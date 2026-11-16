Evlilik Yolunda İlk Adım: Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu Nişanlandı!
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Hayatımın Şansı, Altın Kafes ve Kuş Uçuşu gibi yapımlardan tanıdığımız Şifanur Gül'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi! Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Berk Bakioğlu ile nişanlanan ünlü oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Amsterdam'da aldığı sürpriz evlilik teklifine 'evet' diyen Şifanur Gül, böylece evlilik yolunda ilk resmi adımı da atmış oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şifanur Gül, Kırmızı Oda'dan Terzi'ye pek çok yapımda rol alarak kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran genç oyunculardan biri.
Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı!
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