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Çin'de Okuyan Türk Öğrenci Şehir Merkezinde Aylık 12.500 TL'ye Kiraladığı Evini Gösterdi!

Çin'de Okuyan Türk Öğrenci Şehir Merkezinde Aylık 12.500 TL'ye Kiraladığı Evini Gösterdi!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 21:44
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Öğrencilik hayatının en büyük meselelerinden biri hiç şüphesiz kalacak yer bulmak. Hele tek başına, şehir merkezinde ve bütçeyi çok da zorlamayacak bir ev arıyorsanız işler iyice zorlaşıyor. 

Çin'de eğitim gören bir Türk öğrencinin paylaştığı ev turu da tam bu yüzden dikkat çekti. Şehir merkezinde yaşadığını söyleyen öğrenci, aylık 12.500 TL'ye kiraladığı loft dairenin kapılarını açıp evini tek tek gezdirdi. Üstelik yalnızca kirasını değil, su ve elektrik için ayda ne kadar ödediğini de açıkladı.

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Çin'de okuyan Türk öğrenci, şehir merkezinde aylık 12.500 TL'ye kiraladığı evini takipçilerine gezdirdi. Dijital şifreli kapıyı açarak ev turuna başlayan öğrenci, yüksek tavanlı loft dairesinin önce küçük mutfağını ve banyosunu gösterdi. Evde ankastre ocak, aspiratör, çamaşır makinesi ve buzdolabının yanı sıra koltuk ve çalışma/yemek masası bulunuyor.

Dairenin en dikkat çeken kısmı ise beyaz merdivenlerle çıkılan asma kattaki yatak alanı oldu. Büyük pencerelerden şehir manzarasının görüldüğü evin aylık kirasının 12.500 TL olduğunu söyleyen öğrenci, masraflarını da paylaştı. Verdiği bilgilere göre su için yaklaşık 220 TL, elektrik için ise kullanımına bağlı olarak 1.000 ila 3.000 TL arasında ödeme yapıyor.

Şehir merkezinde 12.500 TL'ye böyle bir ev görünce insan ister istemez kendi yaşadığı şehirle kıyaslıyor.

Şehir merkezinde 12.500 TL'ye böyle bir ev görünce insan ister istemez kendi yaşadığı şehirle kıyaslıyor.

Öğrencinin gösterdiği ev, alıştığımız klasik öğrenci evi görüntüsünden de biraz farklı. Yüksek tavanı ve yatak bölümünün asma kata taşınması sayesinde alt kat tamamen günlük yaşam alanı olarak kullanılıyor. Üstelik tek başına yaşadığı dairenin şehir merkezinde olması da videonun en dikkat çeken detaylarından biri. 

Elbette öğrencinin videoda verdiği rakamların TL karşılığı döviz kuruyla birlikte değişebilir. Yine de şehir merkezindeki loft bir öğrenci evi için açıklanan 12.500 TL'lik kira, videoyu izleyenlerin aklına aynı soruyu getiriyor: “Bu paraya Türkiye'de nasıl bir öğrenci evi kiralanırdı?”

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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