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Yasemin Ergene'nin Estetiklerini Mercek Altına Alan Cerrah Yaptırdığı İşlemleri Tek Tek Saydı!

Yasemin Ergene'nin Estetiklerini Mercek Altına Alan Cerrah Yaptırdığı İşlemleri Tek Tek Saydı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 19:34
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Yasemin Ergene son dönemde magazin gündemimizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İzzet Özilhan'la boşanmasının ardından yıllar sonra Tuzlu Kahve ile setlere dönen Ergene, hele bir de Kutsi'yle aynı sahnede buluşunca bizi doğruca Doktorlar günlerine götürdü. Eski Ela görüntüleri yeniden karşımıza çıkınca Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimi ve estetikleri de bir kez daha konuşulmaya başladı. Bu kez konuya estetik cerrah Dr. Kırdar Güney dahil oldu. Ergene'nin eski ve yeni halini karşılaştıran Güney, yaptırmış olabileceği işlemleri tek tek anlattı. Dudakları için yaptığı yorum ise ayrıca dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Boşanmasının ardından yıllar sonra ekranlara dönen Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'yle beraber resmen Doktorlar nostaljisi yaşatmaya başladı!

Boşanmasının ardından yıllar sonra ekranlara dönen Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'yle beraber resmen Doktorlar nostaljisi yaşatmaya başladı!

Yasemin Ergene'yi son dönemde epey konuşuyoruz. Uzun yıllardır oyunculuğa ara veren Ergene, İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından yeniden setlere dönme kararı aldı. Yıllar sonra oyunculuk yaptığı ilk proje ise Tuzlu Kahve oldu.

Üstelik Ergene'nin dönüşü, kendisini yıllar önce geniş kitlelere tanıtan Doktorları da beraberinde getirdi. Dizide Ela karakterine hayat veren Ergene'nin Levent'i Kutsi'yle yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluşması, bölüm yayınlandığı anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Biz de tabii Ela ve Levent'i yan yana görünce bir anda kendimizi eski Doktorlar sahnelerine bakarken bulduk. 😅

Fakat yıllar önceki görüntüler yeniden dolaşıma girince başka bir konu da ister istemez yeniden açıldı: Yasemin Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimi. Zaten Tuzlu Kahve ile ekranlara döndüğü ilk günden bu yana Ergene'nin son hali ve estetikleri sosyal medyada sık sık konuşuluyordu. Doktorlar dönemindeki Ela'yla bugünkü Yasemin Ergene yan yana gelince eski-yeni karşılaştırmaları da iyice çoğaldı.

Bu kez Ergene'nin değişimini yorumlayan kişi ise sosyal medya kullanıcılarından biri değil, estetik cerrah Dr. Kırdar Güney oldu. Güney, Yasemin Ergene'nin eski ve yeni görüntülerini yan yana getirerek yüzünde yaptırmış olabileceği işlemleri tek tek anlattı.

Dr. Kırdar Güney, Yasemin Ergene'nin alnından çenesine kadar yüzündeki değişimi tek tek inceledi!

Değerlendirmesine ilk olarak alın bölgesinden başlayan Dr. Kırdar Güney, Ergene'nin eskiden daha düz bir alın yapısına sahip olduğunu, yeni görüntülerinde ise alnının daha kavisli ve geniş göründüğünü söyledi. Güney'e göre bu değişimin arkasında dolgu uygulaması olabilir. Ardından göz çevresine geçen doktor, eski görüntülerde üst göz kapağında daha belirgin bir yağ tabakası bulunduğuna dikkat çekti. Ergene'nin şimdilerde daha açık ve canlı bir bakışa sahip olduğunu söyleyen Güney, üst göz kapağı ameliyatı ya da kaş kaldırma ameliyatı geçirmiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Sıra buruna geldiğinde ise büyük bir değişiklik görmedi. Güney'e göre Yasemin Ergene'nin burun yapısı eski haliyle hemen hemen aynı. Fakat dudaklara geldiğinde durum biraz değişti. Eski ve yeni görüntüler arasında dudaklarda belirgin bir fark olduğunu söyleyen Güney, yapılan uygulama için “Bence biraz abartı olmuş, biraz yapılı olduğu belli oluyor” yorumunu yaptı. Doktorun dikkat çektiği bir diğer değişim ise Ergene'nin yüzünün genel hatlarıydı. Eskiden daha kare bir yüz hattına sahip olduğunu belirten Güney, günümüzde yüzünün daha üçgen bir forma kavuştuğunu ve orta yüz bölgesinin daha hacimli göründüğünü söyledi. Bunun arkasında orta yüz germe, yağ enjeksiyonu ya da dolgu uygulamalarından birinin olabileceğini değerlendirdi. Son olarak çene hattını inceleyen Güney, Ergene'nin çenesinin günümüzde daha keskin, çene ucunun ise daha sivri göründüğünü belirterek bu bölgede de dolgu uygulaması yapılmış olabileceğini söyledi.

Tüm yüzü değerlendirdikten sonra ise genel görünümü beğendiğini belirten doktor, yalnızca dudaklarda hafif bir yapaylık gördüğünü söyleyerek “Onun haricinde gayet de güzel gözüküyor” yorumunda bulundu. Yani Dr. Kırdar Güney'in eski ve yeni görüntüler üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre Yasemin Ergene'nin alın, göz çevresi, orta yüz, dudak ve çene hattında çeşitli işlemler yaptırmış olabileceği düşünülüyor. Burun yapısında ise belirgin bir değişiklik görmediğini söylüyor. Tabii tekrar altını çizelim: Bunlar Yasemin Ergene'nin yaptırdığını açıkladığı işlemler değil. Dr. Kırdar Güney'in eski ve yeni görüntülerini karşılaştırarak yaptığı değerlendirmeler.

Tuzlu Kahve sayesinde yıllar sonra eski Ela görüntüleri yeniden karşımıza çıkmışken, Yasemin Ergene'nin değişiminin bir estetik cerrah tarafından böyle tek tek yorumlanması da haliyle dikkat çekti.

Peki siz Yasemin Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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