercan Köşk'ün yayın döneminde rakiplerinin hızla önüne geçeceği düşünülürken beklenen haber sonunda geldi. Çekimlerine erkenden başlayan ve şimdiden üç bölümü hazır olan dizinin, ATV ekranlarındaki yayın yolculuğuna ne zaman başlayacağı açıklandı. Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ATV'nin Mercan Köşk dizisi, TRT 1'in Gönül Dağı ve Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizileriyle rakip oldu.

ATV'nin Mercan Köşk dizisi, TRT 1'in Gönül Dağı ve Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizileriyle rakip oldu.

Cumartesi akşamları yayınlanacak olan Mercan Köşk; Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar'la aynı gün ekrana gelecek. Geçtiğimiz sezon Güller ve Günahlar açık ara farkla cumartesi reytinglerinde zirvede yer almıştı. Mercan Köşk'ün Güller ve Günahlar'ın tahtını alıp almayacağı merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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