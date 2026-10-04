Çin'de Okuyan Türk Öğrenci Şehir Merkezinde Aylık 12.500 TL'ye Kiraladığı Evini Gösterdi!
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Öğrencilik hayatının en büyük meselelerinden biri hiç şüphesiz kalacak yer bulmak. Hele tek başına, şehir merkezinde ve bütçeyi çok da zorlamayacak bir ev arıyorsanız işler iyice zorlaşıyor.
Çin'de eğitim gören bir Türk öğrencinin paylaştığı ev turu da tam bu yüzden dikkat çekti. Şehir merkezinde yaşadığını söyleyen öğrenci, aylık 12.500 TL'ye kiraladığı loft dairenin kapılarını açıp evini tek tek gezdirdi. Üstelik yalnızca kirasını değil, su ve elektrik için ayda ne kadar ödediğini de açıkladı.
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Şehir merkezinde 12.500 TL'ye böyle bir ev görünce insan ister istemez kendi yaşadığı şehirle kıyaslıyor.
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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