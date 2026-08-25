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Saçlarını Kısacık Kestirdi: Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Saçlarını Kısacık Kestirdi: Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 11:02
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Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melek Mosso, bu kez şarkılarıyla değil görüntüsünde yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi. Yıllardır uzun ve koyu renkli saçlarıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, saçlarını kısacık kestirerek canlı kırmızı tonlarına boyattı. Mosso’nun neredeyse bambaşka birine dönüştüğü yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bazı takipçileri kısa saçların sanatçının güçlü enerjisine çok yakıştığını düşünürken bazıları ise eski tarzını daha fazla beğendiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias’la yaşadığı aşkla konuşulan Mosso, böylece hem özel hayatında hem de imajında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Saçlarını neden kestirdiğini de açıklayan ünlü şarkıcının radikal değişimine gelin birlikte bakalım!

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Kadıköy sokaklarında başlayan müzik yolculuğunu Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak sürdüren Melek Mosso, kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kadıköy sokaklarında başlayan müzik yolculuğunu Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak sürdüren Melek Mosso, kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Mosso’nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en büyük dönüm noktalarından biri, Yıldız Tilbe imzalı “Vursalar Ölemem” şarkısına yaptığı cover oldu. Güçlü ve hırçın yorumuyla dikkat çeken sanatçının performansı dijital platformlarda milyonlarca kez izlendi. Ardından yayımladığı kendi şarkıları ve farklı müzisyenlerle yaptığı çalışmalar sayesinde geçici bir internet fenomeni olmadığını, müzik dünyasında kalıcı bir yere sahip olduğunu kanıtladı.

“Hayatım Kaymış”, Melek Mosso’nun müzikal kimliğini en net biçimde yansıtan hitlerinden biri haline geldi. No.1 ile seslendirdiği “Yarım Kalan Sigara” ve “Hiç Işık Yok”, rap ile alternatif müzik dinleyicisini aynı noktada buluştururken Ozbi’yle yaptığı “Hadi Gittik” de sanatçının en çok dinlenen iş birlikleri arasına girdi.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melek Mosso, boşanmasının ardından İspanyol sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melek Mosso, boşanmasının ardından İspanyol sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı.

Melek Mosso’nun magazin dünyasında en çok konuşulan ilişkilerinden biri model ve oyuncu Serkan Sağdıç’la yaşadığı aşk olmuştu. Çift, bir süre devam eden birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmış ancak bu evlilik uzun ömürlü olmamıştı. Zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan Mosso ve Sağdıç, Ekim 2025’te evliliklerini resmen sonlandırmıştı.

Boşanmasının ardından bir süre özel hayatıyla ilgili daha temkinli davranan Melek Mosso’nun kalbinin kapılarını yeniden açtığı kısa süre önce ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias’la aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. İkilinin ilişkisinin ilk olarak Bodrum’da yaptıkları yaz tatili sırasında başladığı ve birlikte çekilen görüntülerinin basına yansımasıyla ortaya çıktığı öne sürüldü.

Mosso ve Iglesias, daha sonra İstanbul Maslak’ta katıldıkları bir doğum günü partisinin çıkışında ilk kez el ele görüntülendi. Böylece ikili, ilişkilerini saklamadıklarını da açıkça göstermiş oldu. Yeni aşkının detaylarını gözlerden uzakta yaşamaya çalışan Mosso’nun, “Nazardan korkuyorum” diyerek ilişkisi hakkında temkinli konuştuğu belirtildi.

Fakat ünlü şarkıcı kısa süre sonra kendi kuralını bozdu ve sevgilisiyle birlikte spor salonunda çektiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Birlikte antrenman yapan çiftin samimi halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ın tarzı ve fiziksel özellikleri ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Beşiktaş’ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny’ye benzetildi.

Melek Mosso’nun boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye başlaması, hayranları tarafından sanatçının hayatında açtığı yeni bir sayfa olarak yorumlandı. Ancak özel hayatındaki bu yenilik henüz konuşulmaya devam ederken Mosso, bu kez görüntüsünde yaptığı son derece radikal bir değişiklikle herkesin karşısına çıktı.

Melek Mosso, uzun saçlarını kısacık kestirip canlı kırmızı tonlarına boyatarak neredeyse bambaşka birine dönüştü!

Yıllardır uzun ve koyu renkli saçlarıyla görmeye alıştığımız Melek Mosso, imajında aldığı radikal kararla takipçilerini şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı, saçlarını oldukça kısa bir pixie modelinde kestirdi ve canlı kırmızı tonlarına boyattı. Mosso’nun yeni görüntüsü, paylaşılmasının hemen ardından sosyal medyanın en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.

Koyu renkli, uzun ve çoğunlukla doğal dalgalı kullandığı saçları, Melek Mosso’nun görüntüsünün imza parçalarından biri olmuştu. Bu nedenle sanatçının hem saçlarının boyundan hem de alışılmış renginden aynı anda vazgeçmesi, değişimi çok daha çarpıcı hale getirdi. Yeni saç modeli Mosso’nun yüz hatlarını tamamen ortaya çıkarırken canlı kırmızı tonu da sanatçının güçlü ve cesur sahne kimliğiyle uyumlu bir görüntü yarattı.

Melek Mosso, saçlarını neden kısacık kestirdiğini de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla anlattı. Değişiklik kararının arkasında yalnızca yeni bir görünüm deneme isteği değil, saçlarında oluşan yıpranmadan kurtulma düşüncesi bulunduğunu belirten şarkıcı, “Saçlarımın kırıklarından ve yanıklarından kurtuldum. Depdeğişik bir şey oldu” ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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