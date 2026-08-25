Aliye'nin Minik Arda'sı Büyüdü: Ayberk Koçar'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!

Başrollerini Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler’in paylaştığı “Aliye”, 2004 yılında atv ekranlarında yayın hayatına başladı. Güçlü oyuncu kadrosu, aile içindeki kırılmaları merkezine alan hikayesi ve dönemin şartlarına göre cesur sayılabilecek kadın mücadelesiyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ayla Algan, İlhan Şeşen, Ayten Uncuoğlu ve Emel Çölgeçen gibi önemli oyuncuların yer aldığı yapım, 2004 ile 2006 yılları arasında ekrana gelerek dönemin reyting rekorları kıran dizileri arasına girdi.

“Aliye”nin yetişkin oyuncuları kadar çocuk karakterleri de izleyicinin hafızasında yer etti. Aliye ve Sinan’ın küçük oğulları Arda, sevimli halleri ve ailesi parçalanırken yaşadığı duygusal anlarla dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Minik Arda’ya hayat veren Ayberk Koçar ise daha dört yaşındayken milyonların tanıdığı bir çocuk oyuncuya dönüştü.

2 Şubat 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ayberk Koçar, kamera karşısına oldukça küçük yaşta geçti. 2004 yılında “Aliye” dizisinin kadrosuna dahil olduğunda henüz dört yaşındaydı. Buna rağmen Sanem Çelik ve Halit Ergenç gibi deneyimli oyuncularla paylaştığı sahnelerdeki doğal tavırlarıyla dikkat çekti.

Koçar’ın canlandırdığı Arda, Aliye’nin iki çocuğundan küçüğüydü. Annesinin yaşadığı zorlu süreçte ona bağlılığı ve parçalanan ailesinin ortasında kalması, karakteri seyirci için daha da özel hale getirdi. “Aliye”nin yıllar sonra bile konuşulan sahnelerinde gördüğümüz küçük Arda, dönemin en çok tanınan çocuk oyuncularından biri oldu.

Ayberk Koçar’ın ekran yolculuğu “Aliye”nin sona ermesiyle tamamen bitmedi. 2006’da “Karınca Yuvası” dizisinde Berk karakterini canlandıran Koçar, 2007 yapımı “Son Osmanlı: Yandım Ali” filminde de kamera karşısına geçti. Ardından “Pulsar” dizisinde Çağlar karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Özellikle sevimli köpek Pulsar’ın merkezinde gelişen hikayesiyle hatırlanan yapım, Koçar’ın “Aliye”den sonraki en bilinen projelerinden biri oldu.