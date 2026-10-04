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Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

Aldatılınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
04.10.2026 - 22:01
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Aldatılmak, bir ilişkinin içinde yaşanabilecek en büyük güven kırılmalarından biri. Fakat herkes böyle bir durumda aynı tepkiyi vermiyor. Kimi anında ipleri koparıyor, kimi önce gerçeği anlamaya çalışıyor, kimi duygularına yenik düşüyor, kimi ise yaşadığı hayal kırıklığını büyük bir dönüşüme çeviriyor. Peki sen aldatıldığında nasıl birine dönüşürdün? Gururunu mu öne çıkarırdın, ikinci bir şans mı verirdin, her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırır mıydın yoksa hayatına devam edip bir daha arkana bile bakmaz mıydın?

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1. Sevgilinin seni aldattığını öğrendin. İlk tepkin ne olur?

2. Aldatıldığını nasıl öğrendin?

3. Partnerin senden özür diliyor. Ne yaparsın?

4. Aldatıldığında seni en çok ne üzer?

5. Eski sevgilin sosyal medyada seni takip etmeye devam ediyor. Ne yaparsın?

5. Eski sevgilin sosyal medyada seni takip etmeye devam ediyor. Ne yaparsın?
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6. Ortak arkadaşlarınız senden ilişkiye bir şans daha vermeni istiyor. Ne dersin?

6. Ortak arkadaşlarınız senden ilişkiye bir şans daha vermeni istiyor. Ne dersin?

7. Seni aldatan kişi "Seni kaybetmek istemiyorum" diyor. Ne düşünürsün?

8. Aldatıldıktan sonra arkadaşların seni dışarı çıkarmaya çalışıyor. Ne yaparsın?

9. Eski sevgilin aylar sonra "Seni özledim" diye mesaj attı. Cevabın ne olur?

9. Eski sevgilin aylar sonra "Seni özledim" diye mesaj attı. Cevabın ne olur?

10. Yeni bir ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersin?

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Blair Waldorf - Gururunu Kimseye Çiğnetmezsin

Aldatıldığında senin için mesele sadece aldatılmak değil, gururunun ve güveninin kırılması. Sevdiğin insanın sana bunu yapmış olması kadar, seni kandırmış olması da seni öfkelendiriyor. Bu nedenle ilk tepkin oldukça sert olabilir. Blair Waldorf gibi sen de ilişkiler konusunda yoğun duygular yaşayabilirsin. Sevdiğinde gerçekten seversin ve karşındaki insandan da aynı bağlılığı beklersin. Ancak sana yapılan büyük bir ihaneti görmezden gelmen kolay değildir. Özür dilemek, ağlamak, pişman olduğunu söylemek seni hemen ikna etmeye yetmez. Hatta seni aldatan kişi bir süre sonra geri dönse bile onun hayatındaki yerini sorgularsın. Çünkü senin için güven bir kere kırıldığında eski haline getirmek kolay değildir. İçinden hâlâ seviyor olsan bile dışarıya bunu belli etmemeye çalışabilir, güçlü görünmeyi tercih edebilirsin.

Rachel Green - Kalbinle Mantığın Arasında Kalırsın

Rachel Green - Kalbinle Mantığın Arasında Kalırsın

Sen aldatıldığında en büyük savaşın karşındaki insanla değil, kendi duygularınla olur. Bir yanın 'Bunu nasıl yaptı?' diye öfkelenirken diğer yanın geçmişte yaşadığınız güzel anları düşünmeye devam eder. Rachel Green gibi sen de ilişkiler konusunda duygusal kararlar verebilen birisin. Sevdiğin insanı hayatından çıkarmak her zaman düşündüğün kadar kolay olmayabilir. Özellikle karşındaki kişi pişmanlığını gösteriyorsa, kafanda 'Acaba bir şans daha mı vermeliyim?' sorusu dolaşabilir. Fakat bu, her şeyi affedeceğin anlamına gelmez. Senin için güvenin yeniden kurulması gerekir. Sadece 'özür dilerim' demek yeterli değildir. Davranışların değiştiğini görmek, gerçekten değer verildiğini hissetmek istersin.

Carrie Bradshaw - Her Şeyi Sorgular, Cevabı Bulmadan Bırakmazsın

Carrie Bradshaw - Her Şeyi Sorgular, Cevabı Bulmadan Bırakmazsın

Sen aldatıldığında doğrudan kapıyı çarpıp gitmek yerine önce olan bitenin nedenini anlamaya çalışırsın. Kafanda onlarca soru oluşur. Ne zaman başladı? Neden yaptı? Gerçekten seviyor muydu? Daha önce fark edebileceğin bir şey var mıydı? Carrie Bradshaw gibi sen de yaşadığın ilişkileri sadece yaşamakla kalmaz, aynı zamanda analiz edersin. Olay bittikten sonra bile zihninde tekrar tekrar değerlendirirsin. Bazen kendine gereğinden fazla soru sorduğun bile olabilir. Senin için aldatılmanın en zor taraflarından biri cevapsız sorulardır. Çünkü bir ilişkinin neden sona erdiğini anlamadan tamamen kapatmak sana zor gelebilir. Karşındaki insanın açıklamasını dinlemek istemenin sebebi onu mutlaka affedecek olman değil, sadece gerçeği bilmek istemendir.

Daenerys Targaryen - Yıkıldıktan Sonra Çok Daha Güçlü Dönersin

Daenerys Targaryen - Yıkıldıktan Sonra Çok Daha Güçlü Dönersin

Sen aldatıldığında ilk etapta büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ancak seni diğerlerinden ayıran şey, bu duygunun içinde sonsuza kadar kalmaman. Bir süre sonra kendine gelip 'Buradan sonra ne yapacağım?' diye düşünmeye başlarsın. Daenerys Targaryen gibi sen de yaşadığın büyük kırılmaları zamanla güce dönüştürmeye yatkınsın. Seni aldatan kişinin peşinden koşmak yerine kendi hayatını yeniden kurmayı tercih edersin. Bu süreçte dışarıdan oldukça sakin görünebilirsin. Fakat aslında iç dünyanda büyük bir dönüşüm yaşarsın. Daha önce görmezden geldiğin şeyleri artık kabul etmez, sınırlarını daha net çizersin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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