Yasemin Ergene'nin Estetiklerini Mercek Altına Alan Cerrah Yaptırdığı İşlemleri Tek Tek Saydı!
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Yasemin Ergene son dönemde magazin gündemimizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İzzet Özilhan'la boşanmasının ardından yıllar sonra Tuzlu Kahve ile setlere dönen Ergene, hele bir de Kutsi'yle aynı sahnede buluşunca bizi doğruca Doktorlar günlerine götürdü. Eski Ela görüntüleri yeniden karşımıza çıkınca Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimi ve estetikleri de bir kez daha konuşulmaya başladı. Bu kez konuya estetik cerrah Dr. Kırdar Güney dahil oldu. Ergene'nin eski ve yeni halini karşılaştıran Güney, yaptırmış olabileceği işlemleri tek tek anlattı. Dudakları için yaptığı yorum ise ayrıca dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Boşanmasının ardından yıllar sonra ekranlara dönen Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'yle beraber resmen Doktorlar nostaljisi yaşatmaya başladı!
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Dr. Kırdar Güney, Yasemin Ergene'nin alnından çenesine kadar yüzündeki değişimi tek tek inceledi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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