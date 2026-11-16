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Evlilik Yolunda İlk Adım: Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu Nişanlandı!

Evlilik Yolunda İlk Adım: Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu Nişanlandı!

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 15:31
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Hayatımın Şansı, Altın Kafes ve Kuş Uçuşu gibi yapımlardan tanıdığımız Şifanur Gül'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi! Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Berk Bakioğlu ile nişanlanan ünlü oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Amsterdam'da aldığı sürpriz evlilik teklifine 'evet' diyen Şifanur Gül, böylece evlilik yolunda ilk resmi adımı da atmış oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şifanur Gül, Kırmızı Oda'dan Terzi'ye pek çok yapımda rol alarak kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran genç oyunculardan biri.

Şifanur Gül, Kırmızı Oda'dan Terzi'ye pek çok yapımda rol alarak kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran genç oyunculardan biri.

Ünlü oyuncunun yolu, Berk Bakioğlu ile birlikte rol aldıkları Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kesişmişti. İlişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman paylaştığı karelerle hayranlarını mutlu ediyordu.

Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı!

Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı!

Çift, nişandan romantik anlarını 'İşte dönüm noktası 14.11.26' notuyla paylaştı. Mutlu çifti tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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