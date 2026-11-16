Yale'li Epidemiyolog Colin Carlson: "El Niño Domuz Gribinden Ölümcül Olacak, DSÖ Acil Durum İlan Etmeli"
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Yale Üniversitesi'nden epidemiyolog Dr. Colin Carlson, 2026-27 El Niño'sunun dünya genelinde 'pandemi ölçeğinde ölüme' yol açacağını savundu. Carlson'a göre bu olay, yaklaşık 284 bin kişinin öldüğü 2009 domuz gribi pandemisinden daha ölümcül olacak ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etmeli. Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı'nın projeksiyonuna göre yalnızca aşırı sıcaklara bağlı ölümler 451 bini bulabilir.
Carlson, El Niño'nun 2009 domuz gribinden daha fazla can alacağını söyleyip DSÖ'yü harekete çağırdı.
Chicago'daki araştırmaya göre aşırı sıcak günler yüzde 44 artacak, en ağır bedeli Nijerya ödeyecek.
Endonezya'da yangınlar 2015'ten bu yana en kötü seviyede, WMO uyarısı 2027'ye uzanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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