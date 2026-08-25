Halit Ergenç'in 15 Yıldır Herkesten Gizlediği İşi Ortaya Çıktı!

Halit Ergenç denildiğinde hepimizin aklına ilk olarak Türk televizyon tarihine damga vuran karakterler geliyor. “Binbir Gece” dizisinde hayat verdiği Onur Aksal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ergenç, “Muhteşem Yüzyıl”daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla şöhretini Türkiye sınırlarının çok ötesine taşımıştı. “Vatanım Sensin”, “Babil” ve “Kral Kaybederse” gibi iddialı projelerle kariyerini sürdüren başarılı oyuncu, yıllardır ekranların en çok konuşulan ve en yüksek ücret alan isimleri arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel’le evliliği ve üç çocuklu aile hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği Ergenç’in, oyunculuk dışında sürdürdüğü pek bilinmeyen bir işi olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu, yalnızca boş zamanlarında ilgilendiği küçük bir hobi de değil. Ergenç’in yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiği, dünyanın farklı ülkelerine ulaşan özel ses sistemleri geliştirdiği öğrenildi.

Oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan bu girişim, detayları ortaya çıktıkça herkesi şaşırtmayı başardı. Çünkü Ergenç, ses teknolojilerine duyduğu ilgiyi yıllar içerisinde profesyonel bir üretim işine dönüştürmüş.