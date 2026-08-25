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Halit Ergenç'in 15 Yıldır Herkesten Gizlediği İşi Ortaya Çıktı!

Halit Ergenç'in 15 Yıldır Herkesten Gizlediği İşi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 08:45
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Halit Ergenç’i yıllardır başarılı oyunculuk kariyeriyle tanıyoruz ancak meğer kendisinin herkesten gizlediği bambaşka bir işi daha varmış! “Muhteşem Yüzyıl”la ününü Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan ünlü oyuncunun, yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarlayıp ürettiği ortaya çıktı. Bugüne kadar oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan bu girişimin detaylarını ilk kez The Odyofil adlı YouTube kanalına anlatan Ergenç, herkesi şaşırtmayı başardı. Yakın arkadaşı Said Şahin’le birlikte özel üretim ses sistemleri geliştiren oyuncunun ürünleri Hollywood setlerine kadar ulaşmış. Üstelik tamamen el işçiliğiyle hazırlanan hoparlörlerin fiyatları da hiç azımsanacak gibi değil. Gelin, Halit Ergenç’in 15 yıldır sessiz sedasız sürdürdüğü bu işin detaylarına birlikte bakalım!

Kaynak: YouTube/ The Odyofil

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=HCu_v...
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Türk televizyonunun en başarılı oyuncularından biri olan Halit Ergenç, kariyerine yıllardır bambaşka bir iş daha sığdırıyormuş!

Türk televizyonunun en başarılı oyuncularından biri olan Halit Ergenç, kariyerine yıllardır bambaşka bir iş daha sığdırıyormuş!

Halit Ergenç denildiğinde hepimizin aklına ilk olarak Türk televizyon tarihine damga vuran karakterler geliyor. “Binbir Gece” dizisinde hayat verdiği Onur Aksal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ergenç, “Muhteşem Yüzyıl”daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla şöhretini Türkiye sınırlarının çok ötesine taşımıştı. “Vatanım Sensin”, “Babil” ve “Kral Kaybederse” gibi iddialı projelerle kariyerini sürdüren başarılı oyuncu, yıllardır ekranların en çok konuşulan ve en yüksek ücret alan isimleri arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel’le evliliği ve üç çocuklu aile hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği Ergenç’in, oyunculuk dışında sürdürdüğü pek bilinmeyen bir işi olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu, yalnızca boş zamanlarında ilgilendiği küçük bir hobi de değil. Ergenç’in yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiği, dünyanın farklı ülkelerine ulaşan özel ses sistemleri geliştirdiği öğrenildi.

Oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan bu girişim, detayları ortaya çıktıkça herkesi şaşırtmayı başardı. Çünkü Ergenç, ses teknolojilerine duyduğu ilgiyi yıllar içerisinde profesyonel bir üretim işine dönüştürmüş.

Halit Ergenç, 15 yıldır devam eden hoparlör macerasını The Odyofil adlı YouTube kanalına anlattı.

Halit Ergenç, 15 yıldır devam eden hoparlör macerasını The Odyofil adlı YouTube kanalına anlattı.

Halit Ergenç’in bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bu işi, 23 Ağustos 2026 tarihinde The Odyofil adlı YouTube kanalında yayımlanan özel röportajla gündeme geldi. Yakın arkadaşı Said Şahin’le birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarlayıp ürettiklerini açıkladı.

Ergenç ve Şahin’in kurduğu Once Custom Sound, seri üretim yerine el işçiliği ve kişiye özel tasarım anlayışıyla hareket ediyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki atölyelerde üretilen hoparlörlerde yalnızca teknik ses kalitesine değil, ürünlerin dekoratif görünümüne de önem veriliyor. Kullanılacağı mekana ve sahibinin taleplerine göre şekillenen ürünler, klasik bir elektronik cihazdan çok özel tasarım bir mobilya ya da sanat eseri gibi hazırlanıyor.

Röportajda anlatılan en dikkat çekici detaylardan biri ise markanın Hollywood’a kadar uzanan hikayesi oldu. Once Custom Sound tarafından hazırlanan hoparlörler, Warner Bros. imzalı “Tom ve Jerry” filminin Londra’daki çekimlerinde kullanılmış. Halit Ergenç de ürünlerin zarar görmemesi ve kurulumun doğru şekilde yapılabilmesi için sete bizzat gitmiş. Ünlü oyuncu, o günlerde kendisini bir çeşit “ürün mümessili” gibi tanıtarak sette bulunduğunu esprili bir dille anlattı.

Oyunculuğu sayesinde dünyanın dört bir yanında tanınan Halit Ergenç’in, bu kez kendi tasarladığı hoparlörlerle uluslararası bir film setine girmiş olması da hikayenin en ilginç taraflarından biri oldu. Yıllardır gözlerden uzakta sürdürülen girişimin farklı ülkelerdeki müzik ve teknoloji meraklılarına ulaştığı da belirtildi.

El işçiliğiyle üretilen hoparlörlerin fiyatları 45 bin euroya kadar çıkıyor!

El işçiliğiyle üretilen hoparlörlerin fiyatları 45 bin euroya kadar çıkıyor!

Halit Ergenç’in tasarım ve üretim sürecinde yer aldığı hoparlörler, doğal olarak sıradan ses sistemleriyle aynı fiyat aralığında bulunmuyor. Tamamen özel üretim hazırlanan ürünlerin fiyatları, modeline, kullanılan malzemelere ve teknik özelliklerine göre değişiyor.

Aktarılan bilgilere göre Once Custom Sound imzalı hoparlörlerin fiyatları 1.500 eurodan başlıyor. Daha büyük, gelişmiş ve üst segment modellerde ise bu rakam 45 bin euroya kadar çıkabiliyor. Güncel kurla hesaplandığında en pahalı modellerin fiyatı milyonlarca TL’yi buluyor.

Bu yüksek fiyatların arkasında ürünlerin seri üretim olmaması, her bir parçanın el işçiliğiyle hazırlanması ve kişiye özel hale getirilebilmesi bulunuyor. Hoparlörlerin dış yüzeyinde otomotiv sektörünün lüks segmentinde kullanılan özel boya ve kaplama tekniklerinden yararlanıldığı, hatta bazı modellerde Rolls-Royce araçlarda kullanılan boyalara benzer seçeneklerin tercih edildiği belirtiliyor.

Kısacası Halit Ergenç, yaklaşık 15 yıldır yalnızca kamera karşısında değil, ses ve tasarım dünyasının içinde de üretmeye devam ediyormuş. Yıllarca kamuoyundan uzakta kalan Once Custom Sound girişiminin hem uluslararası müşterilere ulaşması hem de 45 bin euroya çıkan ürünleri, başarılı oyuncunun pek bilinmeyen işini kısa sürede gündemin en dikkat çekici başlıklarından birine dönüştürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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