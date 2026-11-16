Yale'li Epidemiyolog Colin Carlson: "El Niño Domuz Gribinden Ölümcül Olacak, DSÖ Acil Durum İlan Etmeli"

Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı'nın raporuna göre Haziran 2026 ile Şubat 2027 arasında yalnızca sıcağa bağlı ölümler 451 bine ulaşabilir. Aşırı sıcak günlerin sayısı normal yıllara kıyasla yüzde 44 artacak. Laboratuvarın kurucu ortağı Michael Greenstone, sonuçları CNN'e açıkladı; ona göre rakamlar insanı uyuşturacak kadar büyük ama arkalarında ebeveynler, çocuklar, büyükanne ve büyükbabalar, komşular var.

Önümüzdeki altı ay için bölgesel dağılım şöyle: Sahel'de toplam 66 bin 800 ölüm bekleniyor. Bunun 31 bin 400'ü Nijerya'da, 17 bin 500'ü Sudan'da, 10 bini Nijer'de, 8 bini Çad'da yaşanacak. Endonezya'da 19 bin 300, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam 19 bin 400, Hindistan'da 15 bin 800, Brezilya'da 13 bin 300 kişinin sıcaktan ölmesi öngörülüyor.

Laboratuvarın ekimde devreye aldığı izleme aracı ise tabloyu ağırlaştırdı. Araca göre El Niño'ya bağlı toplam sıcak ölümü yaklaşık 857 bine çıkabilir; bunun yaklaşık 373 bini Ekim-Mart döneminde yaşanacak. Bu dönemde Nijerya'da yaklaşık 56 bin, Hindistan'da 55 bin, Endonezya'da 29 bin, Brezilya'da 19 bin ölüm bekleniyor. Ağustos, kayıtlara geçen en sıcak Ağustos oldu.