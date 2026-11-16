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Yale'li Epidemiyolog Colin Carlson: "El Niño Domuz Gribinden Ölümcül Olacak, DSÖ Acil Durum İlan Etmeli"

Yale'li Epidemiyolog Colin Carlson: "El Niño Domuz Gribinden Ölümcül Olacak, DSÖ Acil Durum İlan Etmeli"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 09:55
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Yale Üniversitesi'nden epidemiyolog Dr. Colin Carlson, 2026-27 El Niño'sunun dünya genelinde 'pandemi ölçeğinde ölüme' yol açacağını savundu. Carlson'a göre bu olay, yaklaşık 284 bin kişinin öldüğü 2009 domuz gribi pandemisinden daha ölümcül olacak ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etmeli. Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı'nın projeksiyonuna göre yalnızca aşırı sıcaklara bağlı ölümler 451 bini bulabilir.

Kaynak: The Telegraph

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Carlson, El Niño'nun 2009 domuz gribinden daha fazla can alacağını söyleyip DSÖ'yü harekete çağırdı.

Carlson, El Niño'nun 2009 domuz gribinden daha fazla can alacağını söyleyip DSÖ'yü harekete çağırdı.

Carlson, Dünya Sağlık Örgütü'nü bu olayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ve polio dolaşımıyla aynı düzeyde, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sınıflandırmaya çağırdı. Tarihin en yoğun El Niño'su olması öngörülen bu dönemin yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabileceğini belirtti.

Carlson ile Indiana Üniversitesi'nden iklim bilimci Prof. Christopher Callahan, Think Global Health dergisinde yayımladıkları yazıda yalnızca aşırı sıcaklardan yaklaşık yarım milyon ölüm beklediklerini yazdı. İki uzman, tabloya dengue, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların eş zamanlı artışının da eklenebileceğine dikkat çekti.

Chicago'daki araştırmaya göre aşırı sıcak günler yüzde 44 artacak, en ağır bedeli Nijerya ödeyecek.

Chicago'daki araştırmaya göre aşırı sıcak günler yüzde 44 artacak, en ağır bedeli Nijerya ödeyecek.

Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı'nın raporuna göre Haziran 2026 ile Şubat 2027 arasında yalnızca sıcağa bağlı ölümler 451 bine ulaşabilir. Aşırı sıcak günlerin sayısı normal yıllara kıyasla yüzde 44 artacak. Laboratuvarın kurucu ortağı Michael Greenstone, sonuçları CNN'e açıkladı; ona göre rakamlar insanı uyuşturacak kadar büyük ama arkalarında ebeveynler, çocuklar, büyükanne ve büyükbabalar, komşular var.

Önümüzdeki altı ay için bölgesel dağılım şöyle: Sahel'de toplam 66 bin 800 ölüm bekleniyor. Bunun 31 bin 400'ü Nijerya'da, 17 bin 500'ü Sudan'da, 10 bini Nijer'de, 8 bini Çad'da yaşanacak. Endonezya'da 19 bin 300, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam 19 bin 400, Hindistan'da 15 bin 800, Brezilya'da 13 bin 300 kişinin sıcaktan ölmesi öngörülüyor.

Laboratuvarın ekimde devreye aldığı izleme aracı ise tabloyu ağırlaştırdı. Araca göre El Niño'ya bağlı toplam sıcak ölümü yaklaşık 857 bine çıkabilir; bunun yaklaşık 373 bini Ekim-Mart döneminde yaşanacak. Bu dönemde Nijerya'da yaklaşık 56 bin, Hindistan'da 55 bin, Endonezya'da 29 bin, Brezilya'da 19 bin ölüm bekleniyor. Ağustos, kayıtlara geçen en sıcak Ağustos oldu.

Endonezya'da yangınlar 2015'ten bu yana en kötü seviyede, WMO uyarısı 2027'ye uzanıyor.

Endonezya'da yangınlar 2015'ten bu yana en kötü seviyede, WMO uyarısı 2027'ye uzanıyor.

Jakarta'da iklim aktivistleri sokağa çıktı; Endonezya aylardır süren orman yangınlarıyla boğuşuyor. Borneo ve Güney Sumatra'da yüz binlerce hektarlık alan yandı, Greenpeace yangınları 2015'teki son büyük El Niño'dan bu yana ülkenin en kötüsü olarak niteledi.

Türkiye'deki COP31 iklim konferansında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yeni State of the Climate raporunu açıkladı. Rapora göre son dört yıl kayıtlardaki en sıcak dönemler oldu ve El Niño 2027'nin büyük bölümünde daha fazla sıcak ve aşırı hava olayı getirecek. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Niño'nun gezegene ısı eklemediğini, okyanustaki ısıyı açığa çıkardığını söyledi. Saulo'ya göre okyanus şu anda ölçülen en sıcak halinde.

BM İklim Şefi Simon Stiell ise pazartesi günkü konuşmasında süper El Niño ile güçlenen iklim krizini 'pandemi boyutunda küresel bir sağlık krizi' olarak tanımladı. Carlson'ın DSÖ çağrısının ardından gözler, ayda bir güncellenen izleme aracının yeni rakamlarına çevrildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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