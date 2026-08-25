Saçlarını Kısacık Kestirdi: Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Melek Mosso’nun magazin dünyasında en çok konuşulan ilişkilerinden biri model ve oyuncu Serkan Sağdıç’la yaşadığı aşk olmuştu. Çift, bir süre devam eden birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmış ancak bu evlilik uzun ömürlü olmamıştı. Zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan Mosso ve Sağdıç, Ekim 2025’te evliliklerini resmen sonlandırmıştı.

Boşanmasının ardından bir süre özel hayatıyla ilgili daha temkinli davranan Melek Mosso’nun kalbinin kapılarını yeniden açtığı kısa süre önce ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias’la aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. İkilinin ilişkisinin ilk olarak Bodrum’da yaptıkları yaz tatili sırasında başladığı ve birlikte çekilen görüntülerinin basına yansımasıyla ortaya çıktığı öne sürüldü.

Mosso ve Iglesias, daha sonra İstanbul Maslak’ta katıldıkları bir doğum günü partisinin çıkışında ilk kez el ele görüntülendi. Böylece ikili, ilişkilerini saklamadıklarını da açıkça göstermiş oldu. Yeni aşkının detaylarını gözlerden uzakta yaşamaya çalışan Mosso’nun, “Nazardan korkuyorum” diyerek ilişkisi hakkında temkinli konuştuğu belirtildi.

Fakat ünlü şarkıcı kısa süre sonra kendi kuralını bozdu ve sevgilisiyle birlikte spor salonunda çektiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Birlikte antrenman yapan çiftin samimi halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ın tarzı ve fiziksel özellikleri ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Beşiktaş’ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny’ye benzetildi.

Melek Mosso’nun boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye başlaması, hayranları tarafından sanatçının hayatında açtığı yeni bir sayfa olarak yorumlandı. Ancak özel hayatındaki bu yenilik henüz konuşulmaya devam ederken Mosso, bu kez görüntüsünde yaptığı son derece radikal bir değişiklikle herkesin karşısına çıktı.