Halit Ergenç'in 15 Yıldır Herkesten Gizlediği İşi Ortaya Çıktı!
Halit Ergenç’i yıllardır başarılı oyunculuk kariyeriyle tanıyoruz ancak meğer kendisinin herkesten gizlediği bambaşka bir işi daha varmış! “Muhteşem Yüzyıl”la ününü Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan ünlü oyuncunun, yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarlayıp ürettiği ortaya çıktı. Bugüne kadar oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan bu girişimin detaylarını ilk kez The Odyofil adlı YouTube kanalına anlatan Ergenç, herkesi şaşırtmayı başardı. Yakın arkadaşı Said Şahin’le birlikte özel üretim ses sistemleri geliştiren oyuncunun ürünleri Hollywood setlerine kadar ulaşmış. Üstelik tamamen el işçiliğiyle hazırlanan hoparlörlerin fiyatları da hiç azımsanacak gibi değil. Gelin, Halit Ergenç’in 15 yıldır sessiz sedasız sürdürdüğü bu işin detaylarına birlikte bakalım!
Kaynak: YouTube/ The Odyofil
Türk televizyonunun en başarılı oyuncularından biri olan Halit Ergenç, kariyerine yıllardır bambaşka bir iş daha sığdırıyormuş!
Halit Ergenç, 15 yıldır devam eden hoparlör macerasını The Odyofil adlı YouTube kanalına anlattı.
El işçiliğiyle üretilen hoparlörlerin fiyatları 45 bin euroya kadar çıkıyor!
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