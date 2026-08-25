Aliye'nin Minik Arda'sı Büyüdü: Ayberk Koçar'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!
Türk televizyon tarihine damga vuran “Aliye” dizisinin minik Arda’sını hatırlamayan yoktur. Sanem Çelik ve Halit Ergenç’in canlandırdığı Aliye ile Sinan’ın küçük oğluna hayat veren Ayberk Koçar, henüz dört yaşındayken milyonların tanıdığı bir çocuk yıldıza dönüşmüştü. Dizinin ardından “Pulsar” gibi farklı projelerde de kamera karşısına geçen Koçar, bir süre sonra oyunculuk dünyasından uzaklaştı. Gözlerden uzak bir hayat kuran eski çocuk oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, onu yeniden görenleri şaşırttı. Bugün 26 yaşında olan Koçar’ın yalnızca görüntüsü değil, seçtiği meslek de tamamen değişti. Gelin, “Aliye”nin minik Arda’sının oyunculuktan mimarlığa uzanan yeni hayatına birlikte bakalım!
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından “Aliye”, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.
Yıllar sonra ortaya çıkan Ayberk Koçar’ın hem son hali hem de oyunculuk yerine seçtiği yeni mesleği dikkat çekti.
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