Saçlarını Kısacık Kestirdi: Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!
Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melek Mosso, bu kez şarkılarıyla değil görüntüsünde yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi. Yıllardır uzun ve koyu renkli saçlarıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, saçlarını kısacık kestirerek canlı kırmızı tonlarına boyattı. Mosso’nun neredeyse bambaşka birine dönüştüğü yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bazı takipçileri kısa saçların sanatçının güçlü enerjisine çok yakıştığını düşünürken bazıları ise eski tarzını daha fazla beğendiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias’la yaşadığı aşkla konuşulan Mosso, böylece hem özel hayatında hem de imajında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Saçlarını neden kestirdiğini de açıklayan ünlü şarkıcının radikal değişimine gelin birlikte bakalım!
Kadıköy sokaklarında başlayan müzik yolculuğunu Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak sürdüren Melek Mosso, kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melek Mosso, boşanmasının ardından İspanyol sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı.
Melek Mosso, uzun saçlarını kısacık kestirip canlı kırmızı tonlarına boyatarak neredeyse bambaşka birine dönüştü!
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