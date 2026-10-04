Yasemin Ergene'nin Estetiklerini Mercek Altına Alan Cerrah Yaptırdığı İşlemleri Tek Tek Saydı!

Değerlendirmesine ilk olarak alın bölgesinden başlayan Dr. Kırdar Güney, Ergene'nin eskiden daha düz bir alın yapısına sahip olduğunu, yeni görüntülerinde ise alnının daha kavisli ve geniş göründüğünü söyledi. Güney'e göre bu değişimin arkasında dolgu uygulaması olabilir. Ardından göz çevresine geçen doktor, eski görüntülerde üst göz kapağında daha belirgin bir yağ tabakası bulunduğuna dikkat çekti. Ergene'nin şimdilerde daha açık ve canlı bir bakışa sahip olduğunu söyleyen Güney, üst göz kapağı ameliyatı ya da kaş kaldırma ameliyatı geçirmiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Sıra buruna geldiğinde ise büyük bir değişiklik görmedi. Güney'e göre Yasemin Ergene'nin burun yapısı eski haliyle hemen hemen aynı. Fakat dudaklara geldiğinde durum biraz değişti. Eski ve yeni görüntüler arasında dudaklarda belirgin bir fark olduğunu söyleyen Güney, yapılan uygulama için “Bence biraz abartı olmuş, biraz yapılı olduğu belli oluyor” yorumunu yaptı. Doktorun dikkat çektiği bir diğer değişim ise Ergene'nin yüzünün genel hatlarıydı. Eskiden daha kare bir yüz hattına sahip olduğunu belirten Güney, günümüzde yüzünün daha üçgen bir forma kavuştuğunu ve orta yüz bölgesinin daha hacimli göründüğünü söyledi. Bunun arkasında orta yüz germe, yağ enjeksiyonu ya da dolgu uygulamalarından birinin olabileceğini değerlendirdi. Son olarak çene hattını inceleyen Güney, Ergene'nin çenesinin günümüzde daha keskin, çene ucunun ise daha sivri göründüğünü belirterek bu bölgede de dolgu uygulaması yapılmış olabileceğini söyledi.

Tüm yüzü değerlendirdikten sonra ise genel görünümü beğendiğini belirten doktor, yalnızca dudaklarda hafif bir yapaylık gördüğünü söyleyerek “Onun haricinde gayet de güzel gözüküyor” yorumunda bulundu. Yani Dr. Kırdar Güney'in eski ve yeni görüntüler üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre Yasemin Ergene'nin alın, göz çevresi, orta yüz, dudak ve çene hattında çeşitli işlemler yaptırmış olabileceği düşünülüyor. Burun yapısında ise belirgin bir değişiklik görmediğini söylüyor. Tabii tekrar altını çizelim: Bunlar Yasemin Ergene'nin yaptırdığını açıkladığı işlemler değil. Dr. Kırdar Güney'in eski ve yeni görüntülerini karşılaştırarak yaptığı değerlendirmeler.

Tuzlu Kahve sayesinde yıllar sonra eski Ela görüntüleri yeniden karşımıza çıkmışken, Yasemin Ergene'nin değişiminin bir estetik cerrah tarafından böyle tek tek yorumlanması da haliyle dikkat çekti.

Peki siz Yasemin Ergene'nin yıllar içerisindeki değişimini nasıl buldunuz?