article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aliye'nin Minik Arda'sı Büyüdü: Ayberk Koçar'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!

Aliye'nin Minik Arda'sı Büyüdü: Ayberk Koçar'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 12:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk televizyon tarihine damga vuran “Aliye” dizisinin minik Arda’sını hatırlamayan yoktur. Sanem Çelik ve Halit Ergenç’in canlandırdığı Aliye ile Sinan’ın küçük oğluna hayat veren Ayberk Koçar, henüz dört yaşındayken milyonların tanıdığı bir çocuk yıldıza dönüşmüştü. Dizinin ardından “Pulsar” gibi farklı projelerde de kamera karşısına geçen Koçar, bir süre sonra oyunculuk dünyasından uzaklaştı. Gözlerden uzak bir hayat kuran eski çocuk oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, onu yeniden görenleri şaşırttı. Bugün 26 yaşında olan Koçar’ın yalnızca görüntüsü değil, seçtiği meslek de tamamen değişti. Gelin, “Aliye”nin minik Arda’sının oyunculuktan mimarlığa uzanan yeni hayatına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından “Aliye”, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından “Aliye”, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.

Başrollerini Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler’in paylaştığı “Aliye”, 2004 yılında atv ekranlarında yayın hayatına başladı. Güçlü oyuncu kadrosu, aile içindeki kırılmaları merkezine alan hikayesi ve dönemin şartlarına göre cesur sayılabilecek kadın mücadelesiyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

 Ayla Algan, İlhan Şeşen, Ayten Uncuoğlu ve Emel Çölgeçen gibi önemli oyuncuların yer aldığı yapım, 2004 ile 2006 yılları arasında ekrana gelerek dönemin reyting rekorları kıran dizileri arasına girdi.

“Aliye”nin yetişkin oyuncuları kadar çocuk karakterleri de izleyicinin hafızasında yer etti. Aliye ve Sinan’ın küçük oğulları Arda, sevimli halleri ve ailesi parçalanırken yaşadığı duygusal anlarla dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Minik Arda’ya hayat veren Ayberk Koçar ise daha dört yaşındayken milyonların tanıdığı bir çocuk oyuncuya dönüştü.

2 Şubat 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ayberk Koçar, kamera karşısına oldukça küçük yaşta geçti. 2004 yılında “Aliye” dizisinin kadrosuna dahil olduğunda henüz dört yaşındaydı. Buna rağmen Sanem Çelik ve Halit Ergenç gibi deneyimli oyuncularla paylaştığı sahnelerdeki doğal tavırlarıyla dikkat çekti.

Koçar’ın canlandırdığı Arda, Aliye’nin iki çocuğundan küçüğüydü. Annesinin yaşadığı zorlu süreçte ona bağlılığı ve parçalanan ailesinin ortasında kalması, karakteri seyirci için daha da özel hale getirdi. “Aliye”nin yıllar sonra bile konuşulan sahnelerinde gördüğümüz küçük Arda, dönemin en çok tanınan çocuk oyuncularından biri oldu.

Ayberk Koçar’ın ekran yolculuğu “Aliye”nin sona ermesiyle tamamen bitmedi. 2006’da “Karınca Yuvası” dizisinde Berk karakterini canlandıran Koçar, 2007 yapımı “Son Osmanlı: Yandım Ali” filminde de kamera karşısına geçti. Ardından “Pulsar” dizisinde Çağlar karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Özellikle sevimli köpek Pulsar’ın merkezinde gelişen hikayesiyle hatırlanan yapım, Koçar’ın “Aliye”den sonraki en bilinen projelerinden biri oldu.

Yıllar sonra ortaya çıkan Ayberk Koçar’ın hem son hali hem de oyunculuk yerine seçtiği yeni mesleği dikkat çekti.

Yıllar sonra ortaya çıkan Ayberk Koçar’ın hem son hali hem de oyunculuk yerine seçtiği yeni mesleği dikkat çekti.

“Aliye”de kısa saçları ve çocuk yüzüyle hafızalara kazınan Ayberk Koçar, bugün 26 yaşında. Yıllar içerisinde gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Koçar’ın yetişkinlik fotoğrafları ortaya çıktığında pek çok izleyici küçük Arda’yı tanımakta güçlük çekti. Sakalları, değişen tarzı ve olgun görüntüsüyle çocukluk yıllarından oldukça uzaklaşan Koçar, dizinin sadık izleyicilerine de zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlattı.

Ancak Ayberk Koçar’ın hayatındaki asıl büyük değişiklik yalnızca fiziksel görüntüsüyle sınırlı kalmadı. Çocuk yaşta şöhrete kavuşan Koçar, oyunculuk alanında eğitim almak yerine mimarlığı tercih etti. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan eski çocuk oyuncu, setlerden uzaklaşıp mesleki kariyerini bu alanda kurdu.

Koçar, 2023 yılında yeniden gündeme geldiğinde bir mimarlık şirketinde çalıştığı ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Çalışmaları Bölümünde yüksek lisans yaptığı aktarılmıştı. Sonraki haberlerde ise yüksek lisans eğitimini tamamladığı ve mimarlık alanındaki profesyonel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın